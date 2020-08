Entel será la primera empresa en conectarse a la fibra óptica austral en Puerto Williams

– Los habitantes de la comuna de Cabo de Hornos pasarán a tecnología 4G en conectividad de telefonía celular.

La empresa operadora de comunicaciones Entel será la primera de las existentes en el mercado local en conectarse al sistema de fibra óptica austral en isla Navarino, beneficiando con ello a los poco más de 2 mil habitantes de Puerto Williams que hoy tienen una limitada conectividad a internet.

El secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Marco Mella, señaló que ya hubo una primera reunión entre los representantes de Entel con diversas personas representativas de la comunidad de Puerto Williams a quienes se les explicó cuáles serán los pasos que vienen ahora.

Hasta ahora Entel dispone de conectividad satelital para los servicios de telefonía celular y de internet, con un ancho de banda muy limitada y que obviamente cambiará ostensiblemente cuando se cambie la conectividad a la fibra óptica.

“Para ello previamente la empresa debe hacer los trabajos de conectividad desde sus sistemas al punto de conexión del punto de fibra óptica dispuesto por la empresa que realizó el despliegue del cable”, explicó el seremi Mella.

Adicionalmente la empresa Entel mejorará sus sistemas de conexiones de sus antenas. “El plan de ellos es mejorar la cobertura de telefonía celular que en el futuro saldrá con fibra óptica y el enlace satelital sólo quedará de respaldo. Así los habitantes de Puerto Williams quedarán conectados a la fibra óptica austral en telefonía celular de 2G a 4G, conectados como cualquier habitante de otras ciudades del país”, precisó.

Trabajos en terreno

Para que la empresa realice estas adecuaciones es necesario que envíe a Puerto Williams un equipo de profesionales, quienes viajarán en la segunda quincena de este mes y desarrollarán los trabajos hasta mediados de septiembre. En octubre realizarían las pruebas de equipos antes de ponerlo en servicio de todos los clientes.

Mella puntualizó que se realizan las coordinaciones con el Comité Operativo de Emergencia regional para que los trabajadores que viajen a realizar estas tareas a isla Navarino lo hagan sin contratiempos, garantizándose la seguridad sanitaria para ellos y para la población residente.

“Este es el puntapié inicial de la primera empresa que se está conectando a este cable de fibra óptica austral y que ha sido uno de los proyectos más importantes para la región”, destacó el seremi Marco Mella.

Empresa pionera

Pedro Suárez, gerente de Regulación de Entel, expresó a Pulso Económico que asumen que deben cumplir con los resguardos sanitarios y que ello también importa a la comunidad por lo cual esperan terminar los trabajos de conexión a mediados de octubre.

Al ser consultado por la importancia de dar este paso y ser los primeros en conectarse a la fibra óptica austral, el ejecutivo recordó que “como Entel hemos sido pioneros en conectar los territorios de nuestro país. Ya lo hicimos en el pasado con Rapa Nui, la Antártica, y hace poco con Caleta Tortel, que junto a Puerto Williams serán las primeras localidades en conectarse vía la fibra óptica austral”.

Explicó que sin duda son cambios muy relevantes porque hoy la zona está conectada sólo a través de enlaces satelitales. “Al cambiar a fibra óptica, la capacidad de conexión móvil y fija se multiplicará en diez veces o más. Los usuarios móviles podrán disfrutar de una conexión en 4G con capacidad para el teletrabajo o educación online, ver series o películas en las aplicaciones, o compartir internet a múltiples dispositivos”.

Pedro Suárez admitió que “estamos expectantes a este despliegue, la conectividad terrestre de la fibra óptica en la región. Cuando dicho proyecto esté terminado, buscaremos sinergias para mejorar la conectividad en otras zonas de la región”.

Conectividad a todos

los hogares

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el interés de Entel, sin embargo planteó su duda respecto a que esto beneficie al total de los hogares de la población. “Durante la misma reunión lo consultamos y lo pedimos, es nuestra necesidad. No todos cuentan con celulares, no todos pueden estudiar con celulares, no todos pueden trabajar desde los celulares. Claro, a nada, es un gran avance, pero nosotros queremos tenerlo todo, ni más ni menos que el resto del país”.

Recordó que la ley dice que mientras exista infraestructura pública, las empresas oferentes, por responsabilidad empresarial, deberán utilizarla y espera que la empresa garantice una conectividad a todos los hogares, aunque parezca poco rentable.