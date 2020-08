Eventual visita del Presidente Piñera estaría postergándose

Se esperaba esta semana

Ayer trascendió que la visita que el Presidente Sebastián Piñera a la Región de Magallanes estaría postergándose hasta una fecha aún por definir y no se concretaría esta semana.

La eventual venida a la región del Mandatario sería para visitar algunas obras y firmar la promulgación de la nueva normativa del Estatuto Antártico Chileno, recientemente aprobado por el Congreso y que moderniza las principales directrices de los organismos nacionales que operan e interactúan en el continente blanco.

La semana pasada vino una avanzada presidencial que recorrió Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams para evaluar en terreno proyectos que se ejecutan y que podrían ser visitados por Piñera.

Al respecto, el intendente de Magallanes, José Fernández, señaló ayer desconocer cualquier antecedente sobre una eventual visita presidencial y que no tiene nada oficial.

“La avanzada presidencial estuvo acá, se fue y no he tenido noticias de ello. Es posible que se haya postergado. No tengo más noticias al respecto”, señaló escuetamente ante la insistencia de La Prensa Austral.