Envían a la cárcel a hombre que fue sorprendido portando herramientas sustraídas desde bodega de Salfa

Ayer el Ministerio Público formalizó investigación en contra de Francisco Javier Paredes Villegas (33), por el delito de robo en lugar no habitado, en calidad de autor y en grado de frustrado.

Así lo señaló ayer el fiscal Felipe Aguirre durante la respectiva audiencia de control de detención. De acuerdo con los antecedentes señalados por el persecutor, los hechos se registraron cerca de la 1 horas del sábado, en circunstancias que el imputado llegó hasta las cercanías de obras que ejecuta la empresa Salfa en calle José de los Santos Mardones, en la intersección del pasaje Cullen -población Ríos Patagónicos-, lugar al que accedió mediante escalamiento. Una vez ahí (portando por cierto una linterna que incorpora un sistema de electroshock), ingresó a una bodega de propiedad de la constructora, para lo cual fracturó una ventana para, una vez en su interior, proceder a sustraer desde un container (rompiendo previamente un candado) una galletera y una herramienta denominada cango, ambos avaluados en la suma de $300 mil.

Al respecto, el fiscal agregó que tras dicha acción, el imputado salió desde una dependencia destinada a galpón, con las especies en su poder, siendo advertido esto por un guardia de seguridad que presta servicios a Salfa. “Breves instantes después, personal de Carabineros concurrió hasta el lugar a solicitud del testigo”, precisó.

En dicho instante, según la versión del persecutor, el imputado mantenía las especies en su poder y cuando advirtió la presencia policial, las dejó caer, dándose a la fuga, siendo alcanzado por los efectivos.

Por tal motivo, indicó Aguirre, la calificación que se hace de dichos hechos corresponde al delito de robo con fuerza en lugar no habitado, en grado de consumado y atribuyéndose a Paredes Villegas su participación en calidad de autor.

Según el imputado, la versión de lo sucedido es muy distinta, ya que se habría encontrado tomando con amigos en la pampa aledaña y que vieron a terceros al interior de las instalaciones. “Nunca pensamos que andaban robando y, al llegar carabineros, me alumbran con la linterna, arrancaron todos y yo me quedé ahí porque estoy cumplido con todas mis causas. Me agarraron e incluso me pillaron sin nada. Nunca vi las especies. Creo que con los antecedentes que tengo, pude haber sido el sospechoso”, dijo.

El defensor Guillermo Ibacache sumó en tanto el argumento de que la participación de imputado no puede ser del todo establecida, por cuanto restan datos por investigar. Además, señaló que en concreto, no corresponde señalar que la autoría se diera en carácter de consumado, sino que lo que correspondería es la de ‘frustrado’, por cuanto las especies se recuperaron; en virtud de ello, consideró que la sanción debiera ser menor.

Aún así, bajo el convencimiento de tener la información necesaria, el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva del imputado, toda vez que presentaría antecedentes negativos en su extracto de filiación.

Ante ello, el juez de garantía Juan Enrique Olivares, acogió la petición, toda vez que a su juicio los antecedentes proporcionados por el fiscal, son suficientes para entender como justificada la comisión de un ilícito atentatorio contra la propiedad ajena, como sería el de cometer un robo en un lugar no habitado. Eso sí, coincidió con el hecho de que en función del desenlace, se estaría frente a un robo frustrado. “El análisis conjunto de los elementos probatorios lleva a este tribunal a entender que hay aquí una evidente intervención del imputado en los hechos”, acotó señalando que aún concediendo que el delito sea en grado frustrado, su rango penal estaría entre los 61 y 540 días de cárcel.

Cabe señalar que -según detalló el magistrado Olivares- el imputado fue condenado a fines del año pasado como autor de un delito de hurto, elemento agravante que convierte al reciente hecho en un antecedente de reincidencia.

Se establecieron 60 días para la investigación respectiva.