Estancado a nivel de gobierno sigue el proyecto de centro hortofrutícola para Punta Arenas

– El presidente del Consejo Regional, Tolentino Soto y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, desconocen avances en la materia, mientras que el director (s) del Indap, Petar Bradasic recalcó que prioritario es encontrar un sitio a la brevedad

Sin un norte claro se mantiene -ya habiéndose iniciado el último tercio de este 2018-, el anhelado proyecto de contar en nuestra ciudad con un Centro Hortofrutícola.

Así al menos quedó de manifiesto tras consultar acerca de esta materia, al presidente del Consejo Regional (Core) de Magallanes, Tolentino Soto España y al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, dos personeros altamente interesados en que los productores locales cuenten con un espacio idóneo que reúna al sector en un sitio fijo, pero que hasta ahora desconocen qué sucederá con la esperada infraestructura.

Precisamente la más reciente de las tentativas estuvo en manos del ex intendente Christian Matheson, quien a inicios de junio pasado, confirmó que se encontraba en vista un espacio con suficientes condiciones de accesibilidad y amplitud de estacionamientos como para albergar el punto de comercialización requerido. En aquella oportunidad, se consultó a la primera autoridad acerca del lugar elegido y los costos asociados, pero declinó referirse. Sin embargo, fuentes extraoficiales afirmaron por aquel entonces que los terrenos correspondían a la ex distribuidora Mayorista 10, ubicados en la esquina sur poniente de Avenida Eduardo Frei con calle Hornillas, lo que efectivamente, fue así.

Descartado

No obstante, al hermetismo que se mantuvo hasta el término del mandato de Matheson, se sumó el hecho de que el negocio no prosperó. Una fuente cercana a la negociación precisó que la razón principal tras ello, es que Unimarc lo pensó mejor y advirtió que un espacio de ese tipo generaría una competencia para ellos mismos. En definitiva, fue una mirada económica y destinaron el terreno a otro proyecto.

Con ello, este descarte se suma al que sufriera la polémica apuesta de emplazar el Centro en las instalaciones de las ex bodegas de la empresa de alimentos Adelco -en la intersección de las calles 21 de Mayo y Boliviana-, por considerarse que la inversión presupuestada de $3.200 no se justificaba en razón de -según expresó Radonich- la escasa cantidad de locales que podrían instalarse en el recinto, como de lo reducido del parque para estacionamientos subterráneos. En este contexto cabe recordar que el edificio había sido adquirido por parte del gobierno regional aproximadamente en 2015 en un valor de $660 millones.

Pero, además, de este fallido plan, quedó igualmente fuera de carrera la expectativa cifrada en enero pasado por parte del actual jefe comunal, de instalar la infraestructura en Avenida Los Generales, sector villa Las Nieves, en el sector norte de la ciudad.

A seguir buscando

Para el consejero Tolentino Soto, esta situación debe abordarse con urgencia, más aún cuando a su juicio, no se le ha dado el realce que corresponde desde que Matheson salió de ‘La Moneda Chica’ y asumió el cargo María Teresa Castañón Silva, bajo cuya gestión el Centro Hortofrutícola no aparece todavía en las minutas. “El contar con esta infraestructura es una necesidad urgente que tiene la ciudad. Es un proyecto que en algún momento tuvo algún nivel de consideración, pero no ha sido bajado aún por el Ejecutivo para su discusión y es lo que requerimos como Core para poder trabajarlo. Estamos llanos a recibirlo y poder aprobarlo lo más pronto posible. De hecho, estuvo muy próximo a ser aprobado en el Consejo anterior, y por temas técnicos y de ubicación no avanzó. Esto no puede esperar más”, argumentó.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, quien estuvo en conocimiento de la opción levantada por Matheson, coincidió en señalar que actualmente no hay nuevos antecedentes que aludan al Centro, pero advirtió que la prioridad debe ser la misma. “Esos 3 mil millones de pesos pueden ser invertidos en un lugar que genere más espacio y dé respuesta a la problemática de congestión vial que representaba el ex Adelco. Por lo tanto, espero que podamos trabajar con el gobierno regional en esto, aún cuando todavía no nos han informado de cómo va esto”.

Por su parte, el director regional (s) del Indap, Petar Bradasic Alvarez, complementó señalando que se está en conversaciones con la seremi de Agricultura y las asociaciones de agricultores, con la idea de buscar otro sitio. “Esto porque si bien por el tema del ex Adelco se habían hecho gestiones, eso estaba muy en pañales, porque montar algo ahí era muy caro, la ubicación no era muy ‘comercial’ y los espacios pensados eran reducidos. Lo que queda es seguir buscando, por último un terreno donde podamos levantar algo básico para luego ir adaptando. Esto es realmente urgente de abordar”.