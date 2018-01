Ericka Farías ante posible designación como intendenta: “Nadie me ha dicho nada”

La reciente visita del Papa Francisco a Chile, hizo que el Presidente electo -Sebastián Piñera- retrase el nombramiento de su gabinete ministerial que lo acompañará a partir del 11 de marzo próximo, cuando asuma por segunda vez como la máxima autoridad política del país. Si bien, los rumores de los eventuales nombres de sus ministros ya han sonado con fuerza a través de los medios de comunicación, la expectación sigue latente; sobre todo por si alguno de ellos pudiera estar involucrado en la polémica por el ranking elaborado por el Banco Mundial.

En cuanto a lo que ocurre en las regiones, fuentes confirmaron que el Mandatario electo ya tiene definido los cargos para las intendencias en casi todas las regiones del país, excepto en Aysén y Magallanes. Entre los motivos que tienen a Piñera en esta disyuntiva, se encuentra en que fueron las zonas donde él perdió electoralmente ante Alejandro Guillier y donde además fue en las regiones donde se generaron los dos grandes conflictos sociales que vivió durante su primer mandato. Por ende, a quien designe para ese cargo, debe ser escogido minuciosamente.

Dentro de las últimas semanas, han sonado diversos nombres para ocupar este codiciado cargo de poder, dentro de ellos está Patricia Mackenney, Gloria Vilicic, Nolberto Sáez, María Teresa Castañón, Nicolás Cogler, entre otros. Sin embargo, quien tiene la ventaja y que además tiene el respaldo de la diputada electa Sandra Amar, es la abogada y directora jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas, Ericka Farías (Udi), quien al ser consultada por estos fuertes rumores que la vinculan a la “Moneda Chica”, manifestó que “la verdad es que nadie me ha dicho nada, son solo rumores y hay que respetar la voluntad del Presidente (Piñera). En este momento no ha designado ni sus cargos de ministros y menos va a escoger los cargos regionales; entonces para mí es un rumor y no he tenido ninguna noticia al respecto. No tengo ninguna noticia a nivel central”.

Relacionado