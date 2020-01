Estudiantes secundarios “funarán” rendición de la PSU

La Prueba de Selección Universitaria más polémica de los últimos años se vivirá este lunes y martes. Una de las demandas ciudadanas que desembocaron en el estallido social incluye a la educación, y la manera en que se maneja en el país. Por eso, la PSU es vista como un instrumento segregador, que continúa con la lógica de mercado a la hora de seleccionar a los estudiantes de mejores puntajes para que ingresen a las universidades estatales.

Ese es el argumento bajo el cual los estudiantes secundarios de Punta Arenas buscarán boicotear o “funar” la rendición del examen. El integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios de Magallanes, Fesmag, Darío Igor Parker, explicó que “se está esperando sumarnos al llamado nacional de hacer manifestaciones en todas las plazas o locales donde se esté desarrollando esta prueba, en rechazo a ella, porque el Demre dijo que a cualquier ruido molesto durante la prueba, ésta se va a correr, queremos que se siga corriendo hasta que se suspenda definitivamente”. Estas manifestaciones se iniciarán el lunes, a primera hora, cuando se inicie la prueba de Lenguaje.

El estudiante justificó esta medida, porque más allá de las demandas sociales, “desde el año 2006 se está pidiendo que la prueba sea abolida, porque es estandarizada, segregadora; reafirma un modelo mercantil de la educación, entonces siempre se ha rechazado. Y ahora, con el estallido social es el momento clave para que esto desaparezca definitivamente. Es una de las grandes demandas que siempre han tenido los estudiantes secundarios y, obviamente, la ponemos en la mesa de nuevo”.

Darío Igor Parker advierte que no están haciendo ninguna exigencia a los estudiantes, sino que cada uno, en conciencia, analice el escenario. “Por temas de que está la presión y no sabemos qué va a pasar, lo mejor para un estudiante es ir, darla y esperar a que se den las manifestaciones afuera, y desde el interior, puedan apoyar, pero más que eso, no podemos meternos en la decisión particular de cada estudiante. Es decisión de cada uno, pero el llamado a la manifestación, y que se sumen a ellas, está”.

Finalmente, el estudiante está consciente de que habrá un resguardo de la seguridad en los locales de rendición de la PSU, “sabemos que habrá un retén de Carabineros afuera, lo típico de todos los años, pero este año las cosas serán distintas, ya se dijo que estaba la disponibilidad de Fuerzas Especiales ante cualquier movilización, así que vamos a esperar que haya represión, para hacerla evidente”, finalizó Darío Igor, que dará la PSU el próximo año, “pero con el ánimo de que el sistema, en general, cambie, no solamente educacional. Estamos evaluando cuál podría ser la mejor medida, pero que no sea algo que te provoque un estrés mental con sólo pensarlo y estar preparándote cuatro años para una prueba que va a definir qué vas a hacer con tu vida. Queremos velar para que cada estudiante pueda ser lo que quiera ser”, concluyó.