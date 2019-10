Ester Ulloa González: “Para nadie es fácil que le digan que tiene cáncer de mama”

– Aumentan casos de esta enfermedad en Magallanes.

“Para nadie es fácil que le digan que tiene cáncer de mama”. Con estas palabras, Ester Ulloa González explica el doloroso proceso que vivió cuando fue diagnosticada en 2016.

A través de su relato, hoy busca incentivar a las mujeres a realizarse los exámenes preventivos que permitan la detección precoz y el tratamiento oportuno del cáncer. Ella es uno de los pacientes oncológicos que se tomaron las calles, para pedir una Ley Nacional del Cáncer, que garantice las coberturas y tratamientos a todos los pacientes.

Ester explica que fue diagnosticada por un problema en su mama izquierda y, durante el examen, se dieron cuenta que en el otro pecho había algo extraño.

La noticia de que tenía cáncer la devastó. “En ese momento me sentí disminuida como mujer, como esposa y como mamá, sentía que no valía nada, fue muy triste. Lloré todo lo que había que llorar, pero después salí adelante”, dice la integrante de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes

Como parte del tratamiento, fue sometida a quimioterapia, recibió cuatro dosis fuertes y doce suaves, también le iban a hacer radioterapia, pero no fue necesario. “Con la quimioterapia se me cayó el pelo y todo lo que conlleva. Pero, no me dolió tanto como cuando me sacaron el parche porque me extirparon la mama y eso fue un proceso muy fuerte y muy doloroso. Yo lloré y me miraba al espejo. Hoy lo superé y ya no me quiero volver a operar”, recordó Ester.

Agrupación de Pacientes

Sin embargo, este proceso también le trajo cosas buenas. “La familia se unió y los hijos pendiente de mí y su apoyo fue muy importante, pero el abrazo de las compañeras de la agrupación (de Pacientes Oncológicos de Magallanes) son distintos porque ellos viven lo mismo que tú y entienden lo que sientes”, explicó Ester, quien se ha sumado a los talleres y al trabajo preventivo a la comunidad.

Aumentan casos de cáncer de mama

En el Hospital Clínico de Magallanes se informó del aumento de casos de cáncer de mama en Magallanes. Durante el año 2018, hubo 43 casos nuevos confirmados de cáncer de mama y este año a la fecha ya hay 53 nuevas enfermedades confirmadas con biopsia.

La Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico trabaja con alrededor de 500 pacientes en controles de seguimientos por cáncer de mama y alrededor de 300 por patologías benignas.