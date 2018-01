Presidenta regional DC, Eugenia Mancilla: “Es un desafío para los que sí nos quedamos, para los que sí queremos a la Democracia Cristiana”

La crisis que vive la Democracia Cristiana a nivel nacional pasa por su clímax, ya que en la jornada de ayer, militantes del sector “progresismo con progreso”, emitieron una declaración pública de cuatro páginas, en la cual dan sus argumentos de por qué dan un paso al costado y deciden renunciar tras años de militancia en la falange.

“La Democracia Cristiana ha tomado un rumbo que -a nuestro juicio- se aleja de una visión propia de la sociedad, desdibujando su identidad”, fue una de las frases más potentes del comunicado, en la cual se agudiza el conflicto al interior de la DC a pocos días a efectuarse la asamblea nacional.

“Siempre las renuncias son lamentables, uno quisiera que en las razones y en la carta manifestada por los ex militantes, hayan sido expuestas al interior de la DC a través de un debate profundo, es evidente que estamos en una crisis muy grande, donde requerimos dejarnos de ver el ombligo y tratar de ponernos de pie para salir con una propuesta de futuro. Pero es evidente que la DC hace muchísimo tiempo viene autoflagelándose, hay una pérdida de fraternidad, un constante debilitamiento en los liderazgos que emergen y estas han sido las causas que han generado esta crisis, que no es muy distinta a la que tuvo la DC a fines de los años 60, cuando parte de militantes se fueron a la Izquierda Cristiana y otros al Mapu, y también la crisis que hemos tenido más reciente en 2005 con la expulsión de Adolfo Zaldívar igual se fue un grupo importante de militantes e independiente de que sean o no connotadas figuras, son militantes que se hubiese esperado que ese debate y ese argumento se hubiesen planteado al interior de la institucionalidad. Lamentable”, expresó la presidenta de la DC en Magallanes, Eugenia Mancilla.

Dicha decisión de los militantes, tiene involucrados a personajes importantes de la política nacional. Tal es el caso de la hija de Patricio Aylwin, Mariana Aylwin, como también del ex ministro Hugo Lavados y del ex superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke. “Yo creo que es un desafío para los que sí nos quedamos, para los que sí queremos la Democracia Cristiana, para los que sí trabajamos por la DC, que dialogamos y respetamos la institucionalidad. Para esas personas, el mensaje es evitar los errores que cometieron esos militantes, porque además siento que hubo un diálogo de sordos; yo no me puedo alegrar porque se hayan ido, muy por el contrario, duele; pero también siento que es una oportunidad que hoy en día tiene el partido para mirarse a los ojos y para capitalizar un modelo de diálogo que ha sido base el respeto y la fraternidad. Pero sobre todo que respetemos las decisiones que tomamos. Es una falta grave que algunos militantes dijeran que les seduce más Chile Vamos, es no entender y no compartir un ideario común, bajo ese punto de vista aquellos que no se sientan cómodas con la definición ideológica, pero sobre todo que no se debata al interior y decidan partir”, concluyó Mancilla.

