Estudiantes de la Umag podrán retomar las clases el 6 de enero y no se realizarán evaluaciones

El vicerrector académico, Humberto Oyarzo, indicó que “no le vamos a tomar controles escritos ni tampoco exámenes, todo eso se va a trasladar para marzo”.

Mientras la Universidad de Magallanes estaba casi desierta, en el edificio de rectoría, el Consejo Académico sesionó con miras a destrabar el conflicto suscitado por el retorno a las actividades académicas, y que fue votado en contra tras la última asamblea de la Federación de Estudiantes, que fue representado en este encuentro por su presidente Nikos Ortega. El rector Juan Oyarzo, los vicerrectores y decanos de cada Facultad, estuvieron presentes en este encuentro, que se desarrolló en horas de la tarde y que concluyó pasadas las 18 horas.

El vicerrector académico, Humberto Oyarzo, dio a conocer la resolución definitiva que se tomó: “Hicimos una propuesta a todo el Consejo, que lo sancionó con una sola abstención y lo que buscamos, en el fondo, es que los decanos y esta vicerrectoría, que tiene a cargo adicionalmente la Escuela de Medicina y la Escuela Tecnológica, se pueda concordar con los estudiantes que quieran volver en enero, que le demos la oportunidad de hacerles las clases. Generalmente van a ser cursos más pequeños, que quieren avanzar en enero, porque esto es solamente un avance, en general lo vamos a determinar todos juntos, pero sí para descongestionar marzo, que va a ser bastante complejo”, explicó.

Para retomar las actividades académicas, los estudiantes tendrán que acercarse a los decanatos, y en el caso particular de la Escuela de Tecnología y la Escuela Tecnológica, a la vicerrectoría académica.

Si bien el presidente de la Feum no quiso brindar ninguna declaración respecto de la postura asumida, Humberto Oyarzo reveló que “la Mesa Ejecutiva de la Federación es clara en que mantienen su posición de que los estudiantes van a volver en marzo, pero está claro que como única institución de educación superior de carácter público y estatal, tenemos que darle oportunidades también a aquellos estudiantes que quieran regresar y avanzar durante enero, y les vamos a dar esa oportunidad, pero teniendo en cuenta también y esto no es un punto de desencuentro con la Mesa Ejecutiva de la Federación y con los que votaron por volver en marzo; todo lo contrario, lo que queremos es producir un ámbito de armonía, en que cuando hay estudiantes que quieran retomar en enero, nosotros no nos podemos oponer, porque la universidad no está en paro, son los estudiantes los que mantienen este paro indefinido, pero la universidad como tal, no se mantiene en paro”, recalcó.

Respecto de las evaluaciones, “no le vamos a tomar controles escritos ni tampoco exámenes, todo eso se va a trasladar para marzo. Los cursos que van a avanzar pueden producir una descongestión y terminar antes que los que van a partir en marzo, eso vamos a buscar, pero adicionalmente, nuestro compromiso en la región es que si tenemos que tener actividades académicas, lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar un punto de encuentro y que haremos, fundamentalmente, con cursos más pequeños, de tal manera que esto no va a complicar a la Federación de Estudiantes”.

Finalmente, el vicerrector académico de la Umag indicó que la carrera de Medicina tendrá actividades en febrero, “puesto que el quinto año se encuentra en el Hospital Clínico participando de los campos clínicos, pero eso se estableció de común acuerdo y la Feum no se opone, porque los campos clínicos son tercero. Para todos los otros estudiantes habrá un receso en febrero”.