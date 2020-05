Este lunes se reactivarán obras habitacionales y de arreglo de paseos peatonales en Punta Arenas y Puerto Natales

Son siete proyectos que quedaron interrumpidos debido a la crisis sanitaria, los cuales deberían estar terminados para finales de junio.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos, tenía todo listo para prender las máquinas y comenzar a trabajar de forma especial durante la cuarentena, debido a que la cartera tiene siete obras paralizadas. Para su suerte, su plan se vio favorecido por el anuncio de levantamiento de esta medida restrictiva.

Así, el próximo lunes estas obras vuelven a activarse, con las medidas de prevención necesarias, según explica el seremi Horcos.

“Les dimos esta semana a las empresas para que puedan conseguirse todos los elementos de cuidado personal que sean aprobados por la autoridad sanitaria, para que los trabajadores puedan volver y no correr ningún riesgo. También nosotros vamos a fiscalizar que efectivamente estas normas se cumplan y nadie corra ningún riesgo. Ahora nosotros sabemos que puede que las obras se demoren unos meses más en terminarse por estos motivos, por lo que no habrá ninguna multa en estos casos”, afirmó el seremi.

Entre los proyectos que retomarán su funcionamiento destacan el loteo Las Flores, Patagonia, Pioneros 6 y el mejoramiento de la Costanera de Punta Arenas y la de Puerto Natales.

Los trabajos de mejoramiento de las calles de Puerto Williams son lo único que está en duda. “El problema ahí es que el 90 por ciento de los trabajadores de esa obra están en Punta Arenas y debido al cordón sanitaria puede que sea más complicado poder reanudar esa obra”, agregó Horcos.

El director regional del Serviu, Dubalio Pérez, afirmó que “es importante que se vuelva rápido a trabajar en estas obras porque varias son proyectos habitacionales que estaban casi terminados y que muchas familias contaban con ellos. Muchos ahora siguen pagando arriendo o están viviendo de allegados en otros hogares, por lo que mientras antes tengamos listos éstos mejor para ellos”.

También detalló cuáles podrían ser las sanciones a las empresas que no cumplan con los elementos de seguridad para sus trabajadores. “Nosotros no vamos a arriesgar la vida de las personas acá, eso es lo más importante. Queremos que todos puedan volver a sus labores tranquilos. En el caso que una empresa no cumpla con esto, podría llegar a causar la paralización de la obra”, agregó el director Pérez.