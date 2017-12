Evacuaciones médicas en la Antártica con la fuerza del amor

Hace un año, la Fach destinó a la base Eduardo Frei Montalva a este matrimonio,

que hasta ahora ha debido realizar cuatro aeroevacuaciones a distintas bases.

Cristian Saralegui R.

csaralegui@laprensaaustral.cl

Una feliz coincidencia los tiene trabajando juntos, aunque en distintas áreas, pero en un entorno que ni en el más loco de sus sueños, imaginaron. La médico Denise Echeverría Vargas y el piloto Diego Escudero Villanova llevan tres años de matrimonio y desde 2016 unen sus capacidades en la base Eduardo Frei Montalva, en la Antártica chilena.

“Trabajar con la esposa muchos podrían creer que es difícil, pero no lo es. Al menos en el ámbito de operaciones aéreas, ella que se desempeña como médico y yo como piloto, no hemos tenido ningún inconveniente en las aeroevacuaciones médicas que hemos tenido que realizar con las otras bases, ha funcionado todo a la perfección. Llevamos un año trabajando juntos en la Antártica. Hemos realizado cuatro evacuaciones aeromédicas, una a la base O’Higgins, del Ejército, en la península; una a Corea y dos a la base argentina”, explicó Escudero.

Denise Echeverría profundizó especialmente en los últimos casos que les tocó atender, que además de las complejidades médicas, tienen que lidiar hasta con las condiciones climáticas: “La urgencia más grande que tuvimos fue un coreano que tuvo una obstrucción arterial de la extremidad superior, era muy riesgoso, pero tenemos un medicamento especial para destruir el coagulo y se pudo ir al continente para estudiar su patología, pero si no hubiéramos tenido ese medicamento, se hubiese visto complicado al punto de perder la vida por eso. Estaba en la base coreana y lo trajeron por acá. Después tuvimos a un médico argentino que lo tuvimos que evacuar en helicóptero, por una fibrilación auricular, que es una arritmia cardiaca, entonces tuvimos que estabilizarlo acá y después lo vinieron a buscar de Argentina. Lo malo es que no los podemos sacar inmediatamente, por el tema de la meteorología, entonces por ejemplo al coreano lo tuvimos que estabilizar durante tres días y al médico argentino también. Por más que sea de paso, puede ser tres, cuatro días fácilmente”, reconoció Echeverría, que tiene la particularidad de que estuvo en la escuela de la Fach, pero no pasó los exámenes de vuelo y ahora como médico, pudo incorporarse a la institución.

La enfermería

Echeverría está a cargo de la unidad Instalaciones sanitarias de la Fuerza Aérea, donde atiende desde los resfriados de los niños que viven en la base hasta complicadas emergencias médicas. Para ello cuenta con la colaboración del enfermero de combate Alfredo Muñoz Ogaz, de Punta Arenas.

“Esta enfermería cuenta con la particularidad de que es una de las más completas que hay en la zona, y por lo tanto, de las bases aledañas generalmente piden la ayuda y trasladar a los pacientes aquí, porque también estamos cerca de la pista de aterrizaje, por lo que somos lo más cercano al continente”, partió explicando la capitán Denise Echeverría.

Contra lo que pudiera pensarse, dada la escasa población que existe en villa Las Estrellas, en la enfermería siempre hay casos que atender, por un lado, debido a la cercanía y también por el equipamiento del centro. Existe una sala de atención de urgencia y procedimientos, que cuenta con desfibrilador, ventilador mecánico de transporte y un ecógrafo. Además, cuenta con un área administrativa y una farmacia.

“La sala de hospitalizados tiene dos camas y ahí la ‘jirafa’, que es el equipo de rayos X portátil y un digitalizador, lo que nos da una ventaja con respecto a las otras bases. Pesamos, medimos a la gente, tenemos un refrigerador de -80º, porque este año se hizo una investigación, la primera vez que se hace en el Inach con humanos, por la vitamina D. Aquí se procesaban las muestras del personal de Fuerza Aérea y la gente que estaba participando en el estudio, se procesaban y se guardaban en el congelador, y a fin de año, hace dos días se fueron con las muestras para ser procesadas, y los resultados los tendremos, probablemente, en enero. Primera vez que se hace esta interacción”, indicó Echeverría.

Respecto de los pacientes, las afecciones más comunes son lesiones traumatológicas, como esguinces, fracturas, desgarros musculares, “y un accidente que tuvimos fue un marino que cayó de altura y se enterró un fierro de las máquinas de las pesas, y fue una de las emergencias más complejas. Nadie se ha ido con riesgo vital, a todos se les ha estabilizado. En mi periodo nadie se ha ido sin estabilizarse”, recalcó finalmente, Denise Echeverría.