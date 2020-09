“Es necesario que alguien nos inste a regularizar y me siento contenta y acogida por la ayuda entre pares”

– Ministerio de Bienes Nacionales, en alianza con Sernameg, inició un plan de talleres de capacitación con perspectiva de género que ya ha alcanzado a 50 personas en Punta Arenas y Puerto Natales.

“Es como si te dijeran: ¡Tú puedes!”. Así lo describe Irene Aguilante al compartir su experiencia como una de las participantes de los talleres con perspectiva de género que buscan ayudar a las propietarias a sanear su pequeño bien raíz particular.

Irene es asistente de educación y vive hace quince años en el llamado Barrio Antiguo de Puerto Natales. Al conversar con ella surge una polifacética jefa de hogar y madre de dos hijos, que además se conecta diariamente a internet con los niños y niñas que cursan segundo básico en la pequeña escuela rural Baudilla Avendaño de Yuosuff.

Al mismo tiempo, junto a ocho mujeres lidera la Agrupación de Asadoras de la ciudad y destaca que este año, entre nueve mil personas presentes en la última versión del Asado Más Grande de Tierra del Fuego, fue elegida, siendo jurado del evento, como la Mejor Campera (la mejor amiga).

Irene tuvo un episodio de violencia intrafamiliar y tras la denuncia vino el acompañamiento del Centro de la Mujer como una valiosa llave para “sanar y ver que siempre hay escapatoria, una salida para abrir puertas y seguir adelante”. Fue allí donde recibió la invitación a conectarse al taller y conocer el programa de saneamiento de títulos de dominio con la esperanza de llegar a ser propietaria.

“La señorita abogada hablaba y cada vez me ponía más contenta porque tenía lo necesario para hacer el trámite y me pasó también que a la seremi Francisca Rojas no la vi como alguien ajena sino como de mi familia y, después de la capacitación, ella me envío los documentos para postular por mail. Los llené junto a mis vecinos, con quienes hemos pasado hasta por inundaciones, juntamos todos los papeles y hasta conseguimos un drone para tomar fotos desde el techo de las casas. Ahora sólo pienso en dejar este lugar a mis hijos y asegurar su bienestar”, relata.

Su experiencia virtual la resumió diciendo: “Estar en contacto con más mujeres, a pesar de sólo vernos en una pantalla, me animó a presentar mis papeles. Es necesario que alguien nos inste a regularizar y me siento contenta y acogida por la ayuda entre pares. Es como si te dijeran: ¡Tú puedes!”.