“Este gobierno en vez de dialogar con la oposición, sale comunicacionalmente a culparla por todo”

En su reciente visita a Magallanes, el diputado por el Distrito 10, área que comprende las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, en la Región Metropolitana, Giorgio Jackson, se mostró dispuesto a presionar al gobierno para que las regiones cuenten con mayores recursos, luego de la disminución del presupuesto.

En entrevista con El Magallanes, asimismo realizó una evaluación del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, abordó el proyecto de ley de Aula Segura y la Reforma de Pensiones, como igualmente se refirió a la conformación de Convergencia Progresista, primer intento de reunificación de la centroizquierda.

– ¿Por qué visita Punta Arenas?

– “Hace mucho tiempo tenía ganas de volver a jugar vóleibol y he estado entrenando este año los lunes en la noche y se abrió la posibilidad de jugar un torneo del Colegio Alemán y como era un fin de semana largo hablé con mi equipo y dijimos ‘vamos’. Me gusta mucho el ‘volei’ porque es el que más entrené, entonces el motivo principal es venir a jugar el campeonato, pero también compartir con Gabriel Boric y su familia”.

– ¿Cuál es su opinión frente a la disminución que ha experimentado el presupuesto destinado a las regiones?

– “Creo que este es un tema súper grave. Durante la campaña presidencial recuerdo que la mayoría de los candidatos hablaron de cómo descentralizar, se suponía que había un consenso transversal y este gobierno disminuye en 1,2 por ciento los recursos hacia las regiones, y eso es algo bastante grave porque volver a recuperar ese nivel de gasto es algo complicado, además sabemos que las regiones necesitan muchísimo estos recursos. Existe una preocupación transversal de parlamentarios de distintos sectores, yo creo que en la comisión mixta en la que me toca participar representando al Frente Amplio, vamos a presionar para que se presente una modificación y se haga una propuesta que contemple más recursos para todas las regiones. Aquí en Magallanes hay temas específicos, he conversado harto con Gabriel y sé que aquí hay una preocupación respecto a los recursos o al seguimiento del Plan Especial de Zonas Extremas. Es cierto que a veces se manifiesta que existe una buena voluntad por parte de las autoridades, pero esto tiene que coincidir con los proyectos que se presentan y los números que aparecen en la Ley de Presupuesto. ‘Caras vemos corazones no sabemos’, las buenas voluntades ya no son suficientes y en la Ley de Presupuesto hemos abogado por salir del centralismo asfixiante y que las decisiones se empiecen a tomar afuera, porque quienes creemos en la descentralización sabemos que hay mucho espacio para entregar recursos y que las regiones lo administren mejor que decidiéndolo todo desde Santiago, creo que esto con esta nueva Ley de Presupuesto no se ve reflejado”.

Evaluación de Piñera

– ¿Qué evaluación hace al gobierno del Presidente Piñera prácticamente a dos meses del término del año?

– “Creo que este gobierno es muy distinto al primer período del Presidente Sebastián Piñera, es un gobierno que comete menos errores comunicacionales, pero que dobla la apuesta en esta materia, es decir, es un gobierno que se plantea en términos de posicionamiento en vez de entrar al diálogo político, ha faltado mucho diálogo político, son minoría en el Congreso y en vez de dialogar con la oposición, salen comunicacionalmente a culparla por todo. Creo que esto les podría jugar en contra. En al menos dos proyectos ha ocurrido esto. Primero, el de la Reforma Tributaria en que el gobierno ha entrado con una ofensiva donde se favorece claramente al 1% de la población, a mil empresas en particular y a sus dueños, y para compensar eso recauda desde las micro y pequeñas empresas ampliando a través de la boleta electrónica la base de recaudación del Iva, una cosa sumamente regresiva. Creo que aquí habrá una tensión muy importante con el gobierno para poder resolverla. En segundo lugar, el proyecto de ley de Aula Segura. Todos estamos claros que esos episodios además de condenables hay que tratar de evitar que sucedan, pero por lo mismo no se explica que se reduzca el presupuesto en convivencia escolar, no lo logro entender y por otro lado son medidas efectistas que hay que ayudar a empoderar a los profesores y no imponerles una sola forma de resolver los conflictos la expulsión inmediata”.

– ¿Qué visión tiene de la reforma al sistema de pensiones impulsado por este gobierno?

– “Respecto de esta materia creo que el gobierno más que antagonismo con la oposición, lo que está haciendo es un antagonismo con la ciudadanía, que no está muy satisfecha de cómo funcionan las AFP. En este caso se aumenta lo que se le puede entregar a éstas, la comisión que se les paga, no hay una modificación estricta en términos de compartir las pérdidas, no hay una modificación estructural de nada, no es una reforma, es un cambio de parámetro. La Confederación de la Producción y el Comercio ya está sembrando el terror con sus dichos de que se va a tener que despedir a 100 mil personas, ellos siempre van a empujar más, de lo que el gobierno les concede. Esta es una señal al empresariado y no a las personas, a la gente común y corriente. Creo que el gobierno está jugando al filo de la navaja. Es verdad que están cometiendo menos errores, pero están apostando el doble por lo tanto el costo no sólo para ellos como gobierno, sino para el país puede ser grave”.

– El sistema de pensiones requiere un cambio más radical, se debe terminar con las AFP a su juicio.

– “Pienso que el sistema de pensiones sí o sí requiere de un cambio más radical, porque debe responder a un sistema laboral, eso no puede ser sólo en el papel y en la teoría. En materia laboral en Chile hay mucho trabajo informal, muchas personas que trabajan por su cuenta y son independientes, todas estas formas de trabajo precario hacen que disminuya la posibilidad que coticen mes a mes. Por otro lado las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, entre las personas que menos educación tienen y que no volvieron a estudiar y que por lo tanto van a seguir ganando un sueldo bastante bajo toda su vida, todo esto los predefine a tener una pensión baja en este sistema. Lo que sabemos hasta ahora es que va a subir cerca de $10.000 u $11.000, lo que creo es una burla para toda la movilización que ha habido respecto de esta materia”.

– Por estos días se sostiene que las glosas presupuestarias que más van a complicar al gobierno son cultura, universidades estatales y ciencias, tres materias donde ha habido importantes disminuciones.

– “Creo que una de las mayores incoherencias de este gobierno ha sido la disminución del presupuesto en ciencias, tecnología e innovación. Con esto el gobierno está hipotecando el futuro de nuestros niños, porque cuando crezcan no van a tener muchas alternativas en qué desarrollarse en un mundo altamente competitivo y globalizado. En cultura se hace una disminución en el presupuesto de hasta un 30% a varias organizaciones emblemáticas, uno se pregunta si las caricaturas que se han hecho respecto a un gobierno que le importa sola la tecnocracia y que la cultura la deja de lado, con este presupuesto está cumpliendo esa caricatura. Trato de analizar fríamente esto, estuve en la Comisión Mixta de Presupuesto, y cultura precisamente es una de las cosas que dejamos pendientes para que se pueda mejorar. El arte en educación se disminuyó en un 7%, si le queremos dar oportunidad a los jóvenes que están desertando, son presupuestos que no pueden por ningún motivo disminuir. En el caso de las universidades privadas me preocupa el foco, porque el gobierno hizo unos cambios contables y hay unos recursos que son para el fortalecimiento de la educación pública superior, que es transitorio ya que tienen una vigencia de 10 años, entonces qué hizo el gobierno, los fondos que antes estaban en otras partidas que eran permanentes los sacó de ahí, fondos basales de libre disposición, y los puso en este fondo transitorio. Y, qué va pasar, este fondo transitorio después se va a extinguir para darle una vía de término, por lo tanto no sólo no aumentan los fondos para la educación pública, sino que en términos netos estos disminuyen. Habían compromisos de un incentivo al retiro a los funcionarios de las universidades y el gobierno con esta señal está diciendo, mira no nos interesa mucho la educación pública, ya lo sabíamos, pero con esto lo confirma y es muy preocupante porque las universidades estatales, sobre todo en regiones, son las que tienen la posibilidad de innovar los servicios públicos y el sector privado”.

– ¿Y qué le parece la conformación de Convergencia Progresista como primer intento por reagrupar a la centro izquierda?

– “Más que la suma de las siglas a mí me interesa qué es lo que quieren hacer, cuál es su proyecto político, cuál es su tesis, que es lo que quieren hacer con el país, cuál es su diagnóstico y sus propuestas y sin eso la verdad es que la pegatina de siglas como cambio de eslogan de marketing ya está bien gastado. No creo que esto haga mucho eco de la innovación de pegar siglas. Si se suman para algo, con un propósito y eso es lo que yo esperaría ver de manera más completa, recién podría contestar con un poco más de antecedentes”.