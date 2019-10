Clara Oliva Gómez: “Estoy orgullosa del trabajo que he realizado como técnico de enfermería”

Reconocieron trayectoria de funcionarios en celebración del Día del Hospital.

Con el reconocimiento a más de 40 funcionarios por sus años de servicio, el Hospital Clínico de Magallanes celebró el Día del Hospital, aprovechando la instancia para reconocer la entrega, el compromiso y la labor que diariamente realizan por cada uno de los cerca de 92 mil usuarios de la salud pública.

Tras ser distinguida por sus 45 años de servicio, la técnico en enfermería del Centro de Responsabilidad de Oncología, Clara Oliva Gómez, está orgullosa del trabajo realizado, de sus compañeros y de su profesión. Apenas pudo ayer contener la emoción, mientras recibía el reconocimiento de otros funcionarios del hospital, quienes con carteles y regalos agradecieron sus 45 años de entrega.

Explicó que cuando comenzó a trabajar a los 18 años no había nada desechable, las cosas se hacían a mano y era mucho trabajo. “En estos años las cosas han cambiado, pero me siento muy feliz en mi trabajo, estoy orgullosa de ser tens (técnico de enfermería de nivel superior) y, aunque pudiera volver a elegir, seguiría siendo tens. Estoy orgullosa del trabajo realizado, no me siento cansada y me voy con pena porque los años pasaron muy rápidos y aún tengo las ganas de trabajar”, dijo Clarita.

Ella trabaja en el Centro de Responsabilidad de Oncología y reconoció que hay días tristes y los pacientes pasan por momentos difíciles. “Por eso uno está ahí para apoyar a la gente en lo que se pueda, se trata de entregar esperanza”, dijo.

Con el mismo sentimiento de orgullo por cada uno de los funcionarios que componen el equipo del Hospital Clínico de Magallanes, el director del recinto, Ricardo Contreras Faúndez, se mostró agradecido del compromiso, la dedicación y el esfuerzo del personal.

“Yo aproveché la oportunidad de reconocer a sus familias porque, cuando se involucra en una causa tan noble como servir en un hospital donde te corresponde desarrollar turnos y largas jornadas de trabajo, estás postergando a la familia, quienes entregan el apoyo y la comprensión, ellos dan el motor y el impulso diario al equipo que conforma este hospital”.

Cabe recordar que esta fecha surge como conmemoración del inicio de las labores del Hospital San Juan de Dios. Este recinto empezó a funcionar el año 1552, aunque en dicho tiempo, se llamaba Hospital de Nuestra Señora del Socorro. No es el mismo que actualmente se conoce, ubicado frente al Parque Quinta Normal, sino que éste estaba en la calle Alameda, Santiago, y funcionó ahí hasta el año 1948, aproximadamente.