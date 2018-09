Académico y político Fernando Atria: “Este gobierno ha ido perdiendo apoyo más rápido que la administración anterior”

Vitalia González

En el marco de su visita a Magallanes el abogado, docente de la Universidad de Chile y político chileno Fernando Atria Lemaitre, conversó con La Prensa Austral, luego que durante la mañana de ayer dictara una clase magistral a los alumnos de Derecho de la Universidad de Magallanes sobre el rol de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Sus modificaciones y comprensión de los textos que la integran, y las dificultades para su necesaria formulación participativa, fueron algunos de los aspectos que el Doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo destacó durante su presentación. El militante del Partido Socialista hizo una evaluación del actual escenario político, se refirió a las declaraciones poco afortunadas de algunos ministros, a la desigualdad en Chile y a la acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema.

– ¿Cómo ve usted la configuración actual del escenario político con una izquierda un tanto dividida, acostumbrada a pactar y una derecha que paulatinamente ha ido perdiendo fuerza, cosa que queda demostrada en las encuestas?

– “Creo que efectivamente ha ido perdiendo fuerza, si uno usa las encuestas, lo que nunca me ha parecido correcto, pero uno nota que este gobierno ha ido perdiendo apoyo, más rápido de hecho que la administración anterior, la curva de desa-

probación cortó la curva de aprobación, meses antes de lo que ocurrió con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y creo que eso tiene que ver con un error de interpretación de la derecha. Pienso que ellos interpretaron el resultado de la segunda vuelta electoral y en particular esos diez puntos de diferencia como una victoria, la que fue inesperadamente holgada, como si ella tuviera un trasfondo sociológico profundo, como si dijera algo que los chilenos habrían rechazado el programa transformador de la Nueva Mayoría y querían entonces más neoliberalismo y eso se ha manifestado ahora último en las acciones del gobierno en la nueva reforma tributaria, claramente pensada en beneficiar a los más ricos”.

Señales de ineptitud

El abogado agregó: “Creo que parte de la caída en la aprobación del gobierno tiene que ver con que esa derecha es rechazada. Si a eso le sumamos cuestiones como las brutalidades que dijo el ex ministro de Educación Gerardo Varela sobre los campeones o los bingo, lo que dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente, el que todavía no distingue entre ser secretario de Estado y ser miembro de una consultora que se dedica a administrar las riquezas ajenas, la designación de Mauricio Rojas como ministro de Cultura, el nombramiento de Luis Castillo como director de Redes Asistenciales, la verdad es que a mí me ha sorprendido últimamente la ineptitud del gobierno, entonces es claro que tenga este desempeño en las encuestas y que exista esta sensación de que está perdiendo empuje, no es raro con esa ineptitud”.

– El presidente del Partido Radical en Magallanes, Gonzalo Bascuñán, hace un día comentó que el gobierno había pecado un poco de soberbia en la conducción de la actividad política del país. A esto se sumaban las descalificaciones de las nuevas autoridades al decir que todo lo que hizo la Nueva Mayoría estaba mal hecho. ¿Comparte esta idea?

– “Creo que parte de eso hay, ellos llegaron con la actitud de que vienen los dueños de Chile a hacerse cargo. Pero uno se pregunta por qué alguien que tenía una experiencia negociadora tan sofisticada en fusiones de empresas como el ministro Varela, no se daba cuenta de cómo hablaba en público. Estoy seguro que el ministro Valente tiene clarísima la diferencia del impacto que tiene la opinión de un economista cualquiera, que la de un ministro de Economía. El gobierno tiene claro que designar a alguien como Luis Castillo le cierra posibilidades con el sector de la oposición que está más proclive a los acuerdos, como es la Democracia Cristiana”.

– Asimismo, señaló que una pregunta importante sería ¿Por qué pasan todas estas cosas?

– “Creo que por dos motivos: uno que son tremendamente incompetentes, esa es una posibilidad, pero hay otra que a lo mejor tiene que ver con que están buscando una política de confrontación, porque ellos saben que van a perder. Si presentan una reforma tributaria como la que presentaron no es raro que comiencen a surgir voces que digan que lo que hay que hacer es votar en contra de la idea de legislar. Si presentan una reforma laboral que fuera como la tributaria, entonces no sería raro que entonces nuevamente se encontraran con eso, entonces a lo mejor esto cae en un diseño para poder decir después bueno nosotros intentamos impulsar estas reformas importantes para el país, pero no pudimos”.

– La presidenta nacional de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe señaló que el país estaba creciendo, pero a una velocidad menor de lo que lo hacía el empleo. ¿Usted comparte esta aseveración?

– “Habrá que decirle a la presidenta de la Udi que después de todo lo que han dicho, que note que el ‘chorreo’ no funciona. Ese es el problema del crecimiento chileno, que ha beneficiado desproporcionadamente a los más ricos y está bien, pero eso no quiere decir que no beneficie a los más pobres, pero en una proporción menor. Este es el Chile neoliberal”.

¿Es la equidad en Chile una quimera?

– “Pienso que la presentan como si este reclamo fuera de resentidos, esa es la óptica de la derecha el que se queja, como los pobres también han sido beneficiados, si se quejan es porque nosotros hemos sido favorecidos mucho más. Creo que esto no lo ven hay un problema de legitimación. Pienso que cuando ellos ven el tema de las pensiones, ellos creen que todo el problema se reduce a que éstas son bajas, es verdad que esto es una parte del problema, ellos no ven que además de eso hay un problema de legitimación de un sistema que mientras paga pensiones bajas, resulta ser una fuente descomunal de utilidades para los administradores de los fondos de pensiones, esa es una falta de reciprocidad”.

– ¿Cuál es su opinión acerca de la acusación constitucional interpuesta contra tres ministros de la Corte Suprema que otorgaron el beneficio de libertad condicional a siete acusados por crímenes de lesa humanidad?

– “Primero que todo yo desdramatizaría la acusación, la acusación es el ejercicio normal de potestades que el propio texto constitucional vigente le reconoce a la Cámara de Diputados por lo que creo que nos sería pertinente decir que ésta es un atentado fundamental a las bases del Estado de Derecho… Hay dos cuestiones que yo creo que es importante tener presente sobre la acusación, dos advertencias. Una que como el resultado del éxito de la acusación la derecha tenga la posibilidad de nombrar a más miembros de la Corte Suprema y hacer que éste termine siendo un tribunal políticamente marcado como ya sabemos que lo es el Tribunal Constitucional. La otra, que es más profunda, que la acusación lo que muestra es que la forma chilena de enfrentar el problema de los Derechos Humanos, que yo diría ha sido el problema central para afrontar la convivencia nacional durante los últimos 50 años, ha sido insólitamente ignorarlo políticamente”.