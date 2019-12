“Es fundamental contar con un laboratorio en frío”, dijo el alcalde Radonich tras encuentro con seremi de Ciencia

Pamela Santibáñez, seremi de Ciencia

Un saludo protocolar que sirvió para adelantar temas, previos a un movido 2020, tuvieron ayer la recientemente nombrada seremi de Ciencia de la macrozona Aysén y Magallanes, Pamela Santibáñez Avila y el alcalde Claudio Radonich. “Conversamos sobre la función que tendrá la seremía en la región y el alcalde, lo que espera de nosotros, que es principalmente, y que estamos en completa concordancia, mostrar que Punta Arenas es una ciudad antártica, uno de los conceptos más importantes que tenemos que apoyar, vincular y fomentar como Ministerio de Ciencia”, introdujo la seremi.

A su vez, el alcalde Radonich reveló que se plantearon tres temas principales: “Potenciar a Punta Arenas como ciudad base antártica, que no solamente sea en dar alojamiento ni tener el aeropuerto, sino que el mundo científico que ha crecido exponencialmente, producto del cambio climático, que va a la Antártica, use a Punta Arenas como base. Pero de ahí vienen los retos, que puedan generar investigación y para eso es fundamental contar con un laboratorio en frío, donde se pueda hacer ciencia para distintos países, pero ese es un tema que está en algunas gestiones que estamos haciendo dentro de un rol que tenemos en el Comité de Política Antártica, que entre paréntesis, es un proyecto que tiene muchas deficiencias y de hecho, el continente blanco no se mantiene solo, depende de una ciudad. Punta Arenas tiene una función vital para la Antártica y que en el Estatuto Antártico no está recogida”.

Otro tema abordado con la seremi fue que Punta Arenas sea sede de eventos científicos. “Ya hay tres o cuatro concertados para 2020 y queremos ser anfitriones de eventos chilenos o internacionales para que la ciudad se siga potenciando como polo de desarrollo de ciencia antártica y que estos eventos sean permanentes”, expresó el alcalde.

Finalmente, el alcalde Claudio Radonich expuso a la seremi de Ciencia la necesidad de mejorar la vinculación con los estudiantes de la ciudad con el mundo científico. “Hay muchos colegios con sello científico y lo más importante es poder aprovechar todas estas visitas de científicos chilenos o internacionales, para que tengan una interacción más fluida con nuestros estudiantes”, finalizó Radonich.