Estudiantes de cuarto medio miran de reojo la nueva Prueba de Transición

La semana recién pasada, el Ministerio de Educación junto al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile publicaron los ensayos de la Prueba de Transición 2020, que reemplazará a la PSU, tras los cuestionamientos que recibió este método, en especial, en su última edición, que supo de postergaciones y protestas. Se subieron a la página del Demre siete modelos de las pruebas obligatorias de Comprensión Lectora y Matemática, así como de las pruebas electivas de Historia y Ciencias Sociales, Ciencias Biología, Ciencias Física, Ciencias Química y Ciencias para egresados de la Educación Media Técnico Profesional, junto a un documento con claves y respuestas de cada pregunta, cuyas resoluciones serán entregadas en julio.

Los estudiantes de cuarto medio, además de estar viviendo todo este extenso proceso de la pandemia por Covid-19, estaban en la incertidumbre ante esta nueva prueba. Esta eventualidad ha sido tomada en cuenta por el Mineduc, ya que como declaró el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, “sabemos que está siendo un año complejo para los jóvenes y es por eso que buscamos poner a disposición de ellos la mayor cantidad de herramientas para que puedan prepararse de la mejor manera posible”.

De acuerdo a la explicación entregada por el Mineduc, en la Prueba de Transición se sumarán gradualmente nuevas preguntas para medir las competencias fundamentales para el buen desempeño de los estudiantes, y adicionalmente, se suprimirá alrededor de un tercio de los contenidos de la antigua PSU, que de acuerdo con toda la evidencia no eran esenciales y propiciaban inequidades entre los estudiantes. El ministerio informó además que, en el contexto de la emergencia sanitaria, en abril fueron ajustados los contenidos de cuarto medio.

Opiniones

Consultados algunos estudiantes de cuarto medio, que ya vieron la Prueba de Transición, hay críticas que se mantienen, sobre todo porque muchos de ellos venían preparándose desde primero medio.

“Algo que lleva tiempo discutiéndose es este nuevo ‘enfoque’ en habilidades que la Prueba de Transición iba a presentar. Era algo que me agradaba oír, pero personalmente me alarmaba el potencial cambio en el planteamiento de ejercicios dentro de ésta, pues el modelo anterior lleva rigiéndonos desde que ingresamos a primero medio. Sin embargo, los modelos presentados mantienen una estructura extremadamente similar a lo que era la PSU. Las preguntas se plantean de la misma manera, y excluyendo la reestructuración de contenido que sí trae cierto énfasis en la habilidad, la prueba parece ser en esencia la misma. Lo que me genera sensaciones agridulces, pues entiendo la decisión de plantearse de esta manera, pero quedo expectante por ese nuevo enfoque que, desde mi perspectiva, no parece haber llegado del todo”, opinó Ian Saldivia, del Liceo Experimental Umag.

Más crítica se mostró Fabiana Vivar, del Liceo María Auxiliadora: “Desde mi perspectiva, fue una sorpresa negativa la publicación de los modelos de la prueba de admisión 2021 por parte del Demre, esto debido a la notoria diferencia entre los contenidos del facsímil y el temario establecido (específicamente el área de Matemática), además de las irregularidades que presentó en el patrón de las preguntas y su cantidad de alternativas, con respecto a las materias restantes eran sumamente similares a la prueba del año pasado, lo cual es incoherente, debido a que nos enfrentamos a un supuesto nuevo modelo de rendición que, al parecer, está confeccionado con las mismas directrices que la PSU, donde el único cambio real corresponden a la reducción de la cuantía total de preguntas y la modificación de los porcentajes competentes a Nem, Ranking y a la prueba como tal. Frente a todo esto, sólo queda mi persistente duda de cuánto ayudará realmente a los estudiantes sus mejoras, sin ánimo de pesimismo, quizás termine confundiendo un poco más, al final, es un modelo viejo, embellecido para parecer novedoso y acondicionado al contexto, pero que termina posicionando nuevamente en tela de juicio la calidad y eficacia del proceso de admisión universitaria”.

En el Liceo Nobelius, Camila Valenzuela, del cuarto medio B cree que “esta nueva prueba es más segregadora que la PSU, más difícil y hay contenidos que no se especifican bien, como Geometría: hay que saberse muchas más propiedades y las fórmulas, tienes menos datos”. Pablo Alvarez, por el contrario, considera que “la dificultad fue reducida de una manera drástica, lo cual es bastante bueno, ya que no podemos pensar si se puede definir el futuro de una persona solamente con una prueba, así que por ese lado creo que será más justa. Igualmente, considero que el sacar el Plan de Redacción y los conectores, se está evaluando de otra manera, como en el vocabulario. Hay preguntas con diversos trucos, que me he dado cuenta con el profesor con el que hago preuniversitario, en la que evalúan de distinta manera el vocabulario, existen como ‘trampas’ que colocan en las preguntas”.

También del Liceo Nobelius, Antonia Sánchez concuerda en el beneficio de que se haya reducido la cantidad de preguntas, “y que se haya eliminado el Plan de Redacción, que era lo que más me complicaba en los ensayos. Estuve revisando la prueba y me di cuenta que prácticamente es pura comprensión lectora, lo cual es bueno, se me hace más fácil, aunque igual los textos son largos y hay que leerlos muchas veces para entender, entonces eso puede perjudicar un poco. Pero me gustó el cambio, tiene más pro que contras”.

“Tras el ingreso de esta nueva prueba llamada PTU a la cual le toca a nuestra generación ser la primera en realizarla, he pensando seriamente si en verdad vale la pena dar la prueba, debido a la situación en la que se encuentra Chile, la cual nos afecta a todos. En mi caso me ha tocado una carga excesiva de trabajos y guías, clases online que recién mi colegio está impartiendo, no he podido aprender mucho en este cuarto medio como yo esperaba. Por lo tanto no sé qué tan buenos resultados puedan darme realizar la PTU, incluso puede llegar a perjudicarme para el ingreso de la universidad, además ¿qué me acredita que en realidad esta no es la misma PSU, pero con un nombre distinto y unas cuantas preguntas menos?”, cuestionó, a su vez Pía Zúñiga, del Colegio Pierre Faure.

Finalmente, Anaís Salinas, de la Fundación Educacional La Milagrosa, si bien no ha revisado todas las pruebas, indicó que “he visto en redes sociales quejas sobre que traían errores en varios ejercicios. La verdad, traigan o no errores, son útiles de todas formas. Los preuniversitarios se han complicado con la pandemia, y además no hay mucho material sobre la nueva prueba de transición. Entonces cualquier ejercicio o información de la nueva prueba, se debe valorar”.