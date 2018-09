Estudiantes aprueban “Aula Segura” aunque con más apoyo a quien comete actos violentos

La semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Educación, Marcela Cubillos firmaron el proyecto “Aula Segura”, que da mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales, para expulsar a estudiantes involucrados en actos de violencia. La medida ha sido rechazada por movimientos estudiantiles, acusándola de populista y que no resuelve los temas de fondo, criminalizando además, a los estudiantes.

Si bien en Punta Arenas los hechos no han alcanzado los ribetes de otras zonas del país, los estudiantes han estado atentos en conocer de qué se trata este proyecto. Así, en un breve recorrido a la salida de clases, La Prensa Austral consultó a algunos de ellos, su opinión respecto de “Aula Segura”.

Lucas Vásquez, estudiante de tercero medio en el Liceo Industrial, comenta que “si el director quiere sacar a alguien debido a mala conducta o acciones agresivas, lo puede hacer sin mayor cuestionamiento, eso podría ser un problema, pero difícilmente, cuando alguien es acusado de un tema así ocurre por nada, por algo debe ser. Me parece bien que se haga, porque si bien Chile hoy en día está con una política bastante inclusiva, me parece bien que también haya un poco de selección en ciertas cosas, porque al final no nos vamos a engañar, no podemos seleccionar a todos, tiene que haber una pequeña distinción de algo, si no todos somos iguales. Aparte, servirá para distinguir a quienes realmente pelean por una causa justa de otros que solamente son vándalos”.

En tanto, Ignacio San Martín, que cursa tercero medio en el Instituto Don Bosco, estima que el proyecto “por una parte es justo y por otra, no, porque se les está negando el derecho de educación una vez que se les echa del colegio; obviamente es por el bien común, pero después nadie se preocupa por el estudiante. Una vez que lo dejan afuera, ‘volando’ por decirlo así, se le niega un derecho. Al final lo que hacen es verle la solución sólo al colegio pero no al problema que el estudiante pudiera tener, no les brindan un apoyo psicológico o un intento de eso, sino que van a lo más fácil, que es echarlo para que el colegio, la institución, no quede mal vista”.

“No sé si se saque mucho echándolos a los alumnos”, opina a su vez, Felipe Silva, estudiante de cuarto medio del Colegio Británico, “ya que seguirá haciendo lo mismo en el colegio de al lado, ahora, creo que se tendría que llegar a una solución mayor o que quede un registro del alumno que cometió faltas en el colegio anterior, para que se tome en cuenta a la hora de llegar a otro colegio. Creo que también se debería sancionar al apoderado, porque ahí lo van a tener más en cuenta y se conversará más en casa”, recomienda.

Scarlet Guzmán, que cursa primero medio en el Liceo María Auxiliadora cree que quienes cometen actos violentos, “igual pueden tener un trastorno, por temas de familia, si son así es por algo y deberían tener más apoyo, o enviarlos a otros colegios que los puedan ayudar”, eso sí, también valora la medida porque “la mayoría de los colegios van a paro y pierden más clases que ellos, está bueno igual que se regularice el tema”.

Finalmente, David Ramírez y Joaquín Uribe, ambos de tercero medio en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, también expresaron su conformidad con este proyecto, aunque con matices. “Si están cometiendo hechos que pueden afectar la seguridad del resto de los compañeros, es mejor cortarlo de raíz. Depende de la gravedad del acto, si es constante o si ha habido en ocasiones anteriores y si es primera vez, ver si hay un cambio, un seguimiento a la situación”, sugirió Ramírez, a lo que su compañero agregó que “así el establecimiento tendría más tranquilidad. A quienes cometen esos actos, una medida sería que inspectores y docentes exijan más respeto a los demás, que haya más presión de parte de ellos”.

David Ramírez llegó desde Viña del Mar y ha podido ver las diferencias entre esa realidad y lo que sucede en su establecimiento, reconociendo que le tocó ver muchos episodios de agresividad. “En otros tiempos los profes lo corregían a uno y uno acataba. Ahora no, al profesor se le recuerda toda la familia. Nuestro curso es bien tranquilo, es que soy de Viña y allá la situación cambia por completo. Allá a los profes llegan hasta a pegarles, o los esperan a la salida del trabajo, así que se les ha perdido mucho el respeto. Acá, por lo que he visto, hay bastante respeto a los profesores y también de parte de ellos hacia nosotros”, finalizó.