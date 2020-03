Entrega de material educativo y clases online: el desafío para continuar enseñando a los escolares

No alcanzó a comenzar el año escolar y hubo que suspenderlo, por la pandemia de coronavirus. Los cuadernos llevaban apenas unas páginas escritas cuando hubo que entrar a este periodo de cuidado para los estudiantes, profesores y las comunidades educativas en general. Mientras algunas voces a nivel nacional, como la del ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconocían que en el gobierno no descartan que el año se pierda, otros como el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indicaron que no era momento de hablar de ello, en los establecimientos educacionales han tomado dos opciones para continuar desarrollando las clases, de alguna manera.

Claramente, para los escolares, la situación no deja de ser desconcertante. No ir al colegio y permanecer encerrados estudiando, no es algo a lo que estén acostumbrados. Algunos de ellos, cuentan con material didáctico, preparado por los profesores, para afrontar esta situación.

En la Escuela Padre Alberto Hurtado entregaron carpetas con guías, textos y tareas, los días jueves y viernes, de 9 a 13 horas. Desde temprano, largas filas se apostaron frente al establecimiento, las que fueron disminuyendo, conforme pasaban las horas.

La directora de la escuela, Hilda Cárcamo detalló que “se entregó material impreso a los padres y apoderados de los distintos niveles de la escuela, y asimismo, información respecto del trabajo en los textos, en el cuadernillo de actividades, y de las páginas web donde los alumnos pueden estudiar y responder los contenidos”. El material para los 630 estudiantes que indica la matrícula, está preparado para afrontar dos semanas de clases.

La directora de la Escuela Padre Hurtado indicó que se entregó material de todas las asignaturas, con énfasis en “Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencia e Inglés, pero hemos recepcionado de todas las asignaturas, de parte de los profesores, que el martes y miércoles elaboraron material, en concordancia con lo que nos pidió el sostenedor y el Ministerio de Educación”, explicó Cárcamo.

En la Escuela Manuel Bulnes, la jefa de UTP, Johanna León Opazo, explicó que “nos pusimos de acuerdo con los profesores, observamos los planes y programas, porque como comenzamos más tarde las clases por trabajos de pintura, recién estábamos en la fase de diagnóstico, por lo que el material que se buscó tenía relación con la primera unidad. A través de páginas web se buscó apoyo para los objetivos del aprendizaje y también se creó material físico, en carpetas que pueden venir a ser retiradas por los apoderados, y este material además está guardado como PDF”. Este material virtual se subió a la página de Facebook del Centro de Recursos del Aprendizaje de la escuela.

Se preparó material para todas las asignaturas, donde además de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, “apoyo en artes visuales. Lo único que no pusimos fue Educación Física, que es más práctica”.

Respecto del sistema de evaluación, darán un tiempo para que los padres y apoderados revisen el material con los estudiantes, pero ¿cómo comprobar si los niños revisaron el material? Más tomando en cuenta que muchos apoderados están obligados a continuar sus actividades laborales y están impedidos de acompañar a los escolares en su proceso de aprendizaje.

“La idea es que los apoderados acusen recibo del material y nos hagan llegar de vuelta, cuando termine este tema, para revisarlo y se produzca la retroalimentación, porque no es lo mismo que un estudiante esté con su papá trabajando, a que sea un profesor que esté instruyendo, en este caso, los objetivos de aprendizaje”, explicó la jefa de UTP.

El tema de las clases virtuales, reconoce Johanna León, es más complejo, dado que el equipo directivo recién asumió este año en la Escuela Manuel Bulnes, aunque es una posibilidad que evaluarán a futuro, dependiendo por cuánto tiempo se extienda esta emergencia.

En cuanto a los liceos, en el Polivalente María Behety, cuya matrícula es de 407 estudiantes, la directora Marcela Andrade y la inspectora, Milena Yankovic, indicaron que “se está subiendo a la página de Facebook las plataformas online, de todas las asignaturas, porque la idea es que los estudiantes trabajen e intentemos que tengan toda la información posible. Los profesores trabajan desde sus casas, preparando el material y el trabajo se focaliza en el área de computación nuestra, desde donde se envía. Evaluaciones no haremos en este período”.

Pero al ser un establecimiento con asignaturas técnicas, el proceso igual es diferente. “Los colegas igual envían material teórico, pero no se puede evaluar el proceso, por ejemplo, en gastronomía. Se entregan preparaciones, recetas, historia de la alimentación, material de higiene, normas. Pero nada va a reemplazar lo esencial. Creo que cuando volvamos a la normalidad, habrá que establecer otro plan de contingencia para complementar lo que se ha entregado hasta ahora”, concluyó Marcela Andrade.