Entre preguntas y “puente cortado” ardió el municipio por la restricción vehicular

“¿El intendente se ha comunicado con usted. Le preguntó qué opina sobre este tipo de medidas? Lo anterior es tan sólo parte de la pregunta que la concejala Verónica Aguilar le formuló ayer al alcalde Claudio Radonich durante la sesión del Concejo Municipal, donde se debatió ampliamente sobre la impuesta restricción vehicular. La consulta de la edil, que consideró opinión y argumentación, tuvo una respuesta clara y concisa por parte del jefe comunal: “No”.

Aquella fue la partida para el tema discutido en “puntos varios”, donde buena parte de los concejales no sólo cuestionó la efectividad de la restricción sino también el hecho de no haberse pedido la opinión del municipio. “Esto deja claro que aquí hay un ‘puente cortado’. Pero más que explicaciones al intendente, este Concejo debe informar al Ministerio del Interior y al Presidente, a través de oficio, la existencia de este tipo de situaciones que resulta impresentable, porque lo único que se logra es causar daños a los vecinos, con decisiones, como la restricción vehicular, que dejan más dudas que certezas”, señaló la concejala Aguilar.

Por su parte, el concejal Germán Flores preguntó si acaso la fiscalización vehicular ¿no cuenta además con el trabajo de los inspectores municipales? “Entonces lo menos era pedir la opinión del municipio, porque no creo que el trabajo sea asumido sólo por Transportes, ya que con dos inspectores es difícil que pueda controlar los seis puntos considerados”.

Arturo Díaz, en tanto, sostuvo que si el puente entre municipio y gobierno no está cortado “a lo menos está dañado. Es impresentable que no se haya consultado al alcalde para tomar una medida que establece la restricción de vehículos cuando lo que se necesita es controlar el flujo de las personas. Además, la resolución no da cuenta de Bomberos ni de personal de Salud, que necesitan de sus vehículos particulares para desplazarse ante una emergencia”.

Enclenque y otra pregunta

Quien también se refirió al tema fue el concejal Mauricio Bahamondes, señalando que “el puente está bastante enclenque, y las decisiones están bien lejos de la perfección, porque se limita el uso del vehículo particular sin considerar que el transporte público es un vector de contacto mucho mayor. Esto tiene que ver más con la restricción ambiental pero no con la movilidad de las personas”.

Por otro lado, la concejal Daniella Panicucci dijo que, lamentablemente desde que se inició la pandemia se están viviendo este tipo de discrepancias entre gobierno y municipalidad, “pero le voy a cambiar la pregunta señor alcalde: ¿Usted, se ha comunicado con el intendente? Aquí siempre hay responsabilidades compartidas, como siempre ha estado la disposición del municipio para hacernos parte de la implementación de medidas. Entonces, pedirle que si el intendente no lo llama, hágalo usted alcalde. Ahora si él le corta, ahí sí que estamos en problemas”.

El tema de la restricción vehicular seguirá siendo abordado hoy en el municipio, en sesión extraordinaria que contará con los seremis de Salud, Transportes y Economía.