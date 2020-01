Un nuevo episodio de su caótica edición cumplió ayer la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y un golpe más para la asignatura de Historia. Si ya el año pasado causó polémica que el Ministerio de Educación decidiera ponerla como ramo opcional en tercero y cuarto medio, junto con Geografía y Ciencias Sociales, ahora, tras los últimos acontecimientos en torno a la PSU, con filtración del examen incluida a minutos de iniciarse, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Cruch informó que la PSU de Historia no se rendirá, tras haber sido suspendida, en primera instancia, el martes.

La medida afecta a los cerca de 1.800 estudiantes que se inscribieron en Magallanes para rendirla, pues era una de las pruebas optativas. Al respecto, el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle informó que “todos los alumnos inscritos para rendir esa prueba, tendrán por asignación automática del sistema, el mejor puntaje que hayan obtenido en cualquiera de los otros factores”.

Además se indicó que para las pruebas de Lenguaje, Ciencias y Matemáticas existirá una segunda fecha entre los días 27 y 28 de enero para todos quienes estando inscritos en el proceso de admisión no pudieron rendirlas.

En Punta Arenas, una de las voces autorizadas por la experiencia es la del profesor Antonio Kirigin, que en su preuniversitario prepara a los estudiantes para la prueba de Historia, preparación que ahora quedará en nada.

“El Estado, a través del gobierno, es el encargado de que se haga cumplir el derecho a la educación y está coartando a estos chicos en sus áreas. Muchos de ellos trabajaron dos años, fueron responsables y alcanzaron buenos puntajes, tenían muchas esperanzas y ahora ya no las tienen y eso es triste, más que el efecto mediático, es el daño que se les hace en el alma”, expresó. Para el docente, se debió buscar una alternativa, como un recinto cerrado con mayores medidas de seguridad.

Consultado por esta coincidencia de que justo se suspenda la PSU de Historia, cuando el año pasado el Mineduc presentó un proyecto para convertirla en ramo optativo para tercero y cuarto medio, Antonio Kirigin reflexionó: “La Historia es peligrosa, hay gente interesada en que no se sepa tanto, hay intereses. La Historia es uno de los ramos que más sirve para que la gente abra los ojos y entienda el mundo, se da cuenta por ejemplo, que las leyes sociales que han salido han costado sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill”.

Más globalmente, la PSU es para el profesor “la punta de iceberg de la desigualdad, pero hay que atacar la desigualdad desde su base. La PSU es como el mensajero de la desigualdad y no vas a matar al mensajero. El asunto es que hay que nivelar la cancha y todos los gobiernos que ha habido no se han preocupado. Se crearon tres tipos de educación, para pobres, clase media y ricos, y no se le ha dado suficiente presupuesto a la educación pública, los profesores son mal mirados. La mayoría de los chicos que no entran a la universidad son de la educación pública. A mi hija se le ocurrió abrir cupos con alumnos de colegios municipales en todas las carreras. Pero esto hay que emparejarlo desde el jardín infantil y siempre en Chile ha habido esta desigualdad. Cuando se hizo la primera PSU, en 2003 creo, se dijo que había menos brecha, y lo que pasó fue que la clase alta se comenzó a preparar, en preuniversitarios y colegios buenos y llegamos a esto”, concluyó Kirigin.