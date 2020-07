Andrea Vega, vocera de la Coordinadora No Más AFP’s

“Hace un año íbamos al Congreso y no teníamos igual respuesta. No se discutía y hoy gracias a todas las personas que se sumaron a manifestarse desde el 18 de octubre con el estallido social, nadie puede negar hoy el fracaso del sistema de pensiones”, opinó Andrea Vega, una de las voceras de la Coordinadora Magallanes No Más AFP’s.

Sin embargo fue tajante: “este es un triunfo histórico, pero de la primera batalla contra el sistema AFP. Sabemos que el sistema es cuestionable y se está debatiendo, que se pueden tocar las administradoras de fondos de pensiones y toda la ciudadanía está pendiente cómo votarán nuestros parlamentarios”.

La dirigenta social recalcó que hoy la gente está empoderada y se preocupa de su futuro próximo y que se demuestra la necesidad de un cambio constitucional donde el sistema previsional sea reemplazado por un fondo de pensiones que sea universal con dineros aportados por los empleadores y el Estado. “Este es un tema que se ha venido planteando desde hace tiempo y donde prime el aspecto solidario. Es necesario derogar el Decreto Ley 3.500 que da vida a las administradoras de fondos de pensiones y poder instaurar un mejor sistema”, expresó.

Andrea Vega insistió que cada vez hay más sectores que se dan cuenta que el sistema de capitalización individual no funcionó y que cada vez los chilenos van teniendo menos pensiones y los dueños de las AFP’s se enriquecen con las utilidades.

“En el Senado será una discusión compleja porque acá no sólo se estará discutiendo un retiro de 10% de fondos, sino que también el futuro de un sistema de pensiones que hoy está en jaque”, añadió.

A juicio de la dirigente lo que hoy están viviendo los chilenos es fruto también de las centenares de maerchas y movilizaciones iniciadas hace años por las organizaciones sociales en contra del sistema de pensiones y que ha liderado la Coordinadora No Más AFP’s.