Entre marzo y agosto se han retirado del sistema municipal 210 estudiantes

La semana pasada, el Ministerio de Educación presentó un estudio en el que alertaba sobre el peligro de la deserción escolar, producto de la pandemia por el Covid-19. Si bien la situación en Magallanes hace imposible que este año se puedan retomar las actividades presenciales, en otras comunas del país, esta posibilidad es más concreta. Y aunque no se entregaron cifras a nivel regional, la preocupación por la deserción se mantiene.

En todo caso, aún es prematuro hacer cálculos, pues deserción se define como el abandono definitivo o temporal del sistema escolar. Para efectos estadísticos se considerará como desertor aquel estudiante que al término del año académico no cuente con Acta de Aprobación o Reprobación, esto claro, en condiciones normales, que es justamente lo que no ha tenido este año escolar.

A nivel municipal, desde 2014 la tasa de deserción se ha mantenido entre un 2,1% y un 2,2%, de acuerdo a los datos entregados por el Mineduc (falta el año 2019).

Los datos que sí tienen concretamente en la Corporación Municipal de Punta Arenas, se refieren a los ingresos y retiros escolares durante este año, aunque eso no signifique necesariamente, una deserción, sino que simplemente, cambio de sistema.

Desde marzo a agosto, se reportaron 435 ingresos al sistema municipal y 419 egresos. De estos últimos, 209 continúan en establecimientos municipales, debido a que se trasladaron a otro establecimiento dependiente de la Cormupa y en menor medida otros que optaron por un cambio de curso en su mismo establecimiento educacional. Así, 210 estudiantes se retiraron del sistema, siendo el principal factor, el traslado de residencia a otra comuna o país de 80 estudiantes, 62 que optaron por el sistema de educación particular subvencionado y cinco a particular pagado, y 63 estudiantes que no registran matrícula vigente al 31 de agosto del presente año.

Es así como el sistema municipal cuenta, en este momento, con 11.730 estudiantes, registrando una diferencia positiva de 16 ingresos durante el año escolar.

De acuerdo a la situación actual, desde la Cormupa reconocieron que un porcentaje de estudiantes no se está reportando, y los establecimientos están haciendo esfuerzos para conectarse con las familias, incluso a través de planes individuales en el caso de situaciones que podrían ser más críticas, donde hay familias que no han respondido ni recibido material, lo que podría llegar a constituirse en una situación de riesgo de deserción.