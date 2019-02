Estudiantes con discapacidad podrán postular a fondos para ayudas técnicas, servicios de apoyo y de traslado

“Llamo a todas las personas en situación de discapacidad que están entrando a la universidad, a acercarse a Senadis y a revisar la página, porque estos recursos son nuestros, nos pertenecen y es importante que postulen”.

Así, con estas palabras, la embajadora de la última versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, Verenice Runín Díaz, llamó a postular al Programa de Apoyos a Estudiantes en Situación de Discapacidad en Instituciones de Educación Superior 2019 del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) que permite a los alumnos acceder a distintos tipos de ayudas técnicas.

La seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva Méndez, acompañada de representantes del Senadis llegaron hasta el domicilio de Verenice para invitar a la comunidad a participar de esta iniciativa.

Este programa busca disminuir las barreras del entorno educativo, que dificulten la inclusión de estudiantes con discapacidad en instituciones de educación superior.

La alumna de fonoaudiología de la Universidad de Magallanes dijo que muchas veces para las personas con discapacidad, aparte del gasto de la universidad, están los temas de la movilización, de los apoyos extra que necesitan. “A veces es difícil, es un tema que te hace pensar si es que puedo entrar, es un tema que muchas veces puede hacer que personas deserten, porque no tenemos los fondos para hacerlos y que Senadis te apoye con esto es súper importante”.

Añadió que se trata de una iniciativa de gran ayuda, “tengo transporte y ayudas tecnológicas, una silla de ruedas que son cosas que no siempre se consiguen de manera tan fácil. Nos ayuda en los estudios, en mi caso el transporte me lleva a la universidad y me trae a mi casa, y ya es una preocupación menos, significa no levantarse tan temprano para buscar locomoción o esperar porque a veces no nos llevan”. Además, se ha adjudicado un notebook, impresora y una silla de rueda.

La seremi de Desarrollo Social informó que este programa dispone de $443.750.000, fondos que entregarán a quienes estén en situación de discapacidad con el objetivo de bajar las barreras de accesibilidad a la educación superior.

Las postulaciones se realizarán entre el 4 y el 16 de febrero y el año pasado postularon 30 personas. Para ello están disponibles las bases en el sitio web de Senadis y la plataforma de postulación es http://estudiantes.senadis.cl. El proceso contempla una etapa de consultas al correo electrónico concursoestudiantes@senadis.cl y las respuestas serán publicadas en el sitio web de Senadis el 12 de febrero.