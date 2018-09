“Estamos acostumbrados a un sistema que perpetúa y normaliza las injusticias”

A penas seis integrantes de la coordinadora No + AFP Magallanes se reunieron afuera de la sucursal de aseguradora de pensiones ProVida con parlantes y música, para dar a conocer las presuntas irregularidades que AFP Provida estaría desplegando a nivel nacional.

Andrea Vega Araneda, de la organización regional No + AFP, planteó que esto nace bajo una denuncia del periódico The Clinic a través de los antecedentes presentados por la Fundación Valídame donde se informa y queda en evidencia en correos electrónicos desde los mismos ex trabajadores de las AFP cómo a través de sus jefaturas se exigen metas para tener un tope mensual sobre las personas que pueden acceder a la pensión por invalidez y sobrevivencia.

Vega sostuvo además que independiente de las personas que tengan algún tipo de enfermedad o discapacidad que les impida trabajar y que por lo tanto concurren a la AFP a pedir algún tipo de beneficio, lugar donde se le es ha negado debido al límite que desde la misma empresa establece a sus empleados.

“Independiente de cuantas solicitudes se presenten, ellos ponen un tope mensual, por lo tanto es una clara injusticia de cómo estas AFP hacen que los que sigan ganando sean las compañías de seguros, porque lo que hacen es bajar la tasa de siniestralidad y los que pierden son los trabajadores, que a pesar de tener una enfermedad constatada por médicos especialistas, no logran obtener el tipo de pensión que realmente les corresponde”, reclamó.

En razón de este y otro antecedente, la coordinadora regional reitera “no más AFP, ni estatal, ni privada y sí a un sistema de reparto con un fondo de reserva técnica para así asegurar una mejora de la calidad en la vida de las personas”.

Instan a las personas interesadas en hacer la respectiva denuncia, a hacerlo ante la Fiscalía y recalcó que ellos como agrupación social, se encuentran en período de recolección de información. “Nosotros estamos reuniendo antecedentes, si alguien tiene dudas sobre cómo actuar frente a un posible abuso de parte de esta AFP lo único que debe aportar algún tipo de documento médico para poder demostrar la injusticia, o también acercarse a nosotros para ir reuniendo antecedentes de forma más directa”, puntualizó.

Reacciones

Sobre la escasa participación de la comunidad en este movimiento ciudadano, Vega sostuvo que “lamentablemente, lo digo con mucha pena, este tipo de situaciones ya no me llama la atención, estamos acostumbrados a un sistema que perpetúa y normaliza las injusticias”.

Advierte una desesperanza en la ciudadanía en general ya que es muy difícil poder ganarles a este poder económico, añadiendo además que “lo que yo digo, es que hay que motivarse, siento que es una batalla muy difícil, pero es algo que tenemos que dar y ganar, para aquello es necesario unirse”, remarcó.

Sergio Reyes Soto, de 64 años, planteó su inquietud sobre cómo visualiza el accionar de las personas en este movimiento social. Al respecto, afirmó que “el 70 por ciento de los jubilados en nuestro país no recibe su pensión correspondiente, yo soy uno de ellos, es por eso que queremos cambiar esto, lo que esté ocurriendo es una situación criminal”, se quejó.

El 24 de octubre tendrá lugar una marcha a nivel nacional que se estaría coordinando a nivel central. “La idea es mostrar y hacer sentir el descontento de la ciudadanía para generar un cambio estructural definitivo en nuestro actual sistema de pensiones”, señalaron desde la coordinadora No + AFP Magallanes.