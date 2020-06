Estallido y pandemia impidieron al municipio entregar nueva villa con nombres de calles

El año pasado el Concejo Municipal decidió que las nuevas villas y poblaciones de Punta Arenas se entregaran con los nombres de calles, y no con números, para evitar cambios posteriores, sobre todo en lo que guarda relación con las boletas de consumo.

Hace un año, en mayo de 2019, la comisión municipal ofició a la empresa Socovesa, con la idea de que las calles y nuevas poblaciones o villas estén con nombres al momento de ser entregadas a sus propietarios.

En este ámbito caía Jardín de la Patagonia VI, villa construida al final de calle Manuel Aguilar. Fue así que por decreto municipal (Nº3603 de 2 de diciembre de 2019), alcalde y Concejo aprobaron los nombres para este conjunto habitacional, rindiendo un homenaje a ex autoridades y personas que en vida apoyaron y contribuyeron a las causas sociales.

Como el ex intendente Roque Tomás Scarpa, la ex gobernadora Ana María Díaz; el concejal Vicente Karelovic; una de las fundadoras de las Damas de Blanco, Florinda Apablaza Coronado; Oscar Vargas Bahamonde, ex regidor del municipio; otra calle rendirá tributo al pastor Emilio Raín Navarro y también a Elba Haro.

Homenaje pendiente

Como han transcurrido seis meses de la publicación del mencionado decreto, y la villa fue entregada a los beneficiarios con calles que lucen sólo números, consultamos al municipio y la respuesta vino por parte del director del Tránsito, Marcel Bermúdez Orellana.

“Respecto a la señalización de Jardín de la Patagonia VI, si bien el decreto fue despachado en diciembre de 2019, debido al estallido social tuvimos que redirigir los esfuerzos y recursos a la reparación de las principales calles del centro y los espacios viales afectados por los daños, esto incluye señalizaciones, vallas peatonales y semáforos, importante para la movilidad y operación dentro de la ciudad”.

“Lamentablemente, luego de esto vino la emergencia sanitaria que nos impidió avanzar en los tiempos programados ya que la empresa, por ambos eventos, no ha podido abastecerse de los materiales necesarios para desarrollar la señalización requerida”.

“Ahora estamos preparando la programación para este proyecto y varios otros que están pendientes. Es importante señalar que a fines de enero aún no había sido entregado el proyecto (Jardín de la Patagonia VI) como para haber empezado antes”.