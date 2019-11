Estudiantes secundarios piden participación en plebiscito sobre nueva Constitución

Además de mayor educación cívica en los liceos

Un mes cumplen las masivas manifestaciones sociales en todo el país, que fueron iniciadas cuando los estudiantes decidieron evadir el pago del Metro de Santiago, tras el alza en el precio de este transporte público. Sin saberlo quizás, la audacia de ese grupo de jóvenes terminó siendo el impulso que necesitaba mucha gente para salir a las calles a manifestar su descontento con el Estado. La salud, los sueldos, las pensiones, la educación, la Constitución, fueron algunas de las exigencias que coparon las principales calles del país, en un estallido social inédito desde la vuelta a la democracia.

El poder político tomó nota ante esta crisis social, sobre todo después de los violentos incidentes que se produjeron, especialmente la semana pasada. En el Congreso se cocinó un “acuerdo de paz”, en la que los parlamentarios decidieron que se convoque a un plebiscito para que la gente vote si quiere o no, una nueva Constitución y qué mecanismo sería el más adecuado. Si bien no hubo conformidad absoluta con la medida, al menos bajó un poco la temperatura de la llamada ‘olla a presión’ en la que se convirtió Chile.

Hasta ahora, lo único claro es que habrá un plebiscito en abril, y han surgido voces que piden que los jóvenes menores de 16 años, puedan participar en el proceso, dado el importante rol que cumplieron en “el despertar de Chile”.

Y los estudiantes secundarios consultados por La Prensa Austral piden ser considerados, no solamente para este plebiscito, sino para cualquier proceso de tipo social. Aunque otros también consideran que la educación cívica que reciben en los establecimientos educacionales está al debe, y que debería mejorarse esta deficiencia, en primer lugar.

Claudia Catalán cursa tercero medio en el Liceo Industrial y estima que “los jóvenes deberían participar, porque empezaron el movimiento y tendrían que estar presentes. No sé si desde los 16 o los 17 años puedan votar, pero sí sería bueno que puedan votar. Yo voy a participar, estoy de acuerdo con este plebiscito. Respecto de la educación cívica, se aborda, pero muy poco”.

Cristina Lavados, estudiante de tercero medio en el Instituto Sagrada Familia, también está de acuerdo con el plebiscito, “porque es una forma de llamar a la democracia y se represente al pueblo. Por el tema de la edad para votar, creo que hay que tener en cuenta el conocimiento que tienen las personas, porque algunos sí tienen este conocimiento, pero otros participan porque sí”. La estudiante además, reconoció que “ahora que hay problemáticas, se habla más del tema, se quiere implementar ahora este ramo, pero hasta ahora no hay uno específico para eso”.

“Somos los más prendidos”

En tanto, Felipe Fideli, de primero medio en el Instituto Superior de Comercio, opina que se debería dar la opción a los estudiantes de 16 años en adelante para votar, porque “somos los más ‘prendidos’ y podemos dar un golpe que motive al resto. Creo que hay temas, como las pensiones, porque hablo por mi abuela, es muy bajo, hay temas más inmediatos y por eso, creo que debiera ser antes el plebiscito, porque hasta abril, falta mucho”, lamenta el estudiante que además, indica que en el Insuco no cuentan con educación cívica y que deberían tener este ramo.

Alexandra Sollner, del Liceo María Auxiliadora, reconoce que no ha estado tan involucrada en el tema, “porque no me lleva la política, ni a mi familia tampoco, y no nos metemos tanto en ese tema, pero está bien que los jóvenes puedan participar, porque esperar hasta los 18 años y como está ahora el mundo, es mejor que voten ya los jóvenes. En el liceo no se aborda tanto este tema”, reconoció.

Alex Díaz, del Liceo Sara Braun también cree que “deberíamos votar desde los 16 años, porque hay un pensamiento más nuevo, y sí tenemos educación cívica en el colegio, por intermedio de Historia y Ciencias Sociales. Creo que está bien lo que nos entregan en el colegio y también pienso participar en este proceso. Conversamos todo lo que está pasando con los compañeros y los profesores”.

Andrés Marambio, del Insuco, opina que “yo creo que tendríamos que participar, porque si hemos tenido mayor presencia no creo que sea indicado que no podamos participar, tenemos opiniones y queremos compartirlas, así que deberíamos votar. En todo caso, creo que hay temas más urgentes que un plebiscito para una nueva Constitución. Creo que deberíamos tener Educación Cívica, en lugar de ramos como Consejo de Curso u Orientación”.

Una opinión más extensa entrega Eric Aravena, que cursa primero medio en el Colegio Británico. Respecto de la Constitución, apunta que “necesitamos una nueva, porque la anterior fue en el 80, hecha con gente con otro tipo de valores y cuarenta años es un tiempo normal para que haya una nueva Constitución. El tema es que el plebiscito será en abril, lo que es un problema bastante grande; me gustaría que fuera lo más pronto posible, esto es mucho más urgente que cualquier cosa que estén discutiendo en la Cámara de Diputados”, manifiesta. Donde sí tiene dudas es con la participación, porque “es complicado si una persona de 16 años en adelante puede participar. La gente que va a las movilizaciones es joven, sale a ejercer su derecho, y luego les va a tocar vivir en Chile y lidiar con las AFP, que son horribles. Diría que sí podrían participar, si una persona está en la marcha, como mínimo tiene que saber por qué está marchando, a no ser que simplemente va para tirar piedras a lo primero que encuentre”. Finalmente, critica la ausencia de educación cívica en su colegio. “si uno quiere informarse de temas como éstos, tiene que hacerlo por cuenta propia”.

Constanza Marín va en tercero medio en el Insafa: “Los que más han participado en los movimientos en el país han sido los jóvenes, tanto estudiantes secundarios como de educación superior, ya que la mayoría de las personas de edad no participan mucho y por eso creo que se debiera permitir votar a los jóvenes, de 16-17, porque igual algunos toman el tema a la chacota, pero otros sí van fomentados a la lucha que se está realizando”. Marín destaca que en su establecimiento educacional se han hecho charlas y se ha pedido la opinión de las estudiantes para hacer cambios, aunque no tienen un ramo como Educación Cívica.

Fransheka Sanhueza va en tercero medio en el Liceo Juan Bautista Contardi, muy activo últimamente en las manifestaciones. “Creo que deberíamos participar, porque como hemos liderado todo el movimiento, y los estudiantes secundarios está mucho más informada e interesada en el tema, así que sería un gran aporte y al mismo tiempo, nos ayudaría mucho a nosotros. Estoy de acuerdo con el plebiscito, pero falta abordar temas que son más importantes y no han sido tomados en cuenta. En mi liceo recién están viendo el tema de hacer cabildos, asamblea, porque hubo muchos movimientos, ya que pedíamos expresarnos mejor en el liceo”, indica. En esa línea, recalca que, respecto del episodio de la semana pasada, “hubo alumnos de octavo que no están enterados de lo que pasa y las manifestaciones pacíficas las toman de otra forma, pero al menos se está haciendo algo, que es un cabildo y también creo que debiera haber Educación Cívica; tenemos solamente Historia, que más encima querían ponerlo como opcional, pero creo que es importante para nosotros y los de séptimo y octavo, que muchas veces no tienen mucha información en esa área”.

Finalmente, Vicente Véjar, del Liceo San José, observa que “el plebiscito es un primer paso que se pudo lograr gracias a todas las manifestaciones, pero igual hay que leer la letra pequeña que hay detrás de todo lo que se logró. Con el tema de las manifestaciones, en años anteriores hubo muchas que fueron pacíficas pero recién ahora, que hubo saqueos y destrucción, pusieron manos a la obra”. Y pese a tener una opinión fundamentada, el estudiante cree que “no deberíamos participar como jóvenes, porque hay muchos que no tienen el conocimiento del tema, sino que gente de 20 años en adelante, estaría bien”. Y aunque no cuentan con un ramo de Educación Cívica, por ser parte del centro de alumnos, han trabajado con compañeros y profesores y organizarse y hablar sobre el tema, “aunque debería existir ese ramo, para culturizarse más en el tema y así los chicos aprenden más”.