“Es algo muy fuerte ver a un paciente despidiéndose de su familia porque sabe que puede no volverlos a ver”

“Ver a un paciente despidiéndose de su familia porque sabe que puede no volverlos a ver, es algo muy fuerte y siempre nos llega. Esto, porque al ingresar a cuidados intensivos, la paciente sabía que son sus últimos momentos en que va a estar consciente como para saber de ellos”.

Con estas palabras el técnico de nivel superior o tens en enfermería del Hospital Clínico de Magallanes, Juan Carlos Olea, relata el trabajo que ha tenido en la pandemia del coronavirus. Una verdadera batalla, que ha puesto en evidencia las brechas de recursos humanos y la sobrecarga laboral, el distanciamiento de sus familias e, incluso, la discriminación que han debido enfrentar por parte de otros estamentos de funcionarios.

Es justamente este estamento el, que junto a auxiliares, pasa la mayor cantidad de tiempo con los pacientes, especialmente ahora en que las visitas están restringidas. “La mayor preocupación de los enfermos es tener el celular, más que cualquier otra prenda. Ellos saben que las visitas están prohibidas y buscan mantener el contacto con sus familias”, comentó el funcionario.

La pandemia cambió por completo el funcionamiento del Hospital Clínico que hasta marzo tenía política del Hospital Amigo, que implicaba la mayor cercanía con la familia y con el paciente. De esa práctica ya no queda nada. El distanciamiento, las medidas de protección y la restricción de visita han terminado por finiquitar esa política. El funcionario explica que tampoco se puede llamar a los servicios porque todos están atendiendo pacientes. Entonces, ¿quién contesta?

Explica que se ha triplicado el tiempo que tardan en cada prestación. De hecho, la necesidad de ponerse todos los elementos de protección antes de ingresar a atender a cada paciente ha hecho que todo se demore mucho más. “Ha sido agotador y los funcionarios están cansados. Esta pandemia nos ha mostrado que hay muy pocos tens disponibles para trabajar y, por eso, hemos triplicado los esfuerzos para poder trabajar y por eso muchas veces hemos tenido que repetir el turno y trabajar 24 horas. Le puedes preguntar a cualquier paramédico y te van a decir que prácticamente vive en el hospital”, explica.

Los turnos son de doce horas (por eso cuando trabajan doble turno están 24 horas). Al principio, hubo mucho miedo y tenía colegas que no querían ir a reforzar el hospital. El funcionario explica que para ellos no es nuevo trabajar con infecciones peligrosas, aunque, obviamente, pueden contagiarse. Pero con la pandemia, lo que hubo es el miedo a lo desconocido. “Este es un virus nuevo y en la primera ola nosotros tuvimos una compañera al borde de la muerte, que estuvo conectada a ventilación y todo, entonces, para nosotros fue muy difícil. Pero no sólo para nosotros, sino que para nuestras familias”, explica.

La defensa

de la profesión

La jornada siempre parte cuando les entregan el turno, les informan cómo están los pacientes y cómo pasaron la noche. En la mañana generalmente comienzan con el desayuno de los pacientes y los medicamentos. Ellos antes de la pandemia podían administrar los medicamentos, que fue uno de los primeros cambios.

Si bien el único autorizado para administrar y prescribir los medicamentos es el médico, obviamente que, por la cantidad de pacientes que debe atender, esas funciones las realizan los estamentos de enfermería y los tens. Ahora quedó exclusivamente para enfermería, explica el líder sindical, quien agrega que tiene la experiencia de años de poner una vía, de pasar medicamentos y es que estudió para eso. “Hemos sufrido la discriminación como estamento que es algo que hemos sentido mucho”, comenta.

“El estamento de enfermería está muy empoderado y lo demostraron al revertir la decisión del director de volver a su cargo a la subdirectora de gestión del cuidado (Karen Antiquera). Ella lidera una subdirección que tiene varios estamentos y no sólo el de Enfermería, pero han continuado favoreciendo a las enfermeras, en desmedro del resto”, acusa.

Argumenta que enfrentar una pandemia y laboral en el hospital es un trabajo colaborativo, pero sienten que los han tirado para atrás y se han apropiado del crédito de una labor que no les corresponde.

“Hemos luchado para hacer ver esta discriminación. Por ejemplo, en el quinto piso teníamos una sala de reunión, que en la mañana funcionaba para hacer talleres y capacitaciones y, en la noche, servía para descansar. Era una sala común, pero quedó como residencia de enfermería y le pusieron llave. Ese tipo de cosas no sabemos de dónde nacen o quién autoriza, pero nos pasan a llevar, incluso nos dicen que cómo se nos ocurre ingresar, cuando era una sala común. Tenemos funcionarios que repiten el turno todos los días, siempre están disponibles y aun así no hay un reconocimiento. Porque con esas cosas nos dan la espalda y eso ha generado molestia”, explican.