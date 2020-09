Presidente regional de la Udi: “Estoy por el Apruebo en el plebiscito constitucional y abrazo la idea de Longueira”

– El jefe comunal también se mostró partidario de postergar, hasta noviembre del próximo año, la elección de gobernadores regionales.

En medio de la polémica irrupción de Pablo Longueira a la política tras años de ostracismo, participó en una cita de alcaldes Udi que está por el “Apruebo” en el próximo plebiscito y hoy afirma que, junto a Joaquín Lavín (Las Condes) y Arturo Alessandri (Santiago) consideran que la modificación constitucional abre un espacio importante para darle verdaderas atribuciones y autonomía financiera a los gobiernos comunales.

Es Fernando Paredes, jefe comunal de Puerto Natales y presidente regional de la Udi, quien comienza a tomar definiciones que lo enfrentan con la postura oficial del partido, que, de la mano de su timonel Jacqueline van Rysselberghe, está por el “Rechazo”.

Igualmente, apoya la propuesta del Ejecutivo para postergar hasta noviembre del próximo año la elección de gobernadores regionales.

Elude, enpero, otras definiciones, como cuál camino electoral escogerá. “Como está hoy la ley, yo no me puedo presentar a nada”, acota y, por lo mismo, se muestra partidario de que se levanten las inhabilidades que pesan sobre autoridades, como alcaldes, para que puedan postular a otros cargos.

Gobernadores regionales

– El gobierno planteó la posibilidad de postergar nuevamente la elección de gobernadores regionales. ¿Cuál es su postura, como presidente regional de la Udi?

– “Lo primero es que, por primera vez, se da una muestra de descentralización y regionalización al permitir que las regiones puedan elegir a su gobernador regional. Como esto concita muchas expectativas, la mala señal que hoy día está recibiendo la ciudadanía es que -tal cual como está la ley hoy día y para poder enfrentar una elección en el mes de abril- este gobernador regional no tiene atribuciones y tampoco tiene financiamiento. No está aprobada la ley de Rentas Regionales. He visto cómo el gobierno, en una comisión mixta, ha planteado la posibilidad de solucionar este vacío, asegurar financiamiento y darle atribuciones a esta nueva figura. Para eso se necesita tiempo”.

– En tal contexto, ¿usted es partidario de postergar la elección de gobernadores?

“Soy partidario. Aquí tengo sentimientos encontrados, porque lo que puede pasar o lo que va a pasar es que la gente de Magallanes elija a un gobernador regional, se genere expectativas -y hay que decirlo con mucha realidad- y se encuentre luego con que este gobernador no va a tener ni el financiamiento ni las atribuciones. Eso sería muy negativo.

“Es un salto al vacío elegir a una autoridad y que no tenga las atribuciones. Hoy día está puesto sobre la mesa que lo más sensato sea que se le den las atribuciones y el financiamiento y, sobre esa basa, se elija al gobernador”.

Al respecto, Paredes recordó que la ley exige que los candidatos a gobernadores regionales presenten un plan de trabajo. “¿Cómo podrá hacerlo un postulante si no sabe con qué recursos, por ejemplo, va a contar?”, cuestionó.

Eliminación de inhabilidades

Otro aspecto que se está barajando es eliminar las inhabilidades para que autoridades puedan postular a otros cargos.

“Hay que abrir espacios a la participación. Esto, por ejemplo, de que un alcalde no se pueda presentar como candidato al Senado, a diputado o al Core suena como antidemocrático. El Ejecutivo se dio cuenta que aquí hay una distorsión. Se vienen como siete elecciones y alcaldes que no se puedan presentar a nada, suena como raro y creo que también aquí se abre la posibilidad para que parlamentarios se puedan presentar a otros cargos. Pensando en las siete elecciones que hay por delante, si levantar las inhabilidades en forma excepcional propende a una mayor participación y mayor competencia, ¡qué viva la democracia!”.

Paredes, ¿a qué?

Siempre su nombre se ha dado como posible candidato a gobernador regional o a parlamentario. En este nuevo escenario, ¿en qué está Fernando Paredes? ¿Cuál es el camino electoral que le parece más apropiado?

“La verdad es que no me veo planificándome o proyectándose en ninguna elección porque, como hoy día está la ley, yo no me puedo presentar a nada. La buena noticia de esto es que, para bien o para mal, la próxima semana esto se va a votar respecto de las inhabilidades. Yo esperaría a ver qué pasa, si se van a levantar o no estas restricciones. Lo central también es ver las inhabilidades para los consejeros regionales, a fin de que puedan postular a cargos de alcalde y parlamentarios. Faltando tan poco, hoy creo que se está sincerando y, antes de Fiestas Patrias, vamos a saber qué pasa con la inhabilidades. Pero puesto hoy día, como no puedo postular, difícilmente me puedo proyectar”.

Alcaldes Udi pro “Apruebo”

– Usted participó en una reunión de alcaldes Udi que están por el “Apruebo” frente al plebiscito constitucional.

– “Estuvimos conversando, pues los alcaldes, en una futura modificación de la Constitución, vemos un tremendo espacio para modificar el tema de los gobiernos comunales. La pandemia ha desnudado una realidad: las municipalidades somos meramente administradores municipales y no estamos haciendo el papel de gobiernos locales. No hay mayores atribuciones…

“A las municipalidades no se le están dando las atribuciones ni el financiamiento. Hoy día el gobierno, con el bolsillo de las municipales, posterga contribuciones, el pago de patentes municipalidades y de licencias de conducir. Todo lo hace con el bolsillo de la municipalidad y hoy día las municipalidades están en una pobreza franciscana, con un problema real de caja porque no se respeta la autonomía de los municipios desde el punto de vista de la posibilidad de asegurar los ingresos.

“Lo que se ha dicho por más de 30 años: ‘¿Somos parte o no del Estado?’ Finalmente, hoy se está viviendo una crisis institucional de los municipios, donde no son ni chicha ni limonada y tenemos que enfrentar a la gente y sus necesidades y estamos entre los servicios más debilitados… A los municipios ya se les ha recortado el 20% de su presupuesto y siguen pensando que tenemos que dar la cara y responder con la comunidad.

“Hay un debilitamiento y conversamos con Joaquín Lavín que esta es una oportunidad para que, con una reforma de la Constitución, hacer las reformas que haya que hacer para darle cuerpo a las municipalidades”.

Para Paredes, llegó el momento de “dar una muestra clara de la descentralización y de la autonomía de los municipios” para que funcionen, realmente, como gobiernos locales.

– Compartiendo la importancia del plebiscito constitucional, ¿qué le parece que todavía haya dudas sobre su realización en octubre?

– “Lo que nos corresponde como alcaldes es propender que la gente participe y creo que no es bueno que se coloque en duda que se haga el plebiscito. Obviamente, dirá la autoridad sanitaria cuáles son las seguridades que pueda dar a un proceso tan importante como éste. Se tienen que dar señales claras. En estos grandes temas no puede haber mucha ambigüedad y lo que sí me preocuparía es que, cuando se haga, haya bastante participación para que se legitime y, por lo mismo, no es bueno que tenga complicaciones. Se debería trabajar sobre la base de que la fecha se respete”.

– En aras de la participación, ¿cómo recibió que se haya resuelto que no podrán votar las personas contagiadas de Covid-19?

– “Ahí, creo que la autoridad sanitaria quizás era la llamada para hacer una propuesta. Todavía no es tarde y esperaría alguna señal en esa materia entendiendo que todos queremos que la gente participe y debería haber espacios y alternativa para que personas que tengan Covid-19 puedan hacerlo”.

La irrupción de Longueira

– ¿Qué le pareció la irrupción de Longueira y su postura pro “Apruebo”?

– “En parte comparto bastante la mirada que tiene él. Creo yo que el trabajo que viene por delante, si entendemos que en una reforma de la Constitución la idea central es que todos nos sintamos representados, éste no puede ser un tema entre buenos y malos. Si hay gente que rechaza, perfecto. Pero, lo que busca Longueira es entender que, quizás el “Apruebo” lleva una ventaja, y el día del resultado no sea un festejo de la izquierda, sea de todos. Si se logra eso, vamos a empezar a discutir y a marcar la diferencia en el mismo proceso constituyente. En el plebiscito, lo que busca Longueira, es que nos sintamos todos partícipes de esa nueva Constitución”.

-¿Asumió una actitud más pragmática?

-“Creo que sí y comparto la idea de Longueira. Creo que ahí hay mucho espacio para poder generar las ideas de la nueva Constitución, de la cual todos deben sentirse parte. Ese es el espíritu y, desde esa perspectiva, abrazo la idea de Longueira”.

– Entonces, ¿por qué su postura fue tan vapuleada desde el interior de la Udi?

– Tiendo a pensar que hay posición bien marcada por el “Rechazo”. Pero yo no dramatizaría eso. En nuestro partido también hay espacio para podernos respetar. Después del plebiscito va a haber otro escenario y la gente de nuestro partido que está por el “Rechazo” también va a querer participar en el proceso, si bien a ellos les va a costar. Hoy día hay una especie de división en el partido, pero esa división se va a terminar el día del plebiscito”.