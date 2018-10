Escuela La Milagrosa espera tener listo en febrero nuevo módulo para enseñanza media

La inversión de esta etapa bordea entre los 400 y 500 millones de pesos. Todos los recursos son de la Compañía de las Hijas de la Caridad y un cuarto, del colegio.

Ubicado lejos del centro de Punta Arenas, en pleno Barrio 18 de Septiembre, la Escuela La Milagrosa se encuentra ampliando sus instalaciones para poder contar con enseñanza media completa, manteniendo una matrícula que en estos momentos llega a los 1.100 estudiantes. Es por ello que este semestre se iniciaron los trabajos de ampliación, consistentes en cuatro etapas, a fin de paliar los problemas de infraestructura para acoger a tal cantidad de alumnos.

El director del establecimiento desde 2016 es Sergio Hernández, quien explicó el programa que han trazado y sus proyecciones. “El proyecto es la construcción de un pabellón para enseñanza media, compuesto en cuatro etapas. En este momento se está construyendo la primera, porque el costo es muy alto y la mayoría lo asume, en este momento, la Compañía de las Hijas de la Caridad. Si Dios quiere, la primera parte debería estar lista en abril-mayo del próximo año, si están los recursos y el tiempo, porque lo ideal como gestión, nos gustaría tenerlo en febrero para iniciar las clases en marzo”, estima Hernández.

Esta primera etapa comprende cuatro salas de clases, que acogerán a los tres primeros cursos de enseñanza media, hasta tercero medio. Además de una sala de profesores, tres oficinas, dos espacios de recepción de apoderados, y un pequeño patio techado. La segunda etapa comprende cuatro salas más; la tercera, dos laboratorios, baños, salas para alumnos y auxiliares, y la cuarta etapa, el pasillo que hará de nexo entre los dos edificios.

Hernández se apuró en aclarar que este aumento en infraestructura no significa que quieran contar con más matrícula. “Va a empezar a descender, porque la idea nuestra es subir en la media, pero ir disminuyendo un curso en básica, entonces siempre la matrícula va a bordear entre 900 y mil alumnos. La idea original de las hermanas, es que el colegio siga siendo relativamente pequeño y no masificarlo. Ahora tenemos demanda considerable, tres cursos en enseñanza básica y todos están de 40 alumnos, porque cuando comenzamos este proceso hace tres años, empezó que teníamos que bajar a 40. En básica bordea los 900 y fracción, y en media, son 86 alumnos, porque hay dos cursos, y 150 en prebásica”, detalló el director. Además, la planta de funcionarios y profesores llega a los 106.

Sergio Hernández recordó que la Congregación de las Hijas de la Caridad, planteó, en los inicios de la escuela, “atender a los hijos de la gente del barrio 18, en su mayoría de Chiloé, y gente de escasos recursos, y para este sector ellas tenían como finalidad atender a los más necesitados, y hay varias poblaciones que se han agregado y por eso la demanda es alta. Pero desde su origen ha sido gratuito, no se cobra nada, y no se ha excluido a nadie, o sea, el proyecto de integración, este colegio siempre lo ha tenido”. Tanto es así que la lista de espera llega al centenar de estudiantes.

Es por esto que el problema ha sido siempre de infraestructura. Hernández lo ejemplificó diciendo que “la biblioteca tuvimos que dividirla para que sea una sala de primero medio. Para laboratorio de ciencias, tuvimos que comprar un laboratorio móvil de computación, porque el laboratorio pasó al segundo medio”.

Sin embargo, esta planificación choca con el financiamiento. “Esta etapa bordea entre los 400 y 500 millones de pesos, todos los recursos son de la Compañía de las Hijas de la Caridad y un cuarto, del colegio. Cuando se comenzó a proyectar esto, en 2016, el proyecto salía 800 millones de pesos, el año pasado, como no se hizo, subió a casi mil millones, así que no sabemos cuánto podría salir”, reconoció Hernández.

Es por ello que el director manifestó, finalmente, que “las hermanas están viendo si se puede postular a un proyecto, pero es muy difícil porque un colegio particular subvencionado recibe la subvención, pero no recursos extras. Y las hermanas tienen nueve colegios y muchos son igual o más vulnerables que el resto. Así que no manejan grandes recursos. Se piensa en dos años más comenzar la segunda parte, por lo que en diez debiera estar todo”, calcula.