Equipo maxilofacial del Hospital Clínico realizó primera cirugía ortognática en paciente fisurado

– Las personas con esta malformación se podrán tratar en la zona sin derivaciones ni rondas médicas.

Por primera vez, un paciente fisurado fue sometido a una cirugía ortognática realizada por el equipo de cirugía maxilofacial del Hospital Clínico de Magallanes. Se trata de un procedimiento que permitirá que quienes nazcan con esta malformación congénita sean tratados completamente en Magallanes, sin depender de rondas médicas o de la llegada de especialistas.

El paciente se recupera positivamente y se mantendrá en controles, pero ésta fue su última cirugía.

El procedimiento quirúrgico fue desarrollado por el equipo de cirugía maxilofacial de dicho centro asistencial: Alejandro Vergara, Raúl Díaz y Francisco Silva, además del doctor Patricio Muñoz, quien es ortodoncista.

Cada año nacen dos o tres niños con fisura labio palatino, se trata de un defecto congénito que consiste en una hendidura o separación en el labio superior. Para corregir esta malformación, los niños son intervenidos quirúrgicamente desde sus primeros meses de vida, además requieren tratamientos por parte de un equipo multidisciplinario.

El cirujano maxilofacial, el doctor Francisco Silva, explicó que los pacientes fisurados son sometidos a múltiples cirugías en el labio superior generando cicatrices que impiden el correcto desarrollo del maxilar superior, que queda retraído y la mandíbula queda por delante de ese maxilar, entonces estos pacientes se desarrollan con una mordida invertida. “Es, por ello, que se realiza la cirugía ortognática en que se realizan las correcciones necesarias, de manera que el paciente queda con una mordedura más normal”, hizo ver.

El especialista explicó que, en la cirugía que se comenta, al paciente se le adelantó el maxilar y se impactó el sector posterior. “Entonces, el efecto óptico equivale a haber puesto injertos en la zona paranasal. Se adelanta el hueso 5,4 milímetros y la paciente queda con pómulos más definidos, se borran las ojeras y le cambia la forma de la cara. Se trató de un procedimiento quirúrgico que fue preparado con tres semanas de antelación por el equipo de especialistas, pero la paciente estuvo cuatro años en preparación con frenillos”, indicó.

Esta es una cirugía que se realiza una vez terminado el crecimiento del paciente y no todos los hospitales realizan las intervenciones ortognáticas en personas fisuradas. En el caso de Magallanes, se venía trabajando con derivación de pacientes y las rondas médicas. Cabe recordar que a excepción de esta cirugía, esta malformación forma parte del sistema de Garantías Explícitas en Salud.

El doctor Raúl Díaz, otro de los especialistas que realizaron este procedimiento, explicó: “La cirugía ortognática es la última que se realiza y con eso el paciente se va de alta, pero era un procedimiento que sólo se realizaba en Santiago y hoy se realiza en Magallanes”.

Recordó que cuando nace un paciente con esta malformación es sometido a múltiples procedimientos quirúrgicos, se le cierra el labio, luego el paladar todo antes de los seis u ocho meses de vida y antes de los dos años se les corrige el labio. Entonces a lo largo de toda su infancia y juventud es sometido a distintos tratamientos y es evaluado por distintos especialistas.

“Por primera vez, se dan todas las prestaciones de un paciente fisurado… A partir de este momento, esta cirugía se empieza a realizar de manera permanente en el Hospital Clínico, y ya no vamos a derivar pacientes. Nosotros sabemos que, en muchos de los casos, los pacientes no se van al norte para operarse. Así tenemos adultos fisurados, que nunca se operaron por lo que viven con las complicaciones que tiene esta malformación. Este procedimiento le cambia la vida a una persona, mejora su inserción social, su forma de hablar, de comer. Ellos no respiran bien y muchas veces son blanco de bromas”, dijo.