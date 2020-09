Estimulan su creatividad con la creación de videos para complementar su enseñanza

En la Escuela Croacia Declamaciones de poemas colectivos, preparación de recetas, lectura dramatizada, participación en programas de la escuela y grabación de cápsulas, son algunas de las actividades que los alumnos han realizado, gracias al estímulo de los profesores

Cuando ya se entra al sexto mes de clases online propiamente tal, cuesta que los estudiantes se mantengan concentrados y motivados, más ahora que el clima comienza a mejorar. Pero el Covid-19 ha demostrado ser implacable, sin dar respiro y obligando a los escolares a encerrarse en sus casas y comunicarse con sus compañeros y profesores, a través de cámaras y celulares.

No es algo que los chicos no sepan usar. De hecho, sorprenden con sus habilidades y conocimientos a la hora de manejarse con la tecnología, pero estar tanto tiempo “online”, también les afecta, especialmente cuando saben que no pueden distraerse saliendo a jugar, correr o simplemente visitar a un amigo.

Por eso, los profesores de la Escuela Croacia han desarrollado actividades estimulantes, para cumplir con el objetivo de enseñar, pero también de otorgar un espacio de libertad, juego, alegría, esparcimiento, que a la larga, es tanto o más importante para ellos, que saber las materias.

La docente de Lenguaje y Comunicación, Paula Filgueira Leiva explica que entre abril y mayo los estudiantes comenzaron a mandar sus primeros trabajos, produciéndose la primera retroalimentación.

Las tareas son diferentes y se piden cada semana. En la plataforma MasterClass se suben los días lunes, miércoles y viernes y se trabaja una temática, más un recuento de actividades. Así surgieron ideas como la tarea graciosa, donde los estudiantes debían leer una noticia, generar comentarios y hacer un video. Se les entregan pautas y opciones, en el caso de que no hayan podido grabar.

Esta modalidad les ha gustado, particularmente, a aquellos que ya cuentan con canales de Youtube. También está la cápsula de declamación del poema “No te rindas”, que también se puede ver en Youtube.

Con el tiempo, los estudiantes han mejorado, por ejemplo, en la escritural, confección, cajut, donde se les suben los links, entre otras. “Hay casos donde les cuesta y en otros que han visto despertar sus vocaciones, proponen temas y la computación, aplicaciones”, por ejemplo. “Los más chicos, se les pide que estén acompañados en sus clases, pero los más grandes tienen más autonomía en ese aspecto”, valoró la docente de Lenguaje.

Una actividad que desarrolla el establecimiento es el Matimal, donde hay una activa participación de los chicos. Y las secciones son realizadas por los docentes o invitados especiales. “Se les pide la participación y sean parte de todo esto”, recalcó Paula Filgueira.

Escritura y videos

Sahmara Alarcón, de octavo básico, por ejemplo, ha demostrado en diversas instancias, su gusto por la escritura. “Es algo que hago desde hace un par de años. Con el tiempo he mejorado mi narración, creatividad, vocabulario y ortografía. El escribir para mí significa mucho, ya que con las palabras me puedo expresar de manera libre, ya sea narrando una experiencia propia o creando un mundo de fantasía. También en muchos casos me ayudó a desahogarme cuando lo necesito. El leer y escribir es algo magnífico ya que en muchos casos, puedes realizar muchas cosas que en la vida real no ocurrirán. Para mí es como un intento de escapar de la realidad por un momento. Muchas veces baso lo que escribo en experiencias personales, distorsionadas ligeramente, o en cosas que me gustaría que ocurrieran”, profundizó la estudiante sobre su actividad general.

Una de sus últimas actividades fue la creación de una bitácora, “en la que me basé en un suceso que me ocurrió hace no mucho; le cambié varios aspectos pero en el fondo sé que sigue siendo esa historia que me ocurrió hace unos meses. Con la bitácora, intenté plasmar mi día a día y cómo me siento” expresó la estudiante.

Demostrando su dominio, pero en las plataformas virtuales, Sebastián López, de octavo, realizó un mini documental. “Me entusiasmé con el hecho de investigar sobre un programa donde pude editar, grabar, buscar información. Siempre tuve el apoyo de mi mamá y familia para salir adelante, así como el de mi profesora Paula que siempre nos está motivando. En ese pequeño proyecto he querido dejar un poco de lo que ha sido trabajar, estudiar y hacer todo a través de la computadora, todo virtual y con el tiempo, me gustaría llegar a ser un youtuber, un comunicador de redes sociales”.

En tanto, Elian Cárdenas realizó un trabajo de opinar sobre una noticia con toque de humor. “Fue un trabajo bastante sencillo y divertido, por el hecho de que en Chile siempre ocurren noticias chistosas como el Niño poeta, los dinosaurios gays, Piñera tomándose foto en la Plaza Italia en medio de la pandemia. El trabajo que hice fue sobre el Niño poeta, donde hice una crítica sobre cómo él se volvió un meme, cómo le afectó a su vida. Me entretuve bastante haciéndolo y me lo tomé muy en serio. Me demoré una hora haciendo las tomas y otra editando, pero valió la pena el esfuerzo y la profesora me felicitó”.

Otros estudiantes como Francisco Pinilla o Alejandro Vivallo, de séptimo básico, mostraron en video, sus habilidades para la cocina, en la que además, dejaban mensajes educativos, por ejemplo, el correcto lavado de manos.

Con este tipo de iniciativas, los chicos van aprendiendo de una manera entretenida y desarrollando otras habilidades, demostrando que este año de clases en casa, no ha sido tan perdido como muchos apuntan.