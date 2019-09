Entre aplausos se retiró “Eros”, uno de los canes detectores de drogas de la PDI

Una de las operaciones policiales antidroga más exitosas de 2018 fue la denominada “Imperio Austral”, donde efectivos de la PDI desarticularon a una banda criminal que ingresó más de dos kilos de clorhidrato de cocaína a Punta Arenas, procedimiento que tuvo como protagonista al oportuno olfato de “Eros”, el can detector de drogas, el cual en el aeropuerto logró percibir la sustancia ilícita que fue decomisada.

Tras seis años al servicio de la Brigada Antinarcóticos de Punta Arenas, el ejemplar canino ayer pasó a retiro, en un emocionante y solemne acto que se realizó en el gimnasio de la Escuela Villa Las Nieves, donde fue reconocido con una medalla por su trayectoria y abnegada labor.

Orgullo y satisfacción manifestaron sentir las principales autoridades de la institución policial ante la fidelidad del animal para cumplir con las instrucciones de su guía, siendo un aporte fundamental para la comunidad local y para evitar el ingreso de diversas sustancias nocivas para la salud de los magallánicos.

“El can no sólo es un acompañamiento, sino que es uno más en el equipo de trabajo. A pesar de que nosotros tenemos trabajos de inteligencia, la mayoría de las incautaciones no son producto del azar, sino que hay una labor en terreno del can, pudiendo focalizar a los pasajeros de una aeronave que pretenden ingresar drogas a la región. Ellos nos facilitan el blanco”, fueron las palabras del jefe de la Región Policial de Magallanes, prefecto inspector Víctor Arriagada.

Finalmente, y entre aplausos, el guía que trabajó con el “detective de cuatro patas” hizo entrega de su compañero a una familia, quien se encargará de ahora en adelante de cuidar al ex perro PDI, el que podrá disfrutar la vida como mascota.