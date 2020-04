Seremi de Educación: “Esperando que el peak de casos por Covid sea a fines de abril y primera semana de mayo, es muy difícil que se pueda volver a clases”

Tras el oficio que el alcalde Claudio Radonich envió al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para reconsiderar la idea de retornar las clases presenciales para el día 27 de abril, ante el sostenido aumento de casos de Covid-19 en Magallanes y particularmente en Punta Arenas, el seremi del ramo, Rodrigo Sepúlveda Tagle, reconoció que es casi imposible retomar las actividades para esa fecha.

De hecho, esta fecha establecida preliminarmente “siempre se dijo que había que esperar cómo íbamos a ir evolucionando respecto del comportamiento del virus. Tenemos claro que esto es súper dinámico y hemos tenido que irnos adaptando a lo que la autoridad sanitaria nos va rigiendo. Como va cambiando, y esperando que el peak sea a fines de abril y primera semana de mayo, es muy difícil que se pueda volver a clases. Entonces todos estos documentos y puntos de vista van sumando criterios para ir tomando decisiones. Nosotros le pedimos a las autoridades que nos ayuden a tener una valorización importante de la autoridad sanitaria que es la que da el marco y las pautas a seguir, tanto para este ministerio como para otros”.

Si bien se estima que el máximo número de contagios se produzca en la primera semana de mayo, no es menos cierto que el panorama no asoma como muy alentador para el primer semestre, por lo que si se vuelve a aplazar el inicio de clases, no hay fechas tentativas para ello. “Tuvimos una conversación ayer (martes) con el subsecretario, de más de tres horas. Las fechas sobre cuándo vamos a estar entrando a clases las vamos a saber lo antes posible, pero vemos muy difícil que pueda ser el 27. Hemos cooperado como ministerio para tener a los 35 mil niños en las casas y ahora vemos que hay muchas solicitudes de permisos para poder salir en la región, la gente tiene que empezar a entender que esto es grave y complicado y hacemos un llamado, especialmente a los niños, a instar a que sus papás permanezcan en las casas y salgan solamente para lo estrictamente necesario”.