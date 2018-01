¿Es Punta Arenas una ciudad bilingüe?

Mario Mercier Vilovic

La “avalancha” de turistas que recibió la ciudad el pasado viernes 12 de enero, tras la llegada de los cruceros internacionales Infinity y Emerald Princess, no dejó a nadie indiferente. Así lo dejó entrever la directora regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) Lorena Araya, quien manifestó que “la llegada de ambos cruceros con cerca de 7 mil pasajeros representó una gran oportunidad de visibilizar nuestra ciudad como destino turístico y un desafío para nuestras ofertas existentes”.

En esa misma línea, Araya agregó que “es tarea de todos los habitantes de la región estar preparados para entregar información sobre los atractivos turísticos”. Al respecto, surgen dudas sobre qué tan capacitados están los habitantes de Punta Arenas para poder satisfacer las necesidades de los turistas extranjeros que visitan la ciudad.

Por tal motivo, La Prensa Austral habló con los representantes de los institutos tradicionales que imparten cursos de inglés desde hace años. Se trata del Instituto Británico y Oxford English Academy, los cuales han capacitado a varias generaciones en el idioma.

Consultado por las 6.797 personas que llegaron a Punta Arenas este jueves vía marítima, el director del Instituto Británico, Rodrigo Sirón, señaló que “en cuanto a quienes están directamente relacionados a los servicios del área de turismo, me atrevería a decir que los grandes hoteles llevan la delantera dentro de la ciudad. Pero creo que nuestra debilidad se encuentra en los restaurantes, comercio, transporte y puestos de artesanía, ya que la mayoría de los colaboradores en estas áreas no tienen un manejo del idioma que les permita interactuar de forma efectiva con un turista”.

Una apreciación similar, aunque más tajante, tuvo la directora del Oxford English Academy, Aurora Cañón, al señalar que “aún no estamos preparados en un 100% en cuanto a la atención del turista en inglés. Falta el desarrollo oral del idioma en distintos ámbitos”.

Ambos especialistas de la lengua inglesa coinciden en que han habido importantes avances en la materia. Destacan, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido la oferta de cursos de inglés por parte de todos los institutos, academias y universidades. También, el aumento de candidatos a exámenes internacionales de Cambridge Assessment, que en los restaurantes existan cartas en inglés y que las empresas capaciten a su personal en esta área. No obstante, subrayan la importancia que tiene seguir mejorando el nivel en la región.

“Se deben priorizar los recursos de Corfo para el fortalecimiento de la industria del turismo y promover becas para adquirir las competencias básicas -en algunos casos- y en otros para perfeccionar el manejo del inglés. La capacitación es la clave para el desarrollo de una Patagonia Bilingüe”, declaró Sirón.

Por su parte, Cañón planteó que “las autoridades tomen consciencia de la importancia del idioma inglés en el desarrollo del turismo en la región, a través de la promoción de actividades escolares en inglés, como festivales, debates, etcétera”.

Una jornada sin

mayores incidentes

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, realizó un positivo balance sobre el pasado viernes 12 de enero, fecha que coincidió con el mayor arribo de visitantes a bordo de trasatlánticos en un solo día, en la presente temporada de cruceros 2017 – 2018.

“Nosotros nos reunimos hace dos semanas con operadores turísticos para ver cómo enfrentar la llegada de los más de 6 mil turistas. Reforzamos la limpieza de la ciudad, se retomó contacto con tránsito y Carabineros para dar las facilidades a los 47 buses que estuvieron recorriendo la ciudad y que por cierto, en la parte más central como la Plaza de Armas, pudo haber sido colapso, pero no lo tuvimos”, señaló el edil.

Además, destacó que durante la jornada no se presenciaron incidentes. “Reforzamos también la seguridad. Conversé con Carabineros el viernes en la tarde y no teníamos ninguna denuncia, salvo una persona que se cayó en Colón con Bories”, mencionó Radonich.