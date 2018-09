Entre 2015 y 2017 el déficit habitacional en Magallanes tuvo una variación del 77,4%

Situación se debería principalmente a la escasa oferta de viviendas y a la llegada de personas extranjeras.

Según datos entregados por la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), en nuestro país hay un déficit de cerca de 500 mil viviendas para sostener a la cantidad de personas que no tienen un hogar propio.

En tanto, en nuestra región la cifra entre los años 2015 y 2017 aumentó de 1.184 a 2.101 personas sin vivienda propia, número que preocupa pero no sorprende a Johanna Castillo, integrante del Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante en la Patagonia (Cidip).

Al respecto, señaló que “el principal problema está radicado en los altos precios de los arriendos y de compra y venta de viviendas particulares y en segunda instancia a ciertos temores de la población local en cuanto a los que son inmigrantes”, especificó.

De la misma forma, aclaró que esta es una problemática que no sólo afecta a la población extranjera, si no también a la local. “Punta Arenas, en lo particular, tiene dificultad en ese ámbito, ya que para cualquier persona de esta zona encontrar una casa por un valor razonable en comparación con otros lugares del país es difícil”, remarcó.

En su opinión, “la situación se agrava por la baja cantidad de dinero en los salarios que se ofrecen y por la poca oferta de viviendas particulares, ya sea de arriendo o por compra y venta de estas mismas a un precio accesible”.

Por otra parte, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando Vicente, explica y reconoce que parte del aumento del déficit se produce por la llegada de inmigrantes durante los últimos años, pero no es la causa directa”, sobre esto último apuntó que “también hay un número importante de familias chilenas viviendo en campamentos”.