Rechazo ha generado el proyecto de ley impulsado por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (Udi), Renzo Trisotti y Osvaldo Urrutia, que busca postergar la elección de gobernadores regionales para el año 2021, lo que coincidiría con las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Esta iniciativa sería presentada la próxima semana y la razón esgrimida por los parlamentarios es la poca competencia que tendría la nueva autoridad.

Al respecto, el senador Carlos Bianchi dijo que el país necesita que se hablara con la verdad en materia de traspaso de competencias a los gobiernos regionales y elección futura de los gobernadores, acusó que lo que estaba haciendo ahora el gobierno era dar un gran giro hacia la extrema derecha.

“Ha puesto como carne de cañón a parlamentarios que les da lo mismo el resultado que puedan tener frente al país para colocar un proyecto de ley que retrase la elección de los gobernadores y el traspaso de competencias y tienen argumentos que son falacias, porque no son verdaderos”, acusó.

El senador dijo que falta todavía armar una mejor estructura para los traspasos de competencias y ésa es una discusión que han tenido desde hace muchísimos años.

Asimismo, dijo que el gobierno estaba mostrando su verdadera cara frente a este tema. “(El Ejecutivo) no quiere que haya elección popular de gobernadores en las regiones, no le sirve, no les interesa. Por eso van a hacer el show la próxima semana algunos parlamentarios de la derecha de nuestro país, para retrasar la elección de los gobernadores. Esta es una situación intolerable, un portazo en las narices a todas las regiones, al fortalecimiento de sus estructuras y a una verdadera descentralización. Por lo tanto reclamo y exijo que el gobierno salga a la pizarra, le diga la verdad al país en a que si está o no en esta posición de prorrogar la elección de gobernadores con los traspasos de competencias”, sentenció.

La propuesta comentada por Bianchi se da luego de la solicitud de senadores oficialistas y de oposición para corregir la ley de regionalización, al tiempo que han manifestado inquietud por el retroceso de esta iniciativa de descentralización. Los parlamentarios han expresado la necesidad de que el Ejecutivo envíe la ley de rentas regionales, comprometida por el Presidente Sebastián Piñera para 2019 y mejorar la ley sobre competencias. Los legisladores han advertido que sería el delegado presidencial de la región y sus seremis los que tendrían las mayores atribuciones de poder.

El jefe de bancada PS, Rabindranath Quinteros, dijo en Emol: “Me parece insólito que autoridades del actual gobierno y parlamentarios oficialistas pidan corregir la ley cuando ni siquiera han sido capaces, después de ocho meses de gobierno, de mandar las leyes y reglamentos que faltan para hacer la elección de gobernadores regionales como dice la ley”.