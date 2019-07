Equipo de Pompón del Colegio Pierre Faure se prepara para enfrentar próximos desafíos

Jaime Bustamante Bórquez

El recién pasado viernes 5 de julio, los estudiantes del Colegio Pierre Faure iniciaron el merecido periodo de vacaciones de invierno. Tras el intenso trabajo escolar, la comunidad educativa se alejó de las aulas, en busca del merecido espacio para recuperar fuerzas e iniciar la segunda etapa del año escolar. Pero no para todos los estudiantes fue igual. El equipo de Pompón de colegio, aprovechó la primera semana, para destinarla a un trabajo intensivo con miras a los compromisos que el equipo tiene para 2019. El equipo de Pompón del colegio esta integrado por 60 estudiantes que cursan entre prekínder y sexto básico y son dirigidos por Verónica Ampuero Oyarzo: “Es la instancia que más aprovecho, ya que utilizo este tiempo para enseñar cosas nuevas, trabajar la resistencia con el acondicionamiento físico, las insto a ayudar y mejorar su ejecución, y para también crear espíritu de compañerismo entre ellas”.

La entrenadora del equipo señala que no es algo especial, ya que todos los años realiza la misma rutina: “Llevo 14 años en el colegio y 19 en esta actividad deportiva, que me llena el alma, me alienta y me mueve cada día a buscar nuevas estrategias para mantener el interés por este deporte, en tiempos que los niños cada vez, hacen menos actividad física”.

La entrenadora comenta que el trabajo lo realiza a través de un taller, en que trabajan, durante el semestre, separadas por categorías y en esta semana de vacaciones, es la oportunidad para reunirlas a todas.

Así de lunes a viernes, en que el resto de la comunidad toma el descanso, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, realizan un intenso trabajo de preparación física y ensayo de esquemas.

Los talleres están divididos en:

Timy, compuesto por niñas de prekínder y kínder (equipo de carácter formativo) entrenan 1 hora y media por semana.

Mini, de primero a tercero básico (equipo que participa en competencias).

Youth, de cuarto a sexto básico (equipo que participa en competencias). Cada elenco entrena una vez a la semana y trabajan unas tres horas.

“Todos los años se abren las inscripciones para participar de las Acles (Actividades Curriculares de Libre Elección), así como llegan nuevas, hay niñas que hoy están en sexto básico y están en el equipo desde primero básico, las he visto crecer y si el interés persiste se seguirá con una nueva categoría el próximo año”, señala Verónica Ampuero.

El Colegio Pierre Faure es un colegio inclusivo, con enseñanza personalizada comunitaria que fomenta muchos valores, la apertura, autonomía, singularidad y trascendencia y que tiene directa relación con actividades de esta naturaleza.

El apoyo de los apoderados

Uno de los pilares de este Acle, es la participación de los apoderados, quienes de manera permanente están preocupados de apoyar a sus niñas en todas las necesidades propias de la actividad. Gracias a ellos, señala a entrenadora, ha sido posible enfrentar compromisos fuera de la región.

Verónica Ampuero Oyarzo comenzó en esta activad, impulsada por la profesora Evelyn Adema, cuando trabajaba en el Liceo Nobelius. “Yo entrenaba a las más pequeñas del colegio”, comenta y de ahí se integró al cuerpo docente del Colegio Pierre Faure, donde trabaja desde hace 14 años: “Siempre he estado vinculada a la danza, ya sea en esta disciplina como también en el folclore que comencé cuando era pequeña y actualmente, tengo a cargo la selección de folclore del Liceo María Auxiliadora”.

Cuando hace el recuento de sus años de formadora, se muestra satisfecha de los logros alcanzados: “Cada año participamos en los diferentes campeonatos que se realizan en nuestra ciudad, en los cuales nos ha ido bien, también hemos viajado a nacionales, obteniendo primeros y segundos lugares en esto últimos años”, explica.

Para las pequeñas alumnas también es una experiencia súper valiosas, así lo reconoce Dayana Vera Muñoz, quien participa desde hace cuatro años en el taller, cursa sexto básico: “Me gusta mucho bailar y también viajar, por lo que participo harto, es muy lindo. En tiempos de clase ensayamos todas las semanas en el horario de Acle”.

Pamela Saldivia López, estudiante de sexto básico, participa desde que cursaba primero: “He viajado a Santiago a participar y fue bakán. Nos fue muy bien, ganamos tercer lugar y lo pasamos muy bien con mis compañeras”.

Las instalaciones del Pierre Faure están silentes, ausentes están las risas infantiles y juveniles de los estudiantes, pero en el gimnasio, es posible escuchar la voz de Verónica Ampuero 1,2,3,4 … ensayando los esquemas que presentara junto a sus estudiantes este 2019.

Fotos José Villarroel G.