Escuela Argentina vive una especial semana de aniversario que concluirá con una velada virtual

Establecimiento cumplió 32 años

El 25 de mayo no solamente es una fecha patria para la hermana república de Argentina, sino que además, marca el nacimiento del establecimiento levantado en su honor, en Punta Arenas. En esa fecha de 1988 se creó la Escuela República de Argentina, que se ubica en calle Manuel Aguilar 01028, y que este año, como en todas las escuelas, colegios y liceos, tuvo que variar la forma de celebración.

El viernes se realizará una velada virtual para sus estudiantes y comunidad educativa en general. La directora del establecimiento, Marianela Valderrama expresó que “es un aniversario bastante particular, pero de todos modos hicimos actividades, un video, un concurso y vamos a terminar con una velada virtual, en la que participará distintos profesores, videos de despedida a una colega que jubiló y a otro docente que se trasladó y la subiremos a la plataforma de Facebook institucional”.

De todas maneras, bastante diferente a lo que estaban acostumbrados, pues uno de los sellos de la escuela es su actividad cultural, donde destacada el taller de cueca, que se realiza todo el año, incluso en este tiempo de pandemia, claro que de forma virtual. “Hacemos siempre una velada donde se premia a los funcionarios por años de servicios y se hace coronación de reina, pero este año tenemos que hacer algo diferente”, reconoció la directora de la escuela, que cuenta con una matrícula de 275, levemente más alta que el año pasado, en que hubo 263. “Hemos ido aumentando gracias al Simce, en que hemos tenido muy buenos resultados y hemos sido destacados a nivel comunal”.

Uno de los estudiantes destacados es Benjamín Torres Pardón, que este año se despedirá de la escuela que lo recibió desde primero básico. “Es un alumno muy participativo, el año pasado salió Mejor Compañero, participa en el Centro de Alumnos, taller de fútbol, y ha sido premiado desde que entró”, destacó Marianela Valderrama.

El estudiante comentó, a su vez, que destaca principalmente en Matemática, y que participa en el taller de fútbol. “Es mi último año y ha sido un poco penca, porque era justo nuestra licenciatura y no pudimos hacer nada. Lo que más me gusta del colegio es su manera de educar. Nunca he pensado cambiarme, acá tengo mis compañeros y sería difícil adaptarme a otro colegio”, reconoció el estudiante, que seguirá su etapa escolar en el Instituto Superior de Comercio.

Sobre cómo ha sido este período de clases en casa, destacó que “nos envían guías para la casa y si no entendemos, los profes nos graban un video para explicarnos, así que hemos andado bien, pero se echa de menos a los compañeros y profesores”.

Fotos Gerardo López