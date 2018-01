Seremi Henríquez: “Estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio que en este caso corresponde a un registro paleontológico único en Chile”

Personero de gobierno planteó que en términos preventivos la votación de rechazo está más que fundamentada.

Luego de que a mediados de la semana pasada la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes rechazara -por 7 votos en contra y 5 a favor-, el proyecto de Minera Invierno sobre la incorporación de tronadura para la extracción del carbón, los cuestionamientos a la decisión de sus integrantes, no se hicieron esperar.

Esto último, especialmente por parte de los trabajadores sindicalizados de la minera, como de la propia gerencia, quienes aún no se explican cómo una recomendación favorable que fue avalada por el Sea, terminó con una desaprobación mayoritaria. Menos aún comprenden cómo, estando en rigor prácticamente los mismos elementos sobre la mesa con que la comisión aprobó la iniciativa el martes 26 de julio de 2016 -por 9 votos a favor y 2 en contra-, el escenario haya cambiado radicalmente.

Entre las votaciones que dieron un giro en la mirada, por contar con nuevos elementos -con carácter de índole paleontológico- se cuentan el paso de la aprobación al rechazo, por parte del seremi del Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, quien en entrevista con La Prensa Austral, señaló los puntos que justificaron la actual resolución.

– ¿Qué marcó la diferencia en el actual proceso y por qué se ha hablado a modo de crítica, que hubo un ‘voto político’ más que técnico?

– “Lo primero a decir en cuanto a la votación, es que después del proceso de 2016, en que la mayoría de los servicios opinaron a favor de las tronaduras, surgió la instancia de la Corte Suprema que retrotrajo el proceso que recomendó incorporar la participación ciudadana (en la primera mitad de 2017). Junto con ello se dio una nueva revisión de los datos y surgieron con ello nuevos cuestionamientos a la evaluación que se estaba haciendo frente al registro paleontológico. En ese mismo lapso, a las opiniones de los servicios respecto de la Adenda de la empresa, se sumaron también observaciones del Consejo de Monumentos Nacionales que si bien se declaró conforme, implicó que en conjunto se concluyera que esas observaciones que se estaban realizando no bastaban como declaración, sino que era necesario un Estudio de Impacto Ambiental”.

“Para entrar en el detalle de eso hay que decir que el registro paleontológico del área, no fue evaluado debidamente en este proyecto, así lo señaló el Consejo de Monumentos Nacionales. En otras palabras, no hicieron en la empresa los sondajes y la modelación necesaria para determinar la dimensión del registro fósil y qué exactamente era lo que se debía proteger”.

“Por lo tanto, en términos preventivos la votación de rechazo está más que fundamentada y es la razón técnica del mismo. La empresa tenía la información, pudo haber sido modelado, no se hizo y en resguardo de ello, estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio que en este caso corresponde a un registro paleontológico único en Chile, el que nos permitiría entender el enfriamiento del planeta ocurrido hace millones de años atrás. De ahí la relevancia de salvaguardarlo”.

– En definitiva, ¿estos elementos alusivos a elementos paleontológicos, no fueron planteados durante la primera evaluación?

– “Ese es el problema, porque corresponde a una información que no se tuvo al inicio del proceso y precisamente fue durante la incorporación de la participación ciudadana que esto fue objeto de consulta. Ello hizo que fuera tema para la comisión y no para los servicios, que ya habían opinado. Es un tema de desfase en el tiempo, en términos de la disponibilidad de información en el momento específico”.

– Llama la atención que el Consejo de Monumentos Nacionales no figurara con planteamientos a ese nivel en la anterior ocasión.

– “Lo que sucede, es que eso se hizo a través de los informes de seguimiento que hace la empresa, los que estuvieron disponibles pero a posteriori en relación con el voto de los servicios. Es por eso que a partir de ahí comenzó una fase de traspaso de información entre el Servicio de Evaluación Ambiental, la empresa Minera y el Consejo de Monumentos Nacionales. Y éste, como el proceso ya estaba terminando, decide hacerlo dentro de una declaración, lo que para la comisión debía ser tomado como información suficiente o no, siendo esto último lo que se determinó”.

“Voto político”

– ¿Qué hay de la insinuación de voto político, planteado por algunos detractores del rechazo, entre ellos la misma empresa minera?

– “Algunos personeros con responsabilidad también lo hicieron. Por ejemplo, están la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez y el consejero regional, Miguel Sierpe. En esto hay que decir que la comisión ha obrado de acuerdo a la ley, como de las facultades que tiene y así como en la primera etapa, un sector se manifestó en contra de la decisión de haber aprobado el proyecto, hoy con los mismos argumentos que la ley faculta, lo hemos rechazado”.

“Todo lo demás en cuanto al tipo de insinuaciones tienen que ver más con la falta de conocimiento e instrucción de algunos, en torno a cómo opera la ley ambiental y el debido proceso de evaluación de los proyectos. Es inaceptable que los alcaldes y consejeros regionales no sepan cómo funciona la institucionalidad ambiental. Muchas veces ellos opinan sobre esta materia y por lo tanto no se les perdona que no sepan cómo se evalúan los proyectos”.

“En la comisión de evaluación no tenemos argumentos políticos que nos permitan fundamentar el voto. Para ello tendría que haber sido construido bajo el alero de la evaluación ambiental estratégica, cosa que no va a ocurrir porque no podemos argumentar políticamente ni siquiera el estilo de desarrollo de la región o el problema del empleo, porque la ley no lo faculta”.

“De igual forma, los alcaldes saben que si ellos quieren incorporar una variante para el estilo de desarrollo que quieren en su región, pueden hacerlo pero a través del plan de desarrollo comunal, cosa que en Río Verde no existe, en términos de evaluación ambiental estratégica. En esto reitero que la normativa no nos faculta para tomar ese tipo de decisiones y difícilmente nos pueden acusar de que nuestra decisión fue en ese sentido”.

– ¿Incidió la participación ciudadana, en la reciente votación?

– “Siempre incide, porque da un enfoque distinto. Sin embargo, la duda del Consejo de Monumentos Nacionales expresada en varios oficios públicos, es la que tuvo más relación con el análisis que se hace en virtud de los informes de seguimiento de la empresa. Ahí justamente es cuando se analizaron los últimos tres monitoreos, uno de ellos de 2016, cuando se empiezan a encontrar antecedentes de que estamos en presencia del mejor registro fósil y que está precisamente en el lugar de tronaduras. Lamentablemente no están los análisis de los sondajes de parte de la minera, por lo tanto no hay una modelación de qué registros fósiles están presentes ahí”.

– La empresa no descarta el cierre, en tanto anunciaron que harán una reclamación al Sea. ¿Puede implicar que vuelvan a tomar el tema?

“Tienen un período para hacer sus reclamaciones, con plazo de 30 días hasta la tercera semana de febrero. Después de eso, el director ejecutivo del Sea tiene 60 días para aclarar y tener un fallo respecto de si el voto de la comisión está de acuerdo al proceso legal. Ahora bien, lo que tiene que ver con los problemas que ha declarado la empresa de inviabilidad económica si no hay tronaduras, no es una facultad que esté alojada en la comisión. El tema de la viabilidad, a poco andar de la empresa es un problema de diseño original de ellos y producto además de que el mercado internacional está regulando el precio del carbón, no es materia de nosotros. En definitiva, el rechazo a las tronaduras no pasa por la Comisión sino por las falencias del proyecto que presentó la minera”.