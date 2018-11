Estudian reanudar los recorridos de buses al interior de Zona Franca

Si bien a contar de este 1 de noviembre se marca en el calendario como el día en que las líneas 2 y 2v de los buses de locomoción urbana dejarán de ingresar al recinto de Zona Franca -llegando sólo hasta las afueras del recinto-, esta medida podría tener un giro en los próximos días.

Lo anterior, luego que desde la molestia manifestada por parte de la Cámara Franca e incluso por lectores a través de redes sociales ante la decisión, tanto la seremi de Transportes, como la empresa Vía Austral y la propia administradora del recinto -SRI-, analizan alternativas para reincorporar el servicio urbano mayor, a más tardar en diciembre.

Al respecto, el seremi de Transportes, Marco Mella Bórquez, dijo que el martes de esta semana analizó en conjunto con los otros dos actores, los requerimientos que se estima, son fundamentales para que el servicio de buses pueda operar correctamente al interior de la Zona Franca. “Nos interesa que este servicio circule por dentro pero en las condiciones adecuadas y velando por el interés de las personas. En virtud de ello, nos volveremos a reunir el próximo miércoles, para ver cómo se podrían reincorporar los recorridos, en mejores condiciones. La idea es que existan refugios peatonales y espacios de estacionamiento adecuados para las máquinas, de manera que la experiencia de todos los que ingresen, no sea frustrante. Si se llega a un acuerdo, las operaciones comenzarían antes de finalizado este 2018; después ya en el mes de marzo, como estamos evaluando las modificaciones integrales de todo el plan de operaciones de los buses, podríamos contar también con la entrada de los buses por Tres Puentes, en lo que tiene que ver con el servicio de retorno de norte a sur. Esto es, ingresando por el muelle Mardones, pasando cerca del Mercado de la Carne, Abu-Gosch, Sánchez y Sánchez, para de ahí salir a la Avenida Bulnes”, señaló.

Crítica a seremi

Al margen de las acciones tripartitas que hoy tienen lugar en busca de una solución a lo señalado, subyace aún la crítica desde Cámara hacia el seremi de Transportes, por la falta de comunicación que asegura la directiva, existe entre el gobierno y algunos gremios: “La idea es que si modifican algo, en este caso un paradero en Zona Franca, al menos esto sea trabajado o consultado con Cámara Franca y los adultos mayores, ambos actores relevantes. ¿Por qué no se consultó con nosotros? En el tema debiesen intervenir los involucrados. El gobierno está viendo un tema económico y operacional de la empresa de transporte, siendo que se debiese analizar el aspecto social de los cambios que realizan”, manifestaron.

El seremi declinó referirse a dicha crítica -falta de comunicación- pero enfatizó que si hay una preocupación real en este tema, es por brindar un mejor servicio a quienes usan las líneas de buses. “Claramente aquí debe prevalecer la rentabilidad social, favoreciendo primero a los usuarios, pero no están dadas las condiciones para que las líneas operaren normalmente en este recinto, dado que sólo entre el ingreso y salida pueden pasar 15 minutos y eso afecta el itinerario final. Sumemos a eso, que no hay paraderos y el estado de las calles no es bueno, lo que dificulta la circulación de estos recorridos y de los vehículos en particular, cuyo parque ha aumentado.