“Ese es el rumor que anda”, dijo el intendente ante posible dimisión del administrador regional

Nadie parece saber nada en el gobierno regional. Ni siquiera la primera autoridad. O, al menos, así prefiere que parezca el propio intendente José Fernández.

“Ese es el rumor que anda”, contestó la máxima autoridad magallánica al ser consultado por la información que el correo de las brujas divulgó ayer al caer la tarde respecto de que el administrador regional, Arnaldo Alarcón, y su asesor, Miguel Schweitzer, habrían presentado -¿en forma forzada?- su renuncia a los respectivos cargos.

“Yo estoy en Santiago”, se excusó Fernández, para no entregar mayores detalles.

Cual vid, las ramas de la trama gubernamental se extienden con rumores reiterados y desmentidos continuos.

Uno de los involucrados en este caso, Miguel Schweitzer -al igual que la semana pasada- aseguró que sigue en funciones. “Yo no he presentado mi renuncia. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y ahí veremos si se renueva o no se renueva. Dependerá de mí y del gobierno si quieren que siga o no. Puede no querer ninguno”, zafó el ex seremi de Gobierno, quien conoce de zozobras, pues, mientras veía cómo cayeron los intendentes regionales durante los cuatro años de la primera administración de Piñera, fue el único que sobrevivió al oleaje de cambios.

¿Correrá la misma suerte ahora? No se sabe. “El apellido Schweitzer pesa más en Santiago que el Muñoz”, comentó un funcionario del gobierno regional, al aludir a una supuesta diferencia entre éste y la actual seremi de Gobierno. De acuerdo a esta versión, el hijo de Miguel Alex Schweitzer, ex Canciller y abogado de Pinochet mientras éste estuvo retenido en Londres, habría insistido en que al gobierno regional le falta manejo político. Otros, en cambio, creen ver la mano del alcalde Claudio Radonich.

Alarcón, ingeniero comercial, asumió como administrador regional en mayo pasado y, según se comentó entonces, fue un nombre que propuso y defendió el intendente, pues a ambos los unía una férrea amistad. Sin embargo, se habrían distanciado, lo que habría llevado al intendente a hacerle ver que sólo trabajaría hasta el 31 de diciembre.

El administrador regional es una nueva figura concebida en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización. Es un cargo de exclusiva confianza del intendente y tiene como tarea colaborar con las autoridades en la gestión administrativa y la coordinación de los jefes de divisiones.

El rumor del eventual alejamiento de Alarcón también llegó al Consejo Regional. De ser cierto, algunos consejeros lamentarán su marcha, pues habían establecido buenas relaciones con él, a quien definen como alguien más bien técnico y muy preocupado de hacer las cosas en forma prolija.

No obstante, su desempeño incomodó a otros y generó antipatías en otras esferas.

Lo único cierto de todo esto es que los contratos de Alarcón y Schweitzer expiran el 31 de diciembre.