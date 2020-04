Estudiantes de Magallanes rechazan plan de retorno a clases y piden mejorar métodos online y suspensión de Prueba de Transición

La Federación de Estudiantes de Magallanes entregó una carta a las autoridades de educación con una serie de peticiones que esperan, sean tomadas en cuenta, ya que para ellos, no están dadas las condiciones para un pronto retorno a las aulas.

En la encuesta Cadem entregada ayer, el 91 por ciento de los consultados rechaza el plan gradual de retorno a clases anunciado el domingo, por el Presidente Sebastián Piñera y que comenzará a regir en mayo. En Magallanes, este rechazo a la medida gubernamental está representado por la Federación de Estudiantes de Magallanes, organismo que envió una carta a las autoridades regionales con sus peticiones y propuestas ante esta situación sanitaria que vive el país.

Entre las exigencias que plantean está capacitar de mejor manera a los profesores ante el desafío de las clases online: “Se han presentado variedad de casos donde establecimientos mandan material de estudio en exceso y desnivelado, por lo cual no todos los estudiantes estarían aprendiendo correctamente. Comprendiendo por lo demás que esta situación se debe a la exigencia que hay por parte del sistema hacia los docentes de impartir a tiempo los contenidos en un clima de incertidumbre, resulta evidente la necesidad de reevaluar la continuidad del año escolar en curso y las circunstancias espaciales y temporales en que éste tendrá lugar”.

Ante la realidad que viven los estudiantes que no cuentan con internet, plantean la idea de facilitar tabletas electrónicas o computadores además de un módem para conexión a internet o aplicación para una red inalámbrica gratuita.

Otra de sus peticiones es “cancelar el pago de mensualidades, debido a la mala gestión que se ha llevado, que deriva en una deficiencia en la calidad de la educación, debido a las circunstancias”, esto porque muchos estudiantes no están teniendo acceso a las clases online, lo que da cuenta que los contratos con los establecimientos educacionales no están pudiendo ser cumplidos.

En virtud de la situación del país y de la salud mental de los estudiantes que se ha visto afectada como consecuencia de esta pandemia, exigieron suspender la Prueba de Transición de este año (que reemplaza a la PSU) y reemplazarla por métodos alternativos de entrada a la universidad. Asimismo, piden implementar con urgencia un plan de protección para la salud mental y demandan al ministerio que entre en contacto con las familias para conocer las diversas situaciones que viven y así actuar sobre sus necesidades. En esa línea, exigieron una revisión exhaustiva “de las irregularidades en la entrega de alimentos por parte de Junaeb, que han motivado una cantidad inusitada de denuncias”.

Estudiantes

Entre los dirigentes estudiantiles hay concordancia en que ante esta situación especial, no se puede hacer planificaciones a corto plazo. Es más, indican que lo más sensato sería suspender este año, debido a que las condiciones establecen que con suerte el segundo semestre podría retomarse la actividad normal, siempre y cuando la curva de contagios baje.

Darío Igor Parker, es uno de los dirigentes de la Fesmag, y su reacción a las palabras del Presidente Piñera fue que “por más que se postergue el regreso a clases a mayo, nos sigue pareciendo una irresponsabilidad, falta de criterio, al exponer a los estudiantes y sus familias a una gran cadena de contagios, sabiendo que el peak se viene en mayo. Los estudiantes y profesores hacemos un llamado a no volver a los establecimientos hasta que no estén las condiciones mínimas garantizadas, que son el derecho a la salud y a una educación de calidad. En ese sentido, consideramos que el gobierno ha sido totalmente negligente con todas las decisiones que ha tomado”.

El estudiante reflexiona que “el gobierno está desesperado por volver a una normalidad que no va a existir, sin importante la vida de las personas, y eso es lo que rechazamos categóricamente”.

En cuanto al calendario presentado por Piñera, la contrapropuesta que propone Darío Igor es que “mientras se mantenga el estado de catástrofe no se debería volver a clases, sabiendo que la línea de crecimiento del Covid-19 no va a disminuir hasta entonces. Esto se puede aplazar mucho más, dependiendo de cómo se vayan tomando las medidas correspondientes, pero así como va la situación, muchas esperanzas de recuperar las clases presenciales cada vez se ven más escasas, pero aun así todavía se está a tiempo de recuperar el año”. En todo caso, para el estudiante, lo ideal sería suspender este año, “por un tema de un verdadero aprendizaje. Además, una de las cosas que no se ha preocupado el gobierno es la salud mental de las personas, y en el tema de aprendizaje es muy influyente. Debería cerrarse este año y con las condiciones sanitarias para que no haya un brote mayor”.

En esa misma línea, Joaquín Vega, también integrante de la Fesmag, indica que espera que haya una pronta respuesta de parte del seremi de Educación ante su propuesta. “Volver a clases en lo pronto es inviable, sabiendo que el peak de contagios será entre abril y mayo, y después con la llegada del invierno, las falencias del sistema de salud se harán más notorias. Entonces es una situación muy riesgosa y el llamado que hacemos es que se reevalúe la vuelta a clases y el formato con el que se está haciendo hasta ahora”.

En opinión de Vega, a la que suscriben muchos de sus compañeros, “lo correcto es dejar el año hasta ahí y retomar en marzo de 2021, cuando la situación sea segura, no podemos exponernos sin importar que sea paulatina la vuelta a clases o que se reduzca el número de estudiantes por sala, pero seguir exponiéndose es algo que no es viable. Hay cursos que tienen demasiados estudiantes por salas, menos personal, es complejo. Lo que sí sabemos es que mientras la situación no sea segura, muchos de nosotros no vamos a volver a clases”.

Finalmente, indica que las condiciones propicias para volver a clases serían que se aplane la curva de contagios y que no haya riesgo en caso de concentraciones de personas. No hay que olvidar que estamos en un estado de catástrofe, en una situación especial, que son otras las medidas que hay que tomar”, concluyó.