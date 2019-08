Escuela Pedro Pablo Lemaitre presentó nueva cocina y comedor para alumnos de séptimo y octavo

La Escuela Pedro Pablo Lemaitre cuenta desde el miércoles, con un nuevo comedor y cocina, que beneficiará, especialmente a sus estudiantes de séptimo y octavo básico. Este espacio se encuentra en el sector que años atrás funcionaba como internado y puede acoger a más de un centenar de estudiantes.

En términos concretos, en este comedor, 101 estudiantes de séptimo y octavo básico reciben desayuno y 106, almuerzo, los que son preparados por dos manipuladoras de alimentos y un supervisor, que son los funcionarios incorporados para la cocina, servicio que es desarrollado por la empresa Saludable SPA, que tiene la concesión por cinco años de la alimentación escolar en la región, en conjunto con Junaeb. A ello se suma la alimentación que se otorga a los cursos de prekínder hasta sexto básico y que llega a 318 desayunos y 413 almuerzos, totalizando 419 desayunos y 519 almuerzos, a lo que hay que añadir un tercer servicio de colación, correspondiente a 177 beneficiados.

La directora de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Susana Barrientos, dijo que “teníamos una necesidad de dar una mayor cobertura a estudiantes de enseñanza básica con respecto al programa de alimentación escolar de Junaeb. Hoy no tenemos alumnos que no reciban el servicio porque no hay espacio, al contrario, están todos los cupos utilizados a excepción de algunos que rechazaron el servicio, pero tenemos la cobertura total”.

En esta labor también colaboró el Centro de Padres y Apoderados, cuya presidenta, Alicia Cárdenas, acompañada de la representante de la enseñanza media, Rosa Vargas, expresó que “es un sueño cumplido tener dos comedores, esto va a mejorar la calidad de los niños, para que ellos puedan almorzar en un lugar digno, con tranquilidad y más cómodos. Algunos traían sus colaciones, pero eran muchos niños en un espacio que no era para la cantidad de almuerzos que había”, reconoció la apoderada, junto con destacar que donaron dos microondas para el flamante comedor.

A su vez, la jefa zonal de la empresa saludable SPA, Angela Alvarez, destacó el apoyo de la dirección de la escuela para instalar la implementación de toda la cocina, “desde cuchara hasta los equipos de frío, calor, todo está a cargo de nosotros. La inversión para esta cocina es de 4 millones y medio de pesos, porque es una cocina de mucha ración, entonces cuenta con varios equipos de calor, de frío y hornos”-

Finalmente, la seremi de Educación, Beatriz Sánchez Cañete, resaltó la labor de la dirección del establecimiento, pues “sin la gestión de los más importantes líderes de los establecimientos educacionales, no hay resultados. Aquí se recuperó un espacio para darle a los niños un servicio de alimentación que es necesario para ellos, un amplio comedor y una cocina operativa. Hago un llamado a los directores, que son ellos los encargados de gestionar este tipo de movimientos, para dar un buen servicio tanto en educación como en alimentación”, concluyó.