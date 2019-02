Carolina Veas, sometida a una cirugía bariátrica: “Es un cambio de vida para mí y para mi hijo”

Estuvo en lista de espera para la intervención quirúrgica desde 2016.

Con 135 kilos, Carolina Veas Castro, de 26 años, fue sometida a una cirugía bariátrica el pasado 13 de febrero en el Hospital Clínico, intervención que aguardaba desde 2016. “Me cuesta creer que en realidad exista una persona gordita feliz (…) ahora, más que nerviosa, estoy ansiosa. Quiero que pase luego”, decía la propia Carolina en las horas previas a la cirugía.

Tras la cirugía, la joven magallánica fue dada del alta el sábado 16 de febrero. El procedimiento médico permite reducir su capacidad digestiva, provocando una menor absorción, y, por ende, una baja de peso.

“Desde siempre fui gordita, pero a mayor edad empecé a subir mucho de peso, el cual nunca pude bajar”, relata Carolina, quien busca reflejar lo que muchas personas enfrentan ante la obesidad.

A medida que fue aumentando de peso, vio cómo, poco a poco, se le fueron cerrando puertas, muchas de ellas en el ámbito laboral, perdiendo oportunidades de trabajo que se veían minadas al ser considerada más su condición física, que sus capacidades.

Sin embargo, la joven se las ha ingeniado para mantenerse activa y así salir adelante junto a su familia, principalmente con Gabriel, su hijo de 9 años, por quien admite, espera poder cumplir su sueño de bajar de peso.

“Quiero poder salir con él y no cansarme, andar en bicicleta y que esta no se rompa. Ese es un sueño que tengo, ya que hace años que no me subo a una ‘bici’”, afirma, quien seguidamente confiesa que desearía comprarse ropa juvenil sin tener que ir a tiendas de tallas especiales, o incluso, poder usar un traje de baño.

Eso sí, tiene claro que el camino que ahora le espera es complicado. Se ha venido preparando por meses para esta oportunidad, que no sólo significa cambiar sus conductas de alimentación, sino también sus hábitos de vida, hacer mayor actividad física, comer sanamente, y superar las primeras semanas tras la cirugía para evitar cualquier tipo de complicación. “Estoy feliz, es una nueva oportunidad que la vida me está dando, y quiero aprovecharla. Es un cambio de vida para mí y para mi hijo”.

Habla el cirujano

Sobre el procedimiento quirúrgico, el cirujano digestivo, Alejandro Altamirano, expresó que con este se espera una baja de peso considerable, junto a una mejora en la calidad de vida del paciente y evitar patologías futuras metabólicas o cardiovasculares.

El profesional añadió que “lo que se espera con este tipo de pacientes, es que tengan una buena tolerancia a la cirugía, que tengan una recuperación favorable y rápida, y que en el corto plazo (dos semanas) estén haciendo una vida normal”.

Respecto del peso que se espera que baje un paciente con manga gástrica, estimó el médico que podría significar llegar a un 60% o 70% de su sobrepeso. En el caso de Carolina, debería bajar más de 55 kilos.