Escritos de María Alejandra Vidal Bracho

Boliches. Cómo empezar, cómo describir la magia que encierra ese pequeño almacén que al borde de la esquina, a mitad de calle o casi oculto en la casa vecina, nos espera cada día. El avance ha traído consigo los grandes centros comerciales, son entretenidos, nadie discute, pero cómo no adorar a un niño que, con el dinero apretado entre los “deditos”, corre a comprar dulces, con la inocencia, la ilusión y la alegría del que conoce la promesa y cumplimiento de un sabor maravilloso que se encierra en trocitos de colores compuestos de azúcar y esencias misteriosas que, encerrados en frascos, aguardan con paciencia y en simpáticas posturas por un comprador alerta, atento a los cambios, a las ofertas y a los nuevos productos que en el boliche aparezcan.

Mezclados en lúdica apariencia, se encuentran panes, chicles, cajas, latas, botellas, adornos, verduras y especias, a veces hilos, agujas, pelotas de pin-pon, pequeñas raquetas, etc. etc. etc. listado infinito desafiando al tiempo y a quien sea, porque en caso de un apuro o una tarea no hecha, será el mismo dueño o dueña de este fantástico negocio quien, con buena voluntad y a una hora que se aleja de la prudencia, aceptará, con paciencia, atendernos con premura y así aliviar nuestra urgencia.

Gracias a cada comerciante de barrio que cual David, desafiando a Goliat, sigue en pie, regalando ese espacio para que los nostálgicos soñemos mirando sus vitrinas una y otra vez. Gracias por esa atención personificada y por conocer tan bien, a cada vecino en sus gustos, sus disgustos, sus vivencias y así ser, confidente de alegrías, de reclamos, fiel amigo y por saber cómo entregar ese dulce, con el “vuelto” y comprender, que con su “para que endulce la vida” su sonrisa y “parabién” nos alegra en un instante con la magia del ayer.

Desnudo en medio de la Plaza

Aquí estoy. Desnudo y sentado en medio de la Plaza de Armas de Punta Arenas. No teman, no paso frío, mi cuerpo está acostumbrado. Lo que sí siento son constantes cosquillas, porque todos tienen una fijación con mi pie derecho. Específicamente, con mi dedo gordo. Lo tocan, lo aprietan, le hacen cariño, lo besan, cuelgan a los niños en él; en fin, que está lustroso de tanto amor. Llevo muchos años, quieto en este lugar, resistiendo, con entereza, además de los cosquilleos del pie, los potentes vientos australes, la nieve y la escarcha. A pesar del tiempo transcurrido, mi pecho sigue amplio, los músculos vigorosos y armado de un arco, en constante alerta, vigilo y protejo la ciudad.

Desde este sitio he sido testigo de muchos acontecimientos. Como estoy cerca de la Iglesia, veo a los novios que contraen matrimonio y también a los bebés que bautizan. Generalmente, después de las ceremonias, cruzan la calle para tomarse una foto conmigo. Si, por algún motivo, están todos los pobladores contentos, vienen o “bajan”, a celebrar aquí, pero si están enojados también se reúnen junto a mí, para levantar banderas de protesta y dar gritos de guerra. Yo los comprendo y apoyo, porque son mi gente, este es mi hogar, me interesa mucho lo que ocurre aquí. En secreto, he oído todo tipo de deseos, mientras acarician y besan mi afamado y fotografiado dedo. Yo, con profunda ternura, uno mi alma a estos anhelos.

Siempre tengo compañía. Todos me hacen sentir muy querido y respetado. Agradezco de corazón, el sincero cariño, que me demuestra, cada habitante y viajero. No cambiaría mi vida por otra. Amo este lugar, aquí nací. Soy parte de la majestuosa y valiente Patagonia. Mi sangre unida a la de muchos que vinieron para quedarse, es la que me visita cada día. Es mi propia familia. Todos son mis parientes, ninguno es extranjero para mí. Ni siquiera los que vienen desde tierras lejanas, porque la raíz del ser humano es una sola. Somos todos hermanos y la tierra muy pequeña, para no compartir y amarnos.

Parar terminar este breve relato, les voy a contar un secreto: si les gustó mi ciudad y quedaron con ansias de un pronto reencuentro, coman un poco de calafate, vengan a la plaza a besarme el dedo y yo les aseguro, sin la más mínima duda, que estarán muy pronto, mágicamente de regreso.

Si cae nieve, va a ser aguanieve

¨Si cae nieve, va a ser aguanieve¨,

dices convencido mientras tu sabia mirada

se desliza, concentrada, hacia el patagón horizonte,

intentando indagar en el secreto del cielo austral desplegado,

el próximo episodio de este clima, siempre, tan taimado.

Muy cerca de ti, el piño de ovejas que se dispersa

entretanto tú, en tus meteorológicos cálculos te concentras.

También, muy cerca de ti, estoy yo observándote con paciencia;

te conozco muy bien, sé que sientes, casi sé lo que piensas;

sé cuando estás alegre, añorante o con pena;

porque soy tu aliado, tu amigo y compañero en la faena;

basta sólo un silbido tuyo y todos mis sentidos se alertan,

mis oídos reciben tu orden, mi corazón bombea con fuerza

y mis ojos, en segundos, no vacilan en recorrer, con agudeza,

tramo a tramo la pampa para buscar, con vehemencia,

a cada una de mis hermanas las ovejas.

Luego del estudio visual corro y corro, con entusiasmo, tras ellas

intentando, con destreza, arrearlas sin hostigarlas,

sin asustarlas, haciendo que crean

que estoy, todo el tiempo, sólo jugando con ellas.

A veces, siento que soy una prolongación de ti,

de tu inteligencia, que te has impregnado en mí,

en mi lomo, en mis patas, en mi aliento y cabeza

y somos uno trabajando, y estoy feliz de que así sea,

porque lo hago con cariño, con amor,

tanto hacia ti, como hacia ellas.

¨Si cae nieve, va a ser aguanieve¨,

repite tu voz al destino;

cuántas estancias recorridas, cuántas huellas

y no me canso de acompañarte, día a día, en esta tarea;

porque soy un perro ovejero magallánico de buena cepa,

ni el frío, ni el viento me amedrentan

y además ya sé, por experiencia,

que si estoy herido o cansado, tu caricia generosa, me aquieta

y hasta sobre tu caballo, si es necesario, me llevas,

y me cuidas, con ternura, para que recupere, pronto, las fuerzas.

¨Si cae nieve, va a ser aguanieve¨,

repito yo en interna reflexión, sin poder decírtelo,

pero te ladro alto, con potencia,

asintiendo, de esta forma, para darte la razón en tu creencia

y te miro y espero atento, para recibir tu orden experta

y ahí está, de nuevo, tu certero silbido, que me alienta

diciéndome, como tantas veces, en esta vida estanciera:

¡Vamos amigo! ¡Al galpón! Arrea ya… las ovejas.