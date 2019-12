Enfermero José Soto Reinahuel: “Me siento orgulloso de haber trabajado en Oncología, los llevaré siempre en mi corazón”

“Han sido años intensos y gratificantes. Me siento orgulloso de haber trabajado en Oncología y los llevaré siempre en mi mente y en mi corazón”. Con estas palabras José Soto Reinahuel, enfermero de Oncología, en el Hospital Clínico, se despidió de sus compañeros de trabajo, esos que lo acompañaron en días buenos y malos, quien luego de años de servicio se acoge a retiro.

Este fue uno de los diez funcionarios a quienes sus compañeros despidieron en medio de muestras de cariño, durante una ceremonia realizada en el centro asistencial.

Soto Reinahuel agradeció las muestras de afecto y los aplausos con que se despidió de sus compañeros, orgulloso de la labor realizada a lo largo del tiempo.

Relata que él siempre quiso trabajar en áreas vinculadas a la salud. Por espacio de diez años se desempeñó en la atención primaria de salud (en el consultorio 18 de Septiembre). Luego, en 1991 llegó al Hospital Clínico, dando sus primeros pasos en Cirugía y Ontología.

Otra de los trabajadores que se acogió a retiro fue la técnico en Enfermería, Nelly Ruiz Barrientos, quien explicó que ha sido parte del Hospital Clínico durante 43 años. Dijo que comenzó a trabajar como técnico en parvularia, pero la vida le tenía preparado otro camino y estudió auxiliar de Enfermería y luego técnico en Enfermería y se especializó en esterilización.

“Sentí el cariño de mis colegas, las flores y el lienzo, fueron maravillosos. Entre mis compañeras de trabajo era la mayor y como soy mamá, fui capaz de entender a las colegas más jóvenes que me buscan, porque tengo más experiencia. Siempre estuve muy contenta en mi servicio, pasaron muchas cosas y fue muy rápido. La enfermedad (un cáncer que la tuvo en quimioterapia) no me la esperaba y trabajar acá, me ha hecho un favor para saber qué pasa y tratar de aceptar… Hoy la prioridad es la familia”, señaló.