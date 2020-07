Escuela Juan Williams, establecimiento inaugurado por un Presidente de Chile

El 29 de abril de 1968, el Mandatario Eduardo Frei Montalva y su ministro de Vivienda, Juan Hamilton, realzaban la ceremonia donde se entregaba para su funcionamiento el nuevo edificio educacional, en la calle José Santos Mardones, de la población Juan Williams

Por María Angélica Dollenz

Por Decreto Nº1142 del Mineduc, un 19 de febrero de 1934 se crea en Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes, la escuela mixta, rural, segunda clase Nº12, la cual funcionó por varios años en una vieja casona ubicada en las esquinas de las actuales calles Zenteno y José Santos Mardones. Con el transcurso del tiempo este inmueble debió ser abandonado aproximadamente en el año 1945, ya que su constante uso y el implacable clima inhóspito la dejaron inutilizable para desarrollar actividades docentes. Desde ese momento la escuela debió funcionar anexada a otros establecimientos educacionales de la ciudad, a pesar de ello, no decayó y de igual forma mostró un destacado accionar educativo, el que se transmitió de generación en generación, hasta nuestros días. Este peregrinar de local en local educativo tuvo su término un 26 de marzo de 1968 cuando del Mineduc, por Decreto número dos mil seis, la traslada y establece definitivamente en un modesto y propio establecimiento, ubicado al norponiente de la ciudad de Punta cerro de los Ladrones, en la calle José Santos Mardones Nº0353 de la población Juan Williams, del populoso sector que forman los barrios Mauricio Braun, Williams, Gobernador Viel y Williams Norte. Contaba con una población escolar de alrededor de más o menos 500 educandos distribuidos en 15 cursos de 1º a 7º básico.

Relevante y motivadora inauguración

Este nuevo edificio educacional, que perdura en la actualidad, fue inaugurado oficialmente el 29 de abril de 1968 con una ceremonia relevante, en la que estuvieron presente junto a su director Neftalí Delicio Carabantes Burr, los otros miembros de la comunidad educativa, las autoridades locales, y principalmente destacamos al Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, y el ministro de Vivienda, Juan Hamilton, quienes, especialmente asistieron, por estar esta actividad, agendada entre las proyecciones de obras que inaugurarían en bien de la región de Magallanes y que debían realizar en esta, la segunda visita presidencial protocolar de dicho Mandatario y de considerable envergadura regional.

Desde entonces con este particular renacer estructural, hace que sus antiguas y nuevas motivaciones educacionales sean aún más intensas para destacarse entre las demás escuelas públicas, las que se fueron evidenciando en una enseñanza aprendizaje de excelencia, en el aumento progresivo de su matrícula de 1º a 6º superior a 400 estudiantes y el tener completo los cursos de kínder a 8º básico, esfuerzos y progreso que fueron reconocidos como los principales requisitos que necesitaba la Dirección Provincial de Educación de Magallanes Punta Arenas, para elevarla de categoría, a primera clase, que concretó por Decreto Nº30459 el 22 de octubre de 1971, esto llevó a la escuela, a agregar salas de clases, sala de biblioteca, ofrecer beneficios para los alumnos y alumnas y aumentar el número de talleres extraescolares como: brigada del tránsito, boys scout, conjunto de baile, bailes folclóricos, cooperativa escolar, club deportivo, Cruz Roja, ahorro escolar diario mural, comité de disciplina , ropero escolar entre otros. Todos estos singulares progresos se fueron concretando desde su creación, por equipos de gestión y cuerpos docentes unidos, dedicados y con una inmensa vocación, entre ellos podemos nombrar como muestra: el del año 1976, estaba formado por el director Neftalí Delicio Carabantes Burr; subdirectores: Angela Vera Pérez y Germán Hidalgo Ruiz; docentes: Daniel Arteaga, Nancy Bórquez, Alicia Bórquez, Galia Bram, Silvia Castañeda, Margarita Carrasco, Rosa García, Nancy Lara, Carmen Lisboa, Ercilia Marín, Rosalía Morales, Lucila Murillo, Margarita Navarrete, Edita Ovando Shirley Oyarzún, Eliana Polanco, Aurora Robledano, Irma Trujillo, Mirta Quiroz, Mirtha Soto, Enrique Lizondo, Matilde Macías, Hugo Medel, Eduvigis Alarcón, Patricia Pesutic, Héctor Rioseco, María Ruiz, Avelina Ulloa, Sara Gutiérrez, María Neira, Juan Bórquez, Zaida Szigethi Campos, defensora incansable de los derechos y del bienestar de todos los profesores, principalmente de los jubilados. Maestra de gran vocación, solidaria, sociable, con un gran espíritu de colaboración, que inculcó en su camino educativo no solamente lo académico sino desarrollo de hábitos y fortaleció valores a todo aquel que tuvo interrelación con ella, demostrándolo con mayor brío, en los roles de: oriendora educacional en la escuela, delegada en el Colegio de Profesores de Punta Arenas y presidenta del Centro de Profesores Jubilados de Punta Arenas. Julio César Pedrol Kusanovic, profesor y promotor del patrimonio regional y colección patrimonial. Participó como orador en el segundo Encuentro Nacional de Escritores de Magallanes y presidente rional de la Asociación Gremial de Educadores de Chile. Desde muy joven vinculado en la literatura magallánica, su fuerte es el verso y cada vez que tiene ocasión participa en eventos literarios obteniendo en ellos lugares destacados como el primer y segundo lugar categoría poesía en el concurso “Rosa Amarante” de la Agrupación de Adultos Mayores Plumas Literarias. Es dueño de las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño, donde hace referencias los modos antiguos de habitar la región, permitiendo con ello que alumnos y alumnas de establecimientos educacionales, realicen recorridos educativos, donde pueden gozar de la historia y el pasado de Magallanes. Esta actual actividad formadora se une a las realizadas en la escuela, hace que los estudiantes y toda persona que lo conoce diga que es un maestro que enseñó a descubrir y despertar las fantasías, valorar la importancia de las letras, de la historia regional e integrarlas a la realidad de sus vidas. Avelina Ulloa Sierpe, folclorista, escritora y profesora, alegre, optimista, sociable, amante del canto y baile de raíces históricas culturales, motivadora en todo su actuar personal y profesional tanto para los estudiantes como para los otros miembros de la comunidad educativa. Integrante del Grupo Folclórico del Magisterio de Magallanes, del Grupo de Teatro del Magisterio de Punta Arenas, ganadora del Festival del Adulto Mayor 2017, actualmente Integrante del Grupo Folclórico Camusu Aike de profesores jubilados.

Es así que este grupo de educadores como los otros que el futuro han de venir, han formado y están formando a miles de personas que sirven en el campo laboral en distintas profesiones y oficios, que luego regresan como padres y apoderados trabajando por sus hijos e hijas o como miembros de esta misma comunidad educativa con diferentes nombres, donde él o ella estudió; dando gracias a la buena educación, los destacados valores y hábitos que ella le entregó y que nunca olvidó.

Nuevas nominaciones para la Escuela Nº12

No sólo se visualizaron cambios y progresos en esta comunidad educativa, sino además nuevas nominaciones que tuvieron que internalizar todos los miembros que en ella laboraban, entre ellas se tiene, un 1 de septiembre de 1978 por Decreto del Mineduc, la Escuela Nº12 recibe el nombre de Escuela E-19 por estar aproximadamente conformada por más o menos 600 alumnos y alumnas distribuidos en cursos de kínder a 8º básico y siempre con un sobresaliente cuerpo docente y docente directivo, los cuales junto en las nuevas dependencias, a los padres y apoderados y demás personas que colaboran en la formación de los estudiantes, proporcionaron y respondieron así a nuevos desafíos, mirando el futuro de los niños y niñas con fe y esperanza. Cinco años después nuevamente se llamará por Decreto Nº996 del 29 septiembre de 1983 Escuela E-19 Juan Williams y posteriormente en el año 1992 al dictar el Mineduc, el Decreto Nº406, que ordena, que los establecimientos educacionales deberán ser conocidos por su nombre y dejarán de utilizar individualización de letra y número, la escuela se conocerá como Escuela Juan Williams.

Es así que, a través de las diferentes designaciones, de la muestra de uno de los destacados equipos docentes presentado anteriormente (año 1976), las diversas oportunidades formativas, las distintas transformaciones y adelantos educativos que surgieron y están aún surgiendo en la escuela en la actualidad; le demuestra a la institución, que es realmente posible, que por medio de las propias habilidades y aptitudes como del trabajo profesional de cada uno de los miembros de los estamentos de enseñanza aprendizaje que aportaron los antiguos maestros como los que conformaron después, hasta los actuales, unido, a los padres y apoderados y a los asistentes de la educación, hacen que sus logros sean significativos en lo académico como en el desarrollo integral de los que son principalmente sus actores más importantes: el alumnado; porque, son ellos los que hacen visible en la sociedad el buen accionar de su Escuela Juan Williams, en este punto se distingue, un exalumno que gracias, en primera instancia, a la motivación de la profesora Aurora Chacón en las clases extraescolares de Artes Plásticas y en la participación en concursos que ella instó a presentarse, pudo reconocer que tenía habilidades artísticas, lo que posteriormente con otras experiencias y estudios superiores, le dio valor y decidió que su creación artística era una vía de expresión, de desarrollo y de vida para su persona, y así en hoy en día el ex educando Javier Tomás Humberto Canales Mayorga es: profesor, artista visual y escultor (especialista en cerámica) magallánico. Docente de la Casa Azul del Arte, ha expuesto en numerosas oportunidades en galerías de la región y ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Chile, España, Francia e Italia. No sólo este taller de actividades de libre elección, año a año sobresale por sus educandos, sino se van uniendo a él, otros que también van reforzando el caminar de la expresión artística, cultural deportiva, científica, entre los niños y niñas que los conforman y que después ellos, lo destacan tanto en sus aulas, como fuera de ellas, en el entorno local y nacional, aquí se reconoce uno deportivo que organizó, el primer Torneo Interescolar de Tenis de Mesa de la escuela con motivo de su 44º aniversario, participaron 65 competidores de diferentes escuelas de la región, posteriormente, hay que hacer notar a los tenimesistas del Club Deportivo Escuela Juan Williams, quienes fueron exitosos, en la primera oportunidad que tuvieron en participar fuera de las aulas, en el segundo Campeonato Nacional Individual de Tenis de Mesa, que se desarrolló en Talca, organizado por la Federación Chilena de Tenis de Mesa, la alumna Sophia Rojas obtuvo el segundo lugar en la categorías mini pecas y pecas damas, lo que le permitió quedar en el ranking Nº2 de Chile y campeona patagónica en las categorías antes mencionadas, su compañero Josthyn Miranda en esta competencia se ubicó tercero en su categoría, sin embargo en el Campeonato Nacional y Selectivo de la disciplina, realizado en la comuna de Chillan, obtuvo dos vice campeonatos nacionales, clasificando directamente a la selección chilena para el campeonato Sudamericano de tenis de mesa sub 11 y 13 a realizarse en Lima Perú. Como este alumno, otros también tienen la ocasión de mostrar sus habilidades y aptitudes, pues la escuela siempre les ofrece nuevos e interesantes espacios educativos que organizan, ejecutan y evalúan diferentes actividades como por ejemplo: la La Feria Científica Escolar de la Escuela Juan Williams, la cual nace tiendo como objetivo la necesidad de expandir las Ciencias Naturales de manera didáctica y encantar a los niños y niñas de la escuela como indirectamente los de otros espacios educativos, los procesos de observación, experimentación y el trabajo en terreno. En ella pueden participar estudiantes de las establecimientos públicos, subvencionados y particulares y además instituciones que se dediquen a la investigación y/o cuidado del ambiente, su principal atracción para el público de la comunidad educativa como puntarenense en general, son los diferentes stands dan a conocer sus ideas y aportes en el campo de la ciencia y conservación del medio ambiente relacionados con el lema que cada año la representa. Es así que, junto a las antiguas y nuevas experiencias educativas, favorables o no a la comunidad educativa, la Escuela Juan Williams en estos días, está comprometida en ofrecer oportunidades a cada niño, niña y joven, que estos alcancen los niveles de progreso que le sean posible, sobre la base de sus potencialidades y limitaciones, sin discriminación y con atención a la diversidad vinculándolos a la sociedad actual.