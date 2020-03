“Es imposible que se mantengan las atenciones con la mitad del presupuesto”

“Nos han asegurado que la atención no se va a ver afectada, pero es imposible que se mantengan las prestaciones que se entregaban hasta ahora con la mitad del presupuesto. Además éste no es el primer recorte presupuestario que enfrenta la salud municipal”.

Con estas palabras, José Necul, presidente del Consejo de Desarrollo del Cecosf Fortaleciendo Vidas y dirigente de la junta de vecinos de la población Archipiélago de Chiloé, se refirió a la grave situación presupuestaria que enfrenta su centro de salud, que durante el 2019 trabajó con más de 106 millones de pesos y este año deberá contar sólo con alrededor de 54 millones de pesos.

“A mí me aseguraron que se van a mantener las atenciones, pero, si en una casa tiene un sueldo de 500 mil y el mes siguiente 250 mil, es obvio que va a tener que recortar. No se puede hacer lo mismo con menos plata… Me duele porque es un problema grave que afecta a nuestra población y a todo el sector sur, por eso estamos en contacto con los presidentes de los consejos de desarrollo de los otros centros comunitarios para defender el avance que hemos tenido”, dijo el dirigente.

En la oportunidad, cuestionó la exigencia de contar con 5.000 inscritos señalando que no se puede cumplir, dada la realidad local. En este sentido recordó que el Cecosf Fortaleciendo Vidas fue construido para atender hasta 4.200 personas y, en la actualidad, se trabaja con 2.222 personas inscritos (casi el doble de lo informado por el Servicio de Salud). Además, el dirigente advirtió que el per cápita del centro comunitario y del Cesfam Juan Damianovic es uno sólo por la dependencia que existe entre ambos.

“Entonces, el problema es que el Servicio de Salud y las autoridades regionales andan con mentiras y falsedades y no entregan la información a la comunidad”, dijo el dirigente, quien agrega que sienten que han sido afectados por el gobierno y los distintos recortes a programas y prestaciones.

“El Programa Punta Arenas Te Cuida también tuvo un recorte y se ha disminuido la atención y se han limitado los ingresos de nuevos pacientes. Así que lo que vemos como dirigentes de la salud es que se está en camino de privatizar la salud y eso es lamentable. Ojalá la gente se dé cuenta y esta situación se termine a tiempo de manera que se pueda continuar dando las atenciones necesarias. Nosotros estamos preocupados porque vemos descuentos todos los días y, si no hacemos algo, el próximo año los recortes van a ser peor y entonces ¿qué va a pasar con la salud de la gente pobre, de ese porcentaje que no es Isapre y que apenas le alcanza para Fonasa?”, cuestionó.