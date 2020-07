Evocando al académico y humanista magallánico

Ernesto Livacic Gazzano

En varias ocasiones hemos mencionado en estas páginas, la importancia que reviste para el mundo de las letras un trabajo de investigación de incalculable valor bibliográfico, denominado “Historia de la Literatura de Magallanes”, documento redactado por el insigne educador magallánico Ernesto Andrés Livacic Gazzano (1929-2007).

Creemos, que este breve texto de ciento cuarenta y dos páginas, editado por la Universidad de Magallanes en diciembre de 1988, que surgió de las conclusiones emanadas del Segundo Encuentro Nacional de Escritores de Magallanes, evento literario realizado en el austro a fines de octubre de 1982, contribuyó a salvaguardar un pedazo del patrimonio cultural inmaterial de nuestra región, al reproducir, a modo de índice onomástico separado por género, incluyendo una concisa información biográfica de los autores, todas las publicaciones efectuadas sobre el territorio de Magallanes, en formato de libros y antologías, durante el período que oscila entre 1520, año que registra el paso de la expedición de Fernando de Magalhaes por el estrecho que hoy lleva su nombre, descrita por el cronista Antonio Pigafetta en su informe titulado: “Primer viaje en torno del Globo”, y el 31 de octubre de 1987, fecha que señala el cierre del proceso de investigación para iniciar la impresión del libro creado por Livacic Gazzano.

Es cierto, que ante el tamaño y la magnitud de las indagaciones que se avecinaban, el profesor Livacic contó con la colaboración de los cuadros directivos de la Sociedad de Escritores de Magallanes de aquella época; estimamos sin embargo, que la edición final no hubiera sido posible de no contarse con la reconocida capacidad y experiencia de este maestro, perito en el arte de recopilar, clasificar y organizar expedientes y documentos.

Por lo mismo, confesamos por un lado, sentir una profunda admiración por este erudito magallánico, y por otra parte, reconocemos, al momento de verter en estas páginas nuestra escueta reseña, experimentar el más grande de los respetos hacia este académico, que por espacio de sesenta años, hizo de la divulgación del conocimiento su principal contribución a las Ciencias de la Educación, y que hasta el día de hoy agradecen y disfrutan numerosas generaciones de maestros, alumnos y escritores.

No es para menos, si consideramos que para poder analizar y estudiar la obra completa de Ernesto Livacic se precise recurrir a más de mil fuentes bibliográficas distintas, que incluye decenas de libros, antologías, revistas, y prólogos. Uno de sus discípulos, el aclamado poeta, ensayista y crítico literario, Juan Antonio Massone (1950) al referirse a la posibilidad de confeccionar un archivo que comprendiera sólo una bibliografía general de su maestro, expresa en la página 71 del libro editado en 2011 “Homenaje a Ernesto Livacic Gazzano. Convicciones de una vocación”, que:

“Galería de muchos títulos queda dispuesta en una recolección como la que sigue. Y, lo que no es menos importante, posibilita conocer, en parte, el elenco de asuntos y materias en los que se explayara una acción humanista como la de Ernesto Livacic Gazzano a lo largo de más de medio siglo de vigilia magisterial e interés hacia la escritura literaria e histórica de los demás. No menos comprobable el permanente tributo a su tierra magallánica y al interés por la heterogénea riqueza de lo humano”. Más adelante agrega:

“Este trabajo consta de 863 fichas. 757 corresponden a la autoría de Ernesto Livacic; las 96 restantes, a distintos autores que se han referido a su personalidad y a sus obras. El primer registro data de 1947, los más recientes, de 2007”. A continuación, Massone aporta una interesante forma de clasificar tan heterogénea documentación, a la que categoriza en trece secciones: a) Antologías; b) Ediciones de obras literarias; c) Presentaciones de libros; d) Prólogos, contraportadas y solapas; e) Lecciones para jóvenes; f) Prosa autobiográfica y evocativa; g) Cuentos; h) Textos didácticos; i) Ensayos y Estudios; j) Discursos, Conferencias, Clases magistrales; k) Artículos; l) Escritos sobre el autor y su obra; m) Entrevistas.

Sin embargo, hay un aspecto que hace de Ernesto Livacic Gazzano un ser imposible de olvidar y que nos parece imprescindible revelar: la inmensa sencillez y calidez de su persona. Desprovisto de toda vanidad intelectual, este notable académico gustaba departir con alumnos recién ingresados a la universidad, instándolos a perseverar en los estudios, de la misma manera que hacía con estudiantes de post grado que se preparaban para salir a perfeccionarse al extranjero; leía con entusiasmo las primeras composiciones de noveles escritores con el mismo interés que mostraba cuando se explayaba en clases sobre connotados autores de la literatura universal. Su casa familiar, ubicada en la comuna de La Florida en Santiago, a menudo se convertía en un centro de discusión intelectual, a donde acudían por igual, académicos, estudiantes y escritores. En ocasiones, cuando viajaba a su natal Punta Arenas, solía visitar a viejas amistades, compartiendo con ellos una conversación insustancial.

El escritor Miguel de Loyola, recordó a Livacic Gazzano en un escrito denominado: “Fue mi tutor; fue mi maestro”. Allí puntualizó interesantes detalles:

“Ernesto Livacic tenía la impronta del hombre erudito, del profesor, del Maestro. De trato afable y reflexivo, siempre dispuesto primero a escuchar antes de entregar su opinión. Un verdadero amigo de sus alumnos, pero que sabía guardar las distancias correspondientes, muy convencido de su quehacer, y empeñado en abrir esa cerradura mental característica de los estudiantes de todos los tiempos; quienes, habiendo leído apenas unos cuantos libros, se sienten muy tempranamente dueños de la verdad y con ellas pretenden cambiar el mundo. Fue él quien me dijo, para mi asombro y total estupor, en una de las tantas entrevistas que tuvimos a lo largo de su carrera, y a propósito de mis lecturas, que un hombre culto no leía menos de cien páginas diarias. El, por cierto, las leía, y cuando me tocó ser su ayudante en el curso de Novela Contemporánea, curso que dictaba semestre por medio como ramo optativo, saliendo así de sus clásicos cursos de Literatura Medieval, muchos quedábamos asombrados de la actualidad de sus lecturas”.

Algunas notas y principales aspectos biográficos

Como dijimos en párrafos anteriores, Ernesto Livacic Gazzano nació en Punta Arenas el 22 de marzo de 1929 y falleció en Santiago el 29 de mayo de 2007. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Salesiano San José de nuestra ciudad entre 1936 y 1947. De esta primera época hay que resaltar, de acuerdo a las ideas señaladas por el catedrático Manuel Canales, en su estudio “Perfiles biográficos del profesor Ernesto Livacic Gazzano, Premio Nacional de Educación 1993, que la propuesta institucional de los salesianos de implementar actividades extra programáticas causó un impacto definitivo en la vida del joven alumno, por cuanto se promovían asociaciones religiosas; grupos juveniles de acción católica; equipos y campeonatos deportivos; elencos teatrales y coros; brigadas de exploradores; se realizaban círculos de estudios y concursos literarios; se impulsaba la revista escolar salesiana. En síntesis, el colegio había asumido para los alumnos, el rol de ser el comunicador con el mundo local y global.

Nosotros agregamos, la influencia positiva que ejerció en aquella generación de estudiantes, la presencia en tierras magallánicas en el verano de 1943, del sacerdote y pedagogo jesuita, Alberto Hurtado Cruchaga; la realización en febrero de 1946 del noveno Congreso Eucarístico Nacional de Magallanes y fruto de ese recuerdo la edición de la célebre monografía de quinientas cuarenta páginas, del padre salesiano Lorenzo Massa, escrito como una suerte de homenaje a los sesenta años de acción salesiana en la Patagonia (1886-1946).

Ernesto Livacic viajó a Santiago en 1947 e ingresa a estudiar pedagogía en castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, de donde egresará como un alumno sobresaliente en 1951. Tuvo como profesores, entre otros, a Eleazar Huerta, Ricardo Latcham, Mariano Latorre, Rodolfo Oroz, Roque Esteban Scarpa y Juan Uribe Echeverría. Aquí nos parece esencial destacar la siguiente idea sobre la cual gira esta reseña:

Livacic fue un hombre formado en un ambiente cristiano y católico. Aunque fue un militante fervoroso de la Falange Nacional y luego en la Democracia Cristiana, prosiguió estudios superiores en un ambiente académico en que primaba el laicismo, con mayoría de agnósticos y ateos. Aquí se revela otra cualidad que distinguió al erudito magallánico: la capacidad de adaptación y de tolerancia, virtudes que se agigantan al momento de sopesar su enorme valor como crítico literario o prologuista de libros. ¿Cómo se hace para escribir o presentar a un autor con el que se tiene la más absoluta diferencia en un plano filosófico, ideológico, político o religioso?

Como educador destacó además por asumir responsabilidades de envergadura, como la creación del Plan de Integración Educacional de Arica; luego, durante el período 1964-1973, fue miembro titular del Consejo Nacional de Educación. Ernesto Livacic fue el principal ideólogo y redactor de la Reforma Integral de la Educación Chilena (1965-1970) propiciada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Por espacio de cuarenta años estuvo ligado en su calidad de profesor de literatura con la Universidad Católica de Chile, con la que obtuvo además, el grado de Magister en 1974. Antes, había logrado el título de planificador educacional, diploma concedido por la Unesco en París, Francia, en 1962.

Desde 1955 hasta 2006 Ernesto Livacic publicó alrededor de medio centenar de libros y cerca de doscientos artículos y ensayos sobre temas educacionales y literarios. Destacamos algunos títulos:

“El sentido de la gloria en los renacentistas españoles”, ensayo, 1952; (premio “Ramiro Maetzu” del Instituto de Cultura Hispánica) “Literatura chilena. Manual y antología”, 1955; “Historias para Navidad” (cuentos en colaboración con Alfonso Naranjo), 1957; “Páginas amigas” (tres tomos), obra didáctica, 1958; “Literatura española. Edad Media” (obra didáctica), 1961; “Literatura española. Renacimiento” (obra didáctica), 1962; “Literatura. IV medio” (obra didáctica), 1965; “Selección de fábulas del Arcipreste de Hita – Infante Juan Manuel”, en 1975; “La ruta literaria del Cid, en 1978; “Unamuno, Azorín, Ortega. Ensayos”, de 1978, “La ruta literaria del Cid, en 1978; “Alfonso X el Sabio. Las Siete partidas, en 1982; “Quién es quién en las Letras Chilenas”, (autobiografía), 1983; “El futuro es tuyo”, (en coedición con Betty Rojas), 1983; “Cuatro cuentos australes”, 1983; “Del Cid a García Lorca”, 1987; “Historia de la Literatura de Magallanes”, 1988; “Latido Marial de España”, 1990; “Poesía Uruguaya. De Herrera a Ibarbourou”, 1991; “Poetas de la Academia”, 2000; “Del espejo de la memoria”, 2003; “Plegarias ausentes. Todo nace de nuevo, María”,2006.

Recordada es su labor como director editorial de la Biblioteca de Oro del Estudiante, de la revista Vea, entre 1987 y 1989 y su presentación de los siguientes textos literarios:

“Textos escogidos de Miguel Cervantes”; “Poesía religiosa. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz”; “El Cantar de Mío Cid”. En tanto, en colaboración con su esposa, la educadora Betty Rojas, prepararon: “Martín Rivas” de Alberto Blest Gana; “La metamorfosis y otros relatos”, de Franz Kafka; “Juan Tenorio”, de José Zorrilla.

Ernesto Livacic fue reconocido con innumerables distinciones académicas; algunas de ellas fueron: Miembro de la Academia Chilena de la Lengua en 1983; Orden al Mérito del Consejo Mundial de Educación en 1989 y Premio Nacional de Educación en 1993.

Vínculo permanente con Magallanes

El escritor magallánico, Premio Municipal de Literatura de 1998 Carlos Vega Letelier (1916 – 2003) en publicó en la prestigiosa revista “Impactos”, en septiembre de 1994, el ensayo ofrecido por Ernesto Livacic en el Primer Encuentro Nacional de Escritores de Magallanes, celebrado en Santiago en 1980, intitulado: “Literatura, un camino para descubrir Magallanes”.

“El escritor de Magallanes ha llevado a su obra la imagen de su pletórica geografía, de su incomparable naturaleza, de su versátil e imponente clima. De su tan matizada producción natural, que unas veces desconcierta por lo generosa y otras por lo esquiva, de sus misterios escondidos en cuevas y en senderos o en profundidades telúricas y en fenómenos geológicos. En ese ambiente aman y luchan, crecen y mueren, las cuatro razas que fueron primeros señores de la tierra, el chilote y el español, el trasplantado funcionario nortino y el laborioso suizo, italiano, alemán o yugoslavo; despliegan su energía el explorador y el misionero, el pionero y el marino, desafían el viento implacable el rostro curtido del ona y la mujer, a quienes la larga soledad en el poblado demanda rasgos de fortaleza varonil…Todo ello en medio de vientos y tempestades, de soles y arco iris, de derrumbes y cataclismos, de descubrimientos y de secretos inextricables, de indescifrables ecos y de cósmicas resonancias que tejen, a la vez una sinfonía surrealista y un apocalipsis precoz”.

El propio Livacic comentó su relación con el austro en el prefacio de ¿Quién es quién en las letras chilenas?

“¿Cuál es la vinculación de mi obra literaria con mi tierra? Siento con profunda convicción, que Magallanes me dio -como creo haberlo explicitado al comienzo- la savia nutricia para mi inquietud de escribir. Alguna parte no escasa de lo que ha brotado de mi pluma, ha sido publicada allá, principalmente en el diario La Prensa Austral, al que expreso mi reconocimiento. De mis narraciones, varias tienen ambiente magallánico que no es susceptible de serles mutilado”.

De los Encuentros de Escritores de Magallanes opinaba: “En ambos encuentros de los escritores del terruño he tenido participación activa, presentando en el primero un planteamiento sobre el sentido esencial de la literatura magallánica y, en el segundo, una moción para que se redacte su historia, tarea que supera las posibilidades de una sola persona pero a la que estoy sinceramente dispuesto a colaborar”.

Reconocimientos y algunas conclusiones finales

En 2005 varios de sus alumnos organizaron en la Universidad Católica un emotivo homenaje al maestro. A nombre de los presentes, el escritor Adolfo Godoy Castillo expresó:

(…) “Luego de las imborrables enseñanzas que nos ha legado don Ernesto Livacic Gazzano nos queda, por lo menos, una antepenúltima palabra de agradecimiento en la formación de tantas profesoras y profesores, así como de miles de jóvenes chilenos que estudiaron a través de sus libros. Permítaseme repetir y sumarme a la preclara sentencia: “La gratitud es la memoria del corazón”.

A trece años de la partida del maestro, su figura de pedagogo excepcional, adquiere cada vez más una dimensión mayor en el actual momento histórico en que se observa a la educación chilena en una gran encrucijada. Muchos postulados de Ernesto Livacic Gazzano siguen plenamente vigentes. Es hora de recuperar su legado docente y cautelar como magallánicos, su inmenso patrimonio cultural.